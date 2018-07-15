【民進黨全代會】蔡英文：台灣在變好，這是國民黨做不到的事

（中央社）

總統兼民進黨主席蔡英文今（15）日出席共識營，她火力全開，批評過去的政府太怠惰；她並說，要有自信地告訴台灣人民，台灣正在變好，不必妄自菲薄，因為唱衰或假消息，而自亂陣腳。

民進黨今天下午在圓山飯店召開全國黨代表大會，上午先邀縣市長參選人、民進黨立委及各黨部主委，參與「改革政績一定營」共識營，因應年底選戰，凝聚共識。

蔡英文細數政績指出，這2年一起打拚，創造了改變；黨產會成立，被政黨侵占不當黨產，一件一件被追討；促轉會成立，開始清理威權遺緒；這些不是清算，是正義實踐和民主深化。「如果不是民進黨執政，這些改革不會發生」。

她說，已封存的核四廠，台電已把燃料棒送到美國處理。非核家園理想穩健落實。「我們不會讓台灣缺電，我們會讓綠色能源快速發展，而且我們也證明了綠能絕對不貴，比危險的核電更便宜」。看到國民黨說「以核養綠」，「我們實在要問問他們，過去他們執政的時候，養出了什麼東西。」

蔡英文說，過去人民期待、但國民黨一直無動於衷的司法改革，因為政黨輪替才開始有頭緒；過去，國民黨執政下的農田水利會，淪為地方派系政治工具。民進黨不像國民黨，利用執政去掌握農田水利會，反過來，推動改革，將農田水利會改制為政府機關，讓它的公益性更強。未來這些掌握水權的機構，會跟所有的政府機關一樣，以服務社會大眾為目的。「我要請問，國民黨執政會這樣做嗎？」

她細數社會住宅、長照、稅改等政策；還說到，國民黨執政時，22K一度是年輕人薪資的天花板。民進黨執政後，兩度調整基本工資，現在，22K已經變成整體薪資的樓地板；前幾天主計處統計，前5個月的實質總薪資是歷年最高。所得提升，消費力就會提升；內需能夠成長，經濟就會轉好，「這也是國民黨做不到的事」。

蔡英文指出，執政2年多來，台灣經濟成長優於預期，外銷訂單的額度創下歷史新高，出口超過3000億美元，是歷年來第二高。股市上萬點的天數已超過一年，還繼續在寫紀錄，失業率也是17年來最低的時候。「我想請現在每天批評不景氣、經濟不好的很多政治人物，要不要去看一看，過去國民黨執政期間，這些數據的表現。」

她強調，這2年來的急行軍，也許姿勢不夠優雅，但是台灣環境真的太艱難了，「過去的政府太怠惰了，沒有急行軍，台灣根本來不及跟上全球局勢的變化」。

蔡英文提到，要有信心，把成績大聲地說出來；此外，2年時間還不足以改變幾十年來的老問題，還要更多時間、更多力量，完成理想，因此，必須齊心團結，繼續為解決問題來努力；要為台灣人民做更多的事情，創造更多改變。

她強調，「大家要去說清楚，我們為台灣帶來了什麼改變」；基層不清楚、也很想知道民進黨執政2年多到底做了什麼；如果什麼都沒有做，這樣的批評，就必須承受，但現在遇到的問題是，「我們做了，但是大家不清楚」，這代表整個府院黨的對外溝通是不足的。

蔡英文提到，如果在政府、在國會、在輿論上奮戰的議題，沒有辦法讓基層理解。如果在跟反動、保守的勢力對抗的過程中，沒有辦法讓大眾知道。「那當然是我們的問題」，有問題，需要的不是抱怨，要去解決問題。如果現在溝通的方式效果不好，那就換一個方式，直到人民可以理解為止。

蔡英文還說，推動改革不是因為它簡單，而是因為它很困難，愈是困難的工作，就愈要扛起責任；改革用嘴巴說一說很容易，但實踐的痛苦，不自己做一次難以體會，無論是行政團隊的同仁或立院黨團同仁對於改革的痛苦，有刻骨銘心的感觸，「但再怎麼百感交集，我們都只能往心裡放」，因為改革是承諾，是使命，也是民進黨的宿命。

蔡英文指出，改革的痛苦是，它一定會得罪人；好處一時還體會不到，如果眼光不放遠，看到的就是亂，當然，改革也可能衝擊到民意的支持。

她說，「這些改革引發的震盪，會讓人誤以為我們做錯了什麼」，不過，她要跟大家說，改革沒有錯，之所以會被震盪所困擾，是因為社會還沒有理解到，「當我們一起走過風風雨雨的時候，就會有更好的未來」；她期待，社會很快會理解到，當風雨過後，會為下一個世代留下一個更好的未來。

蔡英文強調，在年底選戰前，她交付給行政團隊、立院黨團、黨務部門最重要的任務就是去說清楚「我們為台灣帶來什麼樣的改變，我們執政下的台灣為什麼比國民黨執政的時候還要好，我們民進黨執政能夠為下一代打造怎麼樣的未來」。

她說，過去2年多的執政成果，「值得我們對自己有信心。我們要有自信地告訴台灣人民，台灣正在變好，我們不必妄自菲薄，更不必因為唱衰的聲音，或是許許多多的假消息，而自亂陣腳。」

蔡英文也說，假消息滿天飛的問題，在座很多立委向她提出警訊。當一個謠言隔了一個晚上才被澄清，就會讓人民形成錯誤印象。務必要正視假消息傳播的嚴重性。行政部門、立法部門，還有黨部，絕對不可以漏接輿情，更要做好橫向聯繫，用最快速度做好澄清、以最快速度把正確消息傳遞出去，絕對不能放任錯誤的資訊造成傷害。

行政院長賴清德也指出，過去2年多來已經通過515個法案，包括前瞻基礎建設特別條例、軍公教及政務人員年改4法案、公司法、長照服務法、住宅法、勞動基準法、不當黨產處理條例、促進轉型正義條例、空氣污染防制法等。

賴清德報告指出，為了推動前瞻建設和長照，政府全國22縣市巡訪，此外還有舉行13場加速投資台灣會議和8場產業交流座談會，並解決產業五缺、少子女化和低薪等問題。

賴清德的報告也強調民進黨政府和國民黨的不同，他以年金改革、轉型正義、公投法、政黨法、體育改革、電業自由化、留住外籍專業人才等為例，指出「國民黨做不到，民進黨做到了」。他並以拚經濟、長照、反毒、防制空污、社會住宅等為例，指出「國民黨雖然做了，但民進黨做更好」。

賴清德接著以處理不當黨產、照顧農民、修改所得稅法、生生不息政策、危老建設加速改建、農田水利會改制、新創和兒少儲蓄帳戶，指出這些是「國民黨不願意做，民進黨挑起來做」。

《NOWnews》報導，不過國民黨文傳會副主委洪孟楷不以為然的回應，證明了過去兩年多來執政無能事實，只會怪罪在野黨的性格。

洪孟楷說，「我們要問，錯誤的年金改革是國民黨逼你的嗎？我們要問，一例一休反覆修正，讓勞資雙方及社會三輸，是國民黨引起的嗎？兩岸關係停滯不前，難道又是國民黨的錯嗎？年輕人看不到希望、經濟沒起色，難道是國民黨拖累的嗎？號稱最會溝通的政府，有試著跟人民和在野黨溝通嗎？謙卑再謙卑，可曾有對台灣社會謙卑過？」

民進黨提名的19個縣市長參選人以及合作的無黨籍頭份市長徐定禎共20人，在活動開始後，身穿訂做的深藍色西裝搭配白色球鞋，像世足賽的球員在比賽開場前一樣牽著小朋友進場，走在舞台上接受全國黨代表鼓勵，隨後踢球進迷你球門，象徵踢進致勝一球。

進場次序分別為台東縣長參選人劉櫂豪、花蓮縣長參選人劉曉玫、南投縣長參選人洪國浩、苗栗縣長參選人徐定禎、新竹縣長參選人鄭朝方、基隆市長林右昌、新竹市長林智堅、宜蘭縣長參選人陳歐珀、彰化縣長魏明谷、雲林縣長李進勇、嘉義市長涂醒哲、嘉義縣長參選人翁章梁、屏東縣長潘孟安、澎湖縣長陳光復。

接著入場的是高雄市長參選人陳其邁、台南市長參選人黃偉哲、台中市長林佳龍、桃園市長鄭文燦、台北市長參選人姚文智，最後壓軸入場的是新北市長參選人蘇貞昌，象徵由蘇貞昌做為這次選舉的領頭羊。

陳水扁沒參加，但發表4分53秒影音

《自由時報》報導，前總統陳水扁今天早上透過最新一期的「新勇哥物語」167期，表示為了不影響大會秩序與選舉造勢活動，特別向大會抱歉，改以4分53秒的影音談話，善盡黨代表的建言責任。這段影音談話有幾個重點，包括：

民進黨民主多元，對不同團體的訴求活動，不是敵人而是同志，應合作為台灣做更多更好的事。 應讓民進黨立院黨團個別委員有更好的表現機會與發揮空間，不要一言堂，成為甲動的表決部隊。 不要讓有黨魂黨德的熱情黨員，失去對黨的支持。黨員的不同意見，不是唱衰民進黨，而是熱愛民進黨。黨內選舉有競爭是黨的優良傳統，不是破壞黨的團結。 儘管民進黨政府2年多來，做了不少事與改革，各項數字也很漂亮，但還有人無感甚至不爽，應謙卑面對問題解決問題，不能以動機論否定不同意見。 2018年地方選舉，雖然不能超越2014年的天花板，少輸為贏應是贏的策略。 2020年有些煩惱，但還是有信心逆轉勝，繼續完全執政。 阿扁願以黨員與過去從政同志，為黨來打拼，不會放棄，也希望主席與黨不要放棄阿扁。

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核稿編輯：楊之瑜