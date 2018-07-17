亞尼克蛋糕販賣機，離真正的「智慧零售」有多遠？

本月稍早國內知名的「亞尼克蛋糕」宣布推出新的無人商店 「YTM」（Yannick To Go Machine）（其實更像是自動販賣機），首波從15個台北捷運點開始，提供他們最熱賣的生乳捲，預計三年內在108個捷運站都會設點，目的是提升30%以上的業績，為公司創造新的成長動能，也跨入所謂「新零售」的領域。

近年「新零售」（或稱智慧零售）的風潮席捲全球，由美國的Amazon、以及中國的多家電商平台（阿里、京東、蘇寧等）領頭，不僅是積極進行線上和線下的整合，促進產品管理的優化，以及物流營運的效率，也大量利用先進的科技（特別是大數據和AI），將實體世界數位化，創造出更多創新的商業模式，可說是掀起了零售業最新的一波革命。

全自動的「無人商店」（包括便利店、餐飲店、行動店、無人貨架、販賣機等形式）在零售服務業或許可說是終極目標，在比較複雜的購物場景中要實現，需要許多技術（電腦視覺、監測感應等）的深度整合，以及消費者心態的適應改變，估計還有一段時間才會普及。但是「新零售」帶來的新思維和營運模式的改變，卻是所有經營者需要趕緊熟悉和採用，以避免被超越或顛覆的。

我們觀察「亞尼克」的布局，短期除了擴大特定產品的通路銷售外，是不是有抓到「新零售」的精神，後續能從新的營運方式再拓展出更多商機，可以從以下幾個方面來分析：

1. 消費者購物體驗是否真的升級？

傳統上購買生鮮食品，受限於冷藏物流技術和成本，絕大部分的消費需要在實體店面進行。近年由於技術和營運能力有所突破，在線上訂購任何商品，往往很快就能宅配到府，例如中國盒馬鮮生標榜三公里內能在30分鐘內送達，Amazon也是因為要加強這一塊，併購了有將近500個據點的Whole Foods超市。

我相信「亞尼克」因為銷售點的遽增，在生乳捲類產品的冷藏運送及管理上，必須加大投資，確保品質無虞。不過，只是增加單一產品購買和提領的便利性（仍侷限在都會區的捷運站，其價值容易被快速物流替代），我目前還看不出新的模式在其他的消費體驗上，有什麼創新之處。

而且，當我實際使用他們的App，試著購買除了這個能在捷運站提領的生乳捲口味「以外」的產品時，發現並不能混合兩種運送方式成為一個訂單（該產品寄送預期需要一週！），等於線上線下購物的體驗尚未能無縫串聯，看起來也還有不少進步空間。

2. 是否能把握實體世界的數位化，蒐集更多數據並加以運用？

實體的零售及服務業，特別是使用現金進行消費，過去最無法掌握的就是每一個購物者的購買行為和交易紀錄。不僅在貨品布置和補充上流於被動延遲，也喪失許多深入了解消費者偏好和習慣的機會。這一點在行動支付、影像辨識、以及各種物聯網智慧裝置技術（例如智慧貨架）的來臨後，大大地有所突破。

先不說較複雜的商店型態，許多新式的自動販賣機，早就有不少配備了能即時偵測購物者行為的攝影機，蒐集大家選擇上的行為，更進階的還能進行個人化的行銷及推薦，以增加銷售機會。

這一次「亞尼克」的銷售布局，雖整合了線上（包括手機App）的訂購及實體的臨時購買，但是購買行為侷限在單一產品，消費情境很是單純，除了能多知道消費者如何運用（及喜好）這樣的提貨方式，在物流配送和補給上持續優化上（這本身有一定的挑戰），我還看不出會有那些新的數據價值和應用，十分可惜。建議廠商在這方面多一些設想。

3. 多通路的營運，是不是真的能提高轉換率和業績成長目標？

在Philip Kotler《行銷4.0》的描述中，購物者在詢問度高（Ask）但購買率低（Act）的時候，企業特別需要加強對與顧客的「承諾」（或是增加顧客「承諾」購買的動力），通常是增加與客戶的通路（購買點），或是加強購買當下的說服力（例如業務力）。「新零售」強調線上線下，甚至多通路的整合營運，就是希望創造更多顧客的接觸點，並且提供更為完整，而且一致的體驗和品牌形象。

根據報導「亞尼克」計算過，當每一個捷運點日銷量能達到30條生乳捲時就可以回收軟硬體的投資成本（似乎不包含營運費用），而決定建造如此「龐大」的新通路，公司在產品需求預估和品牌形象上，似乎深具信心。一條生乳捲幾百元，屬於購買頻次不高，替代性卻很高的非民生必須產品，在沒有其他的創新變化（例如提供單片蛋糕）下，是不是增加通路就能線性增加銷售，我認為還有待觀察。

4. 有沒有藉此機會創新商業模式，顛覆產業遊戲規則？

前面提到，零售服務行業，特別是飲食相關，因為在財務及實體營運上比較不透明，過去資本市場比較不會大舉介入，因而商業模式的變化也比較少，頂多是做行銷宣傳時進行異業合作，整合上游的生產，加強營運的效率（例如中央廚房），或是採用連鎖加盟形式拓展通路。即使是網路消費，也是在近年因應手機使用和支付的普及，才開始有爆發性的發展。

舉中國最近崛起的瑞幸咖啡（小藍杯）為例，他們嘗試打破過去零售業著重「場貨人」順序的思維（Location, location, location），而利用互聯網的思維以及資本的力量，從快速大量經營線上會員（人）開始，然後運用數據分析的力量，決定最有效率的商品口味設計（貨），以及店鋪地點和形式的鋪設（場）。當這樣的形式建立出來，可以變化的商業模式就增加許多（例如更客製化的商店、產品、以及服務，或是成為一個飲品的平台）。

這次「亞尼克」也算投下重資，很有勇氣地用相對創新的模式，為市場帶來些不同。或許因為還有許多營運上的考量，必須以單一商品做為起點，從中再學習調整，給人的震撼和期待不免降低許多。我比較擔心的是企業思維還是停留在傳統的Push銷售，即使後來擴充了選擇的品項，達到了營運的目標，還是脫離不了好吃零嘴的刻板形象（註：目前網站強調生活品味），而很快會再碰到經營的天花板。

從企業經營的角度，持續降低營運成本，增加數據的蒐集和管理，越來越重要，也更依賴科技的佈建，和新型的營運模式。根據中國艾媒諮詢（iMedia Research）調查，2017年無人零售商店交易額達人民幣389.4億元，之後五年將迎來發展的高峰，到2020年預計成長達到281.3%，市場交易額將超過1.8兆元。亞尼克和國內的其他業者及早投入布局，從嘗試中不斷修正經驗，絕對是必要的。

然而，零售服務業的核心價值仍然是在「懂得人心」。或許未來購物場景裡，為我們服務的真人很少（可能是機器人），但我們在消費的時候絕對不希望缺少「人味」，如何在我們需要關懷或協助的時刻，適當提供我們所需要的產品或服務，將是所有的企業持續努力的目標。

那一天我在家附近的巷子口吃完一碗美味的牛肉麵後，想要嚐一片鮮甜的哈密瓜生乳捲，去除一下油膩，若亞尼克能在我信步走回到家之前，就把蛋糕送達，可能還附上一份下週我結婚紀念日的促銷推薦，恐怕我真的會成為他們最忠實的客戶！

（作者是瀚師科技創辦人，香港大學中國商學院客座講師，智慧零售及顧問培訓專家。）

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九