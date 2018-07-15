林義豐的「虧雞福來爹」：另類選舉造勢吸引上千年輕人「看熱鬧」

（中央社）

在網路掀起話題的「Crazy Friday」音樂會，14日下午在台南市東區平實公園登場，這場由台南市無黨籍市長參選人林義豐策劃主辦的另類選舉造勢，吸引不少年輕人到場。

台南市「Crazy Friday瘋狂星期五國際音樂節」被網友暱稱是「虧雞福來爹」，是林義豐仿照西班牙Crazy Friday舉辦的另類選舉造勢模式；他宣布後，引起網路熱議，點閱數驚人。他也說到做到，首場下午3時在東區平實公園引爆，震耳欲聾的音樂聲，讓人無法不注意。

可能是下午天氣太熱，一開始進場的年輕人不多，跟著DJ搖滾樂搖頭擺臀的人更少，4時多突然一陣大雷雨，打散台前的年輕人。連趕抵的林義豐，也在舞台後方躲雨，但林義豐告訴媒體說，因下雨暫停的時間，一定會在今晚補回來，就算被罰款也在所不惜。

雨勢持續半個多小時，到了預定訪問時間，林義豐不顧下雨，直接在舞台前方受訪，他說，這場音樂會沒有政治味，利用政見攻擊對方的傳統選舉方式，是他不能接受的。

無獨有偶，Crazy Friday場地旁，也有逾千名法輪功成員遊行及靜坐，台南市警局第一分局出動大批警力維持秩序。一名警員說，台南年輕人較保守，應該不會乘機在音樂會開毒趴。

這場Crazy Friday，第一天就主打百大DJ陣容，包括墨西哥DJ Mariana BO、南韓DJ TAJO、日本DJ Yummy等人，誓言要讓年輕人紓壓，展現出非典型政治人物魅力。

《今日大話新聞》報導，來自墨西哥的「DJ Mariana Bo」，在今年4月造訪台灣時就獲得廣大粉絲好評，她精湛的小提琴演奏技巧搭配電子音樂的完美呈現，可說是近期全球各大電子音樂節最獨特的演出方式之一。她在受訪時表示，今天是她第二度來台，看見民眾享受在音樂當中相當開心，希望能將自己最好的活力與精力帶給大家。

首位獲邀藝人就是在韓國頗具盛名的「DJ TAJO」，她不但是亞洲百大女DJ，同時也是韓國DJ中，被海外邀請出席最多活動的首席女DJ。DJ TAJO指出，一到現場就能感受到滿滿的台南鄉親熱情，期待這股熱情也能持續延續，讓每位參與的民眾都能樂在其中。

在日本曾出過電音單曲及專輯的「DJ YUMMY」則說，非常開心能參與在本次的國際音樂節當中，她會努力表現帶出滿滿的活力與能量，與大家共度美好夜晚。

至於挾著超高人氣的林義豐，所到之處皆有民眾要跟他合照，魅力可見一斑。到了晚上8時許左右，他上台發表談話，一出場即比出「7」的招牌手勢，還有人在台下高喊「凍蒜」。

《三立新聞》報導，林義豐在台上說，「說話算話！可能50年內我是第一個⋯⋯如果有機會為大家服務，要把台南南山的墳墓103甲（的土地）用來做這個『虧雞福來爹』（瘋狂星期五）。」林義豐拿起麥克風，講到激動處，一度得停下來喘口氣再接下去。

林義豐還說，「然後把我們的祖先的墳墓整理起來做一個雙峰靈骨塔，做成玻璃的靈骨塔，這對我們的祖先有沒有交代？」台下民眾：「有喔！」

也因為現場的旁邊就是夜市，聚集不少年輕人，也吸引想要接觸年輕人的其他參選人出沒。

Photo Credit: 李名紘

《關鍵評論網》訪問到昨天也在現場、本身連辦了五年「發條音樂節」的創辦人李名紘，他指出現場的人數其實沒有到「炸滿」，但還是算挺多人的，而且越晚越多，也很明顯是在地人比較多，因為來的人的穿著都滿居家休閒的。（《自由時報》報導，從下午開場的200人，到晚上九點達到6千人）

李名紘進一步指出，為了電音跟看熱鬧（看林義豐）的群眾比例來說，後者的人較多，大家主要就是看熱鬧、順便聽音樂為主，「現場電音派對的氛圍沒有很明顯，除了舞台較有電音感覺，攤位基本上是『夜市』，動線很單純就是直線。」



另外，李名紘也提到，林義豐在晚上7點50分上台的時候，主要是講政見，「但可能幕僚不太會帶，那段時間觀眾除了尷尬地笑之外，反應沒有很好。」

不過，李名紘認為，這場「Crazy Friday」最成功的地方就是，宣傳成本不高，但惡趣味（林義豐的影片）讓一切有了不錯的效果。而且，目標很明確，的確很多人都是因為「林義豐」而來，「雖然不一定是支持林義豐，即使是來看DJ，也一定會知道是因為林義豐造就了這一切，這點我覺得滿成功的。」

《ETtoday》報導，林義豐因為「虧雞福來爹」影片爆紅，截至15日，這個影片在臉書上就有了123萬次觀看、4萬多人按讚、快1萬次分享，除了音樂活動本身具高討論度，林義豐的台灣鄉土味加上獨特手勢「7」與「國際化」、「音樂趴」、「DJ文化」等等形成強烈對比，俗夠有力的衝突喜感廣受歡迎。

負責林義豐網路行銷的幕僚李子賢透露，「在這個影片出現前，我們臉書粉絲是以40～60歲的選民為主，但現在有80%以上是20～35歲的年輕族群！」

耕耘行銷工作多年的李子賢表示，他一直很欣賞柯文哲團隊的行銷方式，「其中的世大運是我心中最棒的公共事務行銷法，我在林總的團隊中參考了他們的很多優秀做法。」

林義豐的Crazy Friday共有2場，分別是14日在台南東區平實公園及15日的新營區南瀛綠都心公園，時間都是下午3時至晚上10時。

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核稿編輯：楊之瑜