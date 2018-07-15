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2018/07/15, 原民
【插畫】原住民族自助餐
幹幹貓
我們想讓你知道的是
如果真正有心了解，該怎麼念Kolas Yotaka這件事，正好說明了原住民文化在台灣的深厚與久遠。
唸給你聽
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原住民對於台灣其他的族群而言，一直處於一種很耐人尋味的地位。
每當論戰的議題到了省籍或是先來後到時，原住民總會被捧得高高的，但真正講到權益和文化尊重的時候，卻又立刻淪為二等公民，只把最親近台灣這片土地的這一群人，當成節慶的表演者，或為他們附上各種先入為主的標籤。
例如，新任行政院發言人Kolas Yotaka上台後，許多人—包括部分名嘴與網紅—皆針對這種「正名」稱呼方式大放厥詞，不但見不到應有的尊重，甚至出現惡意的抹黑。
如果真正有心了解，該怎麼念Kolas Yotaka這個名字，正好說明了原住民文化在台灣的深厚與久遠，一如她自己所說的「請正確唸我名」，如果連這麼基本事情都做不到，其他又有什麼好談的呢？
►行政院新發言人的名字錯了嗎？Kolas Yotaka：請尊重，這是台灣的一部分
本圖文經作者授權刊登，原發表於此
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航