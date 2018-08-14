大包裝、優惠組合包好划算？讓顧客買單的「形狀消費錯覺」

洋芋片包裝打開，就像洩了氣的氣球，鼓鼓的包裝在撕開那一刻馬上縮水，明明看起來很大，但是打開內容量實在是不怎麼多。按照零食製造商的說法，是因為為了避免油炸後的馬鈴薯片氧化，洋芋片包裝裡填充氮氣，就算不灌入氮氣直接包裝，也可能因為在運送過程中，受到擠壓而變成馬鈴薯洋芋碎片。

袋裝與罐裝洋芋片的差別

你或許會反問：為什麼其他牌子就可以用罐裝，或者紙盒裝，一樣沒有灌氮氣呀？其實氮氣充填包裝的洋芋片有個特色，就是大小不一。這類洋芋片通常是使用整顆馬鈴薯切片後油炸而成，所以很難用標準的容器裝填。但是若是罐裝或盒裝的洋芋片，每片大小一樣，好像一個模子刻出來的，那種其實是馬鈴薯粉混合其他澱粉，再加上一些香料後，接著再壓製成大小與厚度都相同的洋芋片。

消費心理學角度：除了保鮮還能提高銷量

膨脹後鼓鼓的袋子，其實會讓消費者產生「份量很大」的錯覺。這樣的錯覺也會讓消費者不自覺買單。紐約大學（New York University）商學教授Raghubir，和密西根大學（University of Michigan）教授Krishn一起合作的研究發現，體積大的商品包裝，會讓消費者覺得裡面份量很多，相對也比較容易賣出去。這種現象他們稱為「形狀消費錯覺（Perceived size-consumption illusion, PCI）」。

圖片來源：作者提供 一樣的產品，大包裝看起來是不是比較霸氣？會讓你比較想帶大包的走？

雖然打開後內容量不如預期，但多數消費者還是喜歡「看起來」很大包，或者「感覺」充填很滿的產品。假設你去超市要購買沐浴乳，你有習慣的品牌，貨架上該品牌的沐浴乳有兩種品項可以選擇：「罐裝」與「補充包」。請問你會想要選擇哪一種？一般來說，如果家裡已經有原本的罐裝，這時候多數可能就只會買補充包自己回家填滿。多數人會覺得「補充包」沒有瓶子的成本，所以應該比較划算。



可是如果真到買補充包，剪開倒入原有的瓶子裡，即便已經用盡全力擠壓，卻好像裝不滿原本的瓶子。感覺上補充包就是補充原本的量，但通常補充包和原本瓶裝的容量其實是不相等的，但卻有一種補充包比較便宜的錯覺。

圖片來源：作者提供 如果你要買沐浴乳，你直覺會選擇A罐裝、B補充包還是C的組合優惠呢？

假設只有A和B的組合，這時候選擇A或選擇B可能就端看家裡有沒有原本的瓶罐，如果沒有瓶罐或者想換新的瓶罐，那麼消費者可能會選A；如果已經有瓶罐了，那麼消費者可能選B。但是，聰明的賣家會出現一種「組合包銷售」，如果A+B組合成C品項，那就應該會有很多消費者會選擇C了吧。

可是一開始就說瓶裝和補充包的容量是有落差的，瓶裝1,000毫升售價149元（1元可以買到6.71毫升），補充包650毫升售價109（1元可以買到5.96毫升），所以如果有瓶子只買補充包，會發現自己被當「盤子」了。不過大部分的消費者不會那麼錙銖必較，所以就會靠「直覺」來購物。

圖片來源：作者提供 其實有時候補充包不一定比較划算（不是所有的補充包都是這樣，少部分的產品是），而且C優惠組合看起來很優惠，感覺折扣很多，但其實也只便宜了9元而已。但消費者卻可能因為體積大的錯覺，和組合就是優惠的直覺，間接刺激購買的動機。

站在廠商的角度，如果消費者買一次罐裝後，之後都買補充包，這樣罐裝的產品不就有可能滯消（沐浴乳還算民生必需品，雖不太可能到滯銷的地步，但有可能遇到銷量下滑）？這時候你會發現通路不定期會出現「優惠組合包」，罐裝和補充包裝在一個夾鏈大袋裡一起賣，在視覺上增加體積，就會促進消費者的購買慾望，然後提高銷售量。我們再來算一下優惠組合包總共買了165毫升售價249元（1元可以買到6.62毫升）。這樣的剛好介於A和B的價格之間，也間接提升了A或B的銷售量，而且消費者通常都會自動產生「優惠組合包比較划算」的錯覺。

所以呢，下次看到「大」包裝，在心理上會讓人產生物超所值的錯覺，這時候可能要冷靜算一下是否真的划算唷。

參考資料：Raghubir, P., Krishna, A. (1999) Vital dimensions in volume perception: Can the eye fool the stomach? Journal of Marketing Research, 36 (3), 313-326.

本文經林俊成授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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