從《萬花嬉春》看雨景拍攝：怎麼做才能讓觀眾看見雨水的模樣？

文：劉家寧（DCFS編輯部）

電影中的「雨景」，時常為劇情中不可或缺的元素之一，除了使影像更添獨特氛圍之外，有時也能適當襯托出人物情緒。如愛情劇中綿綿細雨下的曖昧氣氛、動作片中彰顯力道的滂沱大雨，還是劇情片裡象徵抑鬱寡歡的惆悵陰雨等，皆藉著不同形態的雨景，表現角色當下的心境。

而螢幕上看似自然的雨戲，其實大多都是「人造雨」，並非實景。文章將分享拍攝雨景時的要點，並以經典電影《萬花嬉春》（Singin’ in the Rain）中，主角在雨中歌舞的那場戲為例，提醒拍攝下雨場景時，需要注意的相關事項，揭曉幕後雨景拍攝之秘辛。

真正的雨無法被看見——燈光的重要性

唯有背光時，你才能看見雨水的模樣。

即使在螢幕上，人物看起來被淋得一身濕、植物上有雨水，連天空也是灰濛濛的一片，我們仍無法只憑藉肉眼，看見影像中正在下雨。因為真實的雨過於細緻，很難透過鏡頭呈現出來。為了方便掌控現場狀況，片場通常會利用「人造雨」進行拍攝，除此之外，燈光的使用也是拍攝雨景很重要的環節之一。

雨景的拍攝，主要是為了表現出「雨絲」的形態，但現實中的雨，即使透過光線照明，也很難在螢幕上顯現出來。因此，在拍攝下雨場景時，攝影師大多會利用「背光」的方式捕捉雨天畫面，呈現雨絲的輪廓與形態，而電影《萬花嬉春》即是如此。

在雨中歌唱——經典電影《萬花嬉春》中的「雨舞」場景

圖片來源：medium, screenprism, studiobinder

「我希望能將觀眾帶回童年時代，在雨中狂歡的記憶......即使他們的母親可能會讓他們下地獄。」 ——金凱利《萬花嬉春》導演／男主角

由導演史丹利杜寧（Stanley Donen）和金凱利（Gene Kelly）共同執導的《萬花嬉春》（1952），被視為一部不朽的音樂歌舞片傑作。而片中男主角在雨中歌舞的鏡頭，至今仍被許多影迷譽為經典，許多電影也有向此片段致敬的橋段，如《樂來越愛你》即是一例。

打破《萬花嬉春》的「牛奶雨」謠傳

《萬花嬉春》中的雨水視覺效果鮮明，「雨絲」在螢幕上仍清晰可見，因此，有許多人謠傳，是製作團隊將牛奶和水混合，利用加工而成的「牛奶雨」進行拍攝，電影中的雨水才這麼明顯。但這並不是真的。

「關於我們如何將牛奶加入水中，使雨水更加明顯的故事，都不是真的。」導演史丹利在接受美國導演工會 （DGA） 的採訪時解釋，他們是採用「背光」的方式，利用街燈和櫥窗裡的燈光進行拍攝，雨的形態才這麼明顯。若是直接將燈光從正面照明，雨水會顯得更透明，從而在螢幕上消失。

「攝影指導哈羅德羅森（Harold Rosson）不得不採用背光拍攝雨景，同時還要顧及演員的照明，這是我見過最艱苦的工作。」金凱利表示，這場戲的拍攝並不簡單，電影公司封了戶外片場的兩條街，不停地由上面灑水，製造下雨場景，拍攝了兩到三天才完成。

《萬花嬉春》在雨中歌舞的經典鏡頭：

在現場環境的限制下，尋找解決問題的方法

在拍攝外景時，常常會遇上不可避免的現場問題，製作團隊必須從困境中找到解決方法，才能順利進行作業。如在雨中歌舞的場景雖發生在晚上，但由於時間上的限制，必須利用全天拍攝。為了在白天營造出夜晚的感覺，製作團隊利用巨大黑色防水布，覆蓋住拍攝區域，抵擋陽光照射，才能順利呈現黑夜氛圍，同時也使雨景更加明顯。

等待下雨不如靠自己——「假雨」的塑造

完美雨景，只能靠自己創造。

由於真正的雨，大多是較為稀疏的小水滴，無法呈現在螢幕上。因此，在拍攝雨景時，大多會採用「人造雨」的方式進行拍攝。製作團隊通常會利用灑水設備（Rain rigs），如人工降雨器、發水車、消防栓（在獲得許可證的前提下）等，呈現正在下雨的感覺。

以下為影視製作管理平台StudioBinder，針對雨景拍攝所分享的注意事項：

在拍攝雨景鏡頭時，應盡量「避免在強烈陽光下拍攝」，因為下雨多發生在陰天，太陽雨的場景比較少見，可能會使鏡頭前的觀眾產生疑問。加上陽光會使雨水在鏡頭前隱形，反而在「夜晚」採用「背光」拍攝，才能突顯雨絲形態。

但若是你一定要在白天拍攝雨景的話，「清晨」和「傍晚」最為合適，因為這是一天中，唯一能確保沒有強烈陽光照射的時段，甚至被稱為是「Magic hour」。而事先規劃光線分佈也很重要，通常製片助理會先到固定拍攝地點，記錄一天中太陽的動向和位置，節省拍攝當天的時間成本。

「水壓的控制」也不可馬虎，儘管使用的灑水設備相當高科技，也要確認是否能有效控制水流大小。另外，維持道路、車子或建築的潮濕感，能適當提升影像的陰雨氛圍，連人物也應配合淋濕，才能使整體感覺更為一致，營造「正在下雨」或「剛下過雨」的效果。

圖片來源：medium, screenprism, studiobinder

就算天氣預報顯示明天降雨機率是100％，也需要準備灑水設備！

或許有許多人認為，使用自然雨「可能」也行得通，但還是勸你打消這個念頭。畢竟，天氣變化多端，若是在拍攝完成之前，雨突然就停了，那可是一大問題。很多時候，即使在下雨天，也能使用灑水設備，使雨景呈現保持一致。

若是你覺得這些設備太過昂貴，也能自己動手製作。以下為攝影師Tom Antos，分享他如何利用水管，DIY製作灑水器的經驗：

來源：studiobinder、nofilmschool、screenprism、medium

圖片來源：medium、screenprism、studiobinder

本文經影製所DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航