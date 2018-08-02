利用「投資四原色」，快速搞懂各項產品背後的賺錢邏輯

文：黃琛為

很多朋友會說，我也很想投資，可是看到股票、基金……這些眼花繚亂的產品，一下子就暈了。也有不少朋友和我說，自己買了很多很多種理財產品，但就是覺得總體收益不高，是不是非得去炒股炒房才能賺大錢呢？

對於投資，你是不是也有類似的疑問？其中你可能忽略了一個重要問題：就是你不知道把錢投出去後，到底收益是怎麽產生的，你又面會臨哪些風險。

剝開成千上萬的投資品的外衣，我們首先需要關心一個問題是──每一筆投資，到底是為什麽能幫我們賺錢。

第一步：讓我們從賺錢方式出發，來認識一下常見的投資品

市場上的投資品雖然非常多，但背後的賺錢邏輯，主要可以分為這四大類：

現金類

債權類

權益類

商品實物類

圖片來源：作者提供 圖片部分因為時間有限，我就不求精緻了XD

我給它們取了一個形象的名字──「投資四原色」。

為什麽這麽說呢？我們都知道，在畫畫的時候，只要擁有了紅黃藍這三種三原色，就能調配出任何顏色；而對於絕大多數投資品來說，它們要麽只包含了投資四原色的一種賺錢方式，要麽是組合了多種，我們也是投資了基於這四種基礎資產的投資品，才獲得了收益。

如果你覺得這四種產品的名稱聽起來有點複雜，不用擔心，接下來我會一個一個詳細介紹，當你理解了投資四原色，不僅能夠分析不同產品的收益和風險，還可以自由組合不同產品的比例，找到適合自己的整體投資方案。

再補充一點，除了前面提到的投資四原色，還有少量的其他類型的投資，比如說衍生品投資、另類投資品等，它們或者是非常的小眾，或者是非常專業，投資風險非常高，我們就不歸納到投資四原色當中了，這裡也不再做特別的介紹，

接下來，我們就來好好地認識一下「投資四原色」。

首先來看現金類投資，它又被稱作貨幣類投資。最典型的一類現金類投資，那就是大家都熟悉的銀行存款了。我們隨時可以取用的活期存款，幾乎和現金沒有什麽差別，這也是為什麽這類投資叫「現金類」投資的原因。

那這類投資為什麽能賺錢呢？因為這些錢是「活錢」，所以主要的價值，是用來應對一些非常短期的用錢需要，通俗來說，就是我們常說的臨時的資金周轉；而專業的說法，叫做解決流動性問題。

再給大家舉個例子，基金中最穩健的貨幣基金是典型的現金類投資。

理解了現金類投資原理，你就會明白，現金類投資由於投資期限很短，投資範圍也都比較安全，所以它的收益率一般都很低。低風險、低收益、期限靈活，這就是現金類投資的特點了。

接下來，我們再來聊聊其他三類投資，他們的風險和複雜程度，就比現金類投資要大一些了。

光聽他們的名字，你可能有點迷茫。給大家舉個例子，假如你非常看好某大型房地產公司A，想投資給這家公司，跟著它賺錢。你有三種選擇：

購買某銀行正在銷售的理財產品，3個月後你可以獲得年化4.5％的收益。而這款理財產品，主要會將投資款借給公司A； 購買公司A發行的股票，以20元／股的價格買入，當然希望股價上漲，或者是有股票分紅； 買一套公司A建造的房子作為投資性房產，希望過幾年漲價後賣出獲利。

你會選擇哪一種呢？

這三種選擇，都是投資，但對應的賺錢邏輯和投資風險卻各不相同，差異很大：

銀行理財產品背後是一筆借款，風險主要在於A公司無法足額償還； 股票的風險則是股價下跌或A公司破產； 投資房子的風險，主要就是房價下跌了。

其實，這三種投資，就是對應著剩下的三種投資類型：

債權類投資：基於借貸關系形成的投資，收益是來自於借款人支付的利息；

權益類投資：就是成為被投資方的股東，收益來自於股價上漲和分紅；

商品實物類投資：直接通過商品本身的價格上漲，獲得收益。

當然，收益背後也有對應的風險。我為你準備了一張投資四原色的小結表格，歡迎在我們下方的內容中查閱。大家可以在我們的表格中，看看一些日常會遇到的典型投資品，它們到底是什麽分類、收益如何、風險如何、流動性又如何。

圖片來源：作者提供 現金類、債權類、權益類、商品類資產差別

第二步：學會判斷投資品的賺錢方式，明明白白去投資

了解了投資四原色的基本原理，接下來，我們再來掌握一個投資的「基本功」──如何透過投資四原色，分析實際的投資品。

事實上，不少投資品都是由多個「投資四原色」混合而成。如果說在此之前，你判斷一個投資要不要參與，主要是問「這個產品收益高不高？風險大不大？」看完這篇文章，你判斷的重要依據就變成了「仔細閱讀產品對應的介紹說明，重點查閱它的投資範圍、投資策略和投資比例」。

我們可以關注這三類問題：

首先觀察這個產品到底由哪幾個「投資四原色」組成； 每種原色，比例如何； 具體的投資方向，和風險、收益、流動性如何。

這裡要給你提個醒，如果買任何理財產品，都記得先找一找以上信息。如果找不到這些信息，或者這些信息非常模糊，那麽對這樣理財產品就要特別小心了，還是不碰為妙。

那具體我們怎麽查找和分析這些信息呢？我以自己持有的基金理財產品為例來做個介紹：

對於大多數銀行理財產品而言，我們都可以很方便地在它的官方網站找到產品介紹和相關資料。除了瀏覽它的基本介紹以外，我建議你還要仔細閱讀一下它的產品說明書和風險揭示書。

不少朋友跟我反映，他最害怕看產品說明書了，看到密密麻麻的文字和專業術語，會感到很有壓力。別擔心，其實你打開之後只需要抓住3個重點，就可以快速了解這款產品。

一看：具體的投資方向，分析它屬於哪種「投資四原色」。

比如這款銀行理財產品，我們可以在產品說明書中找到這樣一張圖片，你可以在基金說明中找到這張圖。我們可以看到，這個產品的說明書，主要有四行不同的投資品種，我們一一來看。

圖片來源：作者提供

第一類，企業債、公司債、次級債等等，這些基本屬於債權類的資產。

第二類，國債、金融債，也都屬於債權類。

第三類，資金拆借、銀行存款這些，都是貨幣類。

最後一類，上市上櫃的股票，屬於權益類資產。

二看：產品的投資比例。

在這個表格中，你可以找到這些資產的投資比例。這裡，你了解了「投資四原色」各自的投資比例，你就會對這款理財的收益和風險，有更直觀的了解。

圖片來源：作者提供 基金的投資比例

三看：產品的風險評級和風險提示。

銀行對於不同的理財產品，都會有風險評級。比如我舉例的這款產品，我們可以在它的產品說明書中找到它的風險評級。風險等級矩陣會很直接地告訴我們，你選購的產品是什麽樣的風險等級。從R1到R5，級別越高，風險肯定也越來越高。

圖片來源：作者提供 基金的基本資料

基金風險等級解讀

RR1謹慎型：適合不能承受收益風險的客戶。

RR2穩健型：適合能承擔單一定本金損失的客戶。

RR3平衡型：適合能承擔經常性短期虧損的客戶。

RR4進取型；適合能承擔短期重大損失已獲得5年或以上投資期的高回報客戶。

RR5激進型：適合能承擔風險與本金損失獲得高收益的用戶。

比如我舉例的這款銀行理財產品，根據標註，它屬於RR4等級，也就是進取型產品，說明這款產品是中高等風險的產品，選購時要註意。

雖然我舉例的是一款銀行理財，但大家無論是買基金、買股票、還是P2P，還是其他任何類型的理財產品，你都可以做這個「三看」的動作，查找他們的產品說明，了解背後的投資方向、對應比例、風險評級和說明等相關信息，快速地抓住背後的投資邏輯和風險。

總結

好了，恭喜你掌握了投資的重要基本功──認識和分析「投資四原色」。溫故而知新，我們再來花1分鐘，好好回顧一下今天的知識點：

首先，如果你去看任何一個投資品，你會發現沒有一個單一的投資品能滿足我們所有的需要。那如何做好產品的挑選和搭配呢？我們首先需要了解投資賺錢的4種基礎邏輯：現金類產品、債權類產品、權益類產品和實物商品類產品。

我把它們形象地稱為：投資四原色。通過它們的組合搭配，我們可以獲得更為理想的投資方案。如何組合，別著急，我們會在資產配置的內容中詳細介紹。

圖片來源：作者提供 現金類、債權類、權益類、商品類資產差別

第二，了解一個產品，我們介紹了一個三看的辦法，請大家了解它具體投資品類別組成、投資比例，以及產品的風險等級三個方面來入手。

關於今天的投資品四原色，我們整理了一個常見的四類投資品屬性的總結表，大家可以先看一看，在我們之後的學習內容中，將相應的產品對照著去理解，最終成為一個完整的投資品屬性表格。

本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航