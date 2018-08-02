營養師的四個茶知識：冷泡茶比較不會讓人心悸嗎？

文：林世航營養師

台灣茶聞名世界，不論凍頂烏龍茶、文山包種茶、日月潭紅茶等等，常都是觀光客的伴手禮。

台灣人也喝很多的茶，從早年的茶文化，到現在的手搖茶飲世代，都顯示茶與台灣社會具有密不可分的關係。過去已經有非常多的研究發現茶本身含有多種的營養物質，像是兒茶素、其他多酚類物質、維生素C等，但是茶的泡法百百種，要怎麼泡才最營養呢？

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一、熱泡茶有較多的兒茶素

茶的沖泡方式非常有學問，根據茶道專家邱國雄表示，茶與水要以1：50的比例沖泡，茶溫則根據不同的茶種而有些不一樣，比如說綠茶適溫為70至80度，烏龍茶需要90至95度。

傳統泡茶法都是是用高溫的水沖泡，研究也發現，用熱泡的方式，營養素萃取效果會比冷泡的好。

2008年國立中興大學食品暨應用生物科技學系的研究，將綠茶以攝氏90度的水溫浸泡20分鐘，或攝氏4度的水溫浸泡24小時，檢測其萃取物含量。結果發現以茶：水為1：50的泡法，熱泡可萃取的物質含量約是冷水泡法的2倍，抗氧化效果也是以熱泡茶較佳。進一步檢測其兒茶素含量，熱泡茶的兒茶素總量則多了20％，顯示熱泡的營養價值比較冷泡茶高。

備註：食品廠可利用特殊萃取技術製作冷泡茶，所以不在此討論範圍內。

二、喝冷泡茶比較不會心悸

許多人不敢喝茶、喝咖啡是因為咖啡因，雖然已經有許多研究指出咖啡因具有非常多的功效，並非想像中的那麼不好，但是衛生福利部還是建議健康成人一天不要喝超過300毫克，約是2至3杯的美式咖啡或5至6杯的綠茶，對於會對咖啡因敏感的人，營養師確實建議要減少攝取咖啡因，避免發生心悸、頭痛、失眠等問題。

前文提到冷泡茶會有比較低的兒茶素萃取率，但同時也具有較少的咖啡因。研究顯示，冷泡茶的咖啡因比熱泡茶少了20％，而且這篇研究是將茶葉浸泡了24小時，所以如果對咖啡因敏感，但又想要喝茶的人，可以選擇冷泡方式且不要浸泡太久，就能降低攝取到咖啡因的機會。

三、冷泡這樣泡更營養

研究雖然指出熱泡的整體萃取率與兒茶素含量較高，不過冷泡茶並非沒有營養，只是含量較低。研究顯示，只要提高茶與水的比例，整體萃取率就可以大幅提高。

在2008年的研究中就有提到，若茶：水為1：50的比例，提高至1：10，也就是1公升的水就要用到100克的茶葉，可以顯著比原本1：50沖泡比例的茶水，提升48％的兒茶素含量，這含量其實不輸熱泡茶。

只是這種浸泡方式非常耗茶葉，應該很少人會這樣做，所以我們可以先用熱泡法泡茶，再冰入冰箱冷卻，就可以喝到好喝又營養的冷茶。

四、熱茶提升口腔癌風險

過去已經有許多研究證實華人與日本人的口腔癌、喉癌的風險遠高於歐美人。由於熱飲會造成黏膜的受損，所以學者推測華人與日本人喜好熱食與熱飲就為主因之一。

2011年發表於亞太癌症預防期刊的研究指出，常喝熱飲的族群，食道癌的風險勝算比增加了四倍，習慣喝非常熱的飲品的人，更達到了九倍。

因此，為了降低上消化道的癌症風險，我們還是不要喝太熱的飲品，泡茶時可以略等變涼再入口，可以享受好喝營養的茶，得到抗氧化營養素，且不會增加癌症的機會。

本文經好食課授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航