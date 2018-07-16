讓醫護人員進退兩難的「空中愛心醫療專案」

根據觀光局的最新資料，國人去年（2017年）出國總人次高達1,565萬，創下近年來新高。然而，由於機艙環境空間較為擁擠．其乾燥與稀薄的艙內空氣也造成乘客健康的一大挑戰，使得患有心肺宿疾的年長乘客，容易在長途航程中出現不適。據統計，平均每604個航班，就可能發生一次醫療事件。以中華航空為例，2016年旅客在機上出現不適的案例便高達300多件。因此，如何提供乘客安全且舒適的旅程，成為各大航空業者提升服務品質的重要關鍵。

有鑑於國人機上醫療的需求日增，中華航空、中華民國醫師公會全國聯合會，和寶佳慈善基金會於日前推出「空中愛心醫療專案」，希望以自願、非強迫性的方式，邀請醫師登錄個人資料，以便在搭機時供空服員即時掌握乘客資訊。若在飛航途中有乘客發生緊急醫療需求時，便可迅速聯繫班機上的醫師提供協助。而為了感謝熱心醫師，中華航空將致贈2年效期的卓越卡，可享有貴賓室使用權、額外免費托運行李、機上免稅品折扣、及優先登機等相關禮遇。但專案推行至今，醫界普遍反應冷淡，原因多半歸咎於機上醫療的諸多窒礙，以及醫療意外的責任歸屬，讓有心協助的醫師不禁擔憂：會不會因為一時的熱心助人，反而惹得訴訟纏身？

一般在班機飛行途中，若乘客出現身體不適，機組人員往往會透過全機廣播，從乘客中找尋醫護人員以即時提供協助，若無醫護人員搭乘，機組人員便會傳達機上乘客的身體狀況給身處地面的醫療顧問，並依照醫療顧問的指示，提供必要的照顧或改變航線，以便進一步的處置。而機上醫療事件的處理，究竟對醫護人員會造成那些挑戰呢？

不熟悉的醫療領域

現代醫學發展一日千里，為了專精所學，醫護人員多半各自鑽研不同專科。然而機上醫療事故包羅萬象，除了急診或家庭醫學專科的醫護人員可能熟悉多種領域以外，面對機組人員的求援，應援的醫護人員多半得面對陌生的症狀主訴。以筆者為例，根據英國航空（British Airway）發布的調查報告，機上醫療事件中與婦產科相關的事件僅佔3％，也就是當筆者應允協助機組人員救治患者時，除了一般常見病症以外，有極高的機率恐怕愛莫能助。

如此進退兩難的困境也不免讓醫護人員協助救治的意願降低，以免因為處置不當反而造成患者的二次傷害。也因為治療上的不確定性，根據英國航空的統計，機上醫護人員的臨床處置與判斷要比地面醫療顧問來得保守，建議機長改變航線的比例也高出許多。

不完備的醫療資源

除了傳統醫學或是復健相關專科所擅長的推拿按摩以外，醫護人員診治的過程仍仰賴著各種醫療設備，藥物，以及專業人員的協助。依照相關規定，機艙內備有基本的醫療救護設備。設備內容依各家航空公司的規定略有不同，多半包含聽診器、血壓計、心肺復甦術所需器材、外傷包紮衛材、靜脈注射用品、自動體外心臟電擊去顫器，及少許常用的靜脈注射或口服藥物。然而，常用於診斷低血糖的血糖計、小兒急救設備，或是接生所需器械卻常常付之闕如。

另外，儘管機組人員皆熟捻基本救命術及自動體外心臟電擊去顫器的操作，但是與醫護人員的專業訓練仍有段不小差距。如遇緊急情況，以醫護人員的標準要求機組人員幫忙未免強人所難；當應允協助的醫護人員人手不足時，只怕也束手無策。

不適當的身心狀況

與大多數的乘客相同，搭乘班機的醫護人員並非整裝待發地搭乘班機，隨時準備提供各式醫療服務。此時的他，可能剛剛結束連日的值班，身心俱疲地準備出國休假；也可能剛享用完機上提供的紅白酒，正打算安穩地睡個好覺；抑或是剛拖著行李跑過兩個航廈，好趕上緊湊的轉機航程。此時的身心狀態比起酒後駕車的危險恐怕不遑多讓。也因此，儘管美國聯邦法規明令醫護人員於機上執行緊急醫療時，得免除相關責任。但是若經證實因當時身心狀態不佳（如酩酊大醉或服用鎮靜藥物）而造成病患傷害，病患仍得追究其刑責。因此醫護人員挺身而出的同時，也必須先衡量自身健康狀態，以免釀成大禍。

不完善的法律條文

依據中華民國刑法規定，當發生醫療事故的班機隸屬於本國籍航空，則以本國法律為裁定依據。依照《緊急醫療救護法》部分條文修正案根據「善良的撒瑪利亞人法」（Good Samaritan law）精神所增訂的第14-2條規定：明訂救護人員以外之人，為免除他人生命之急迫危險，使用緊急救護設備或施予急救措施者，適用民法、刑法緊急避難免責之規定，而救護人員於非值勤期間，也適用於本項規定。由中華民國醫師公會全國聯合會對「機上醫師志工計畫」所補充的釋疑也強調：若加入本案之醫師於機上志願協助旅客過程衍生爭議，除醫師為故意或重大過失外，將由中華航空負責並協助處理後續爭議。

但是知名律師吳俊達則以民法第220條（債務人責任之酌定）提醒有心加入專案的醫師，當中華航空為感謝熱心醫師而提供卓越卡禮遇的同時，也成立了一種利益關係。當發生了意外或過失的醫療行為時，在法律責任的標準上就可能會被提高，是否適用於非值勤期間的範圍也會受到質疑。此外，如何定義「醫師為故意或重大過失」，也讓因為眾多醫療糾紛已成驚弓之鳥的醫護人員們，面對需要幫助的乘客時不禁躊躇再三。

救人是醫護人員的天職，但密閉機艙的環境與平日執業的醫療院所大相逕庭，由於諸多條件限制，往往讓有心助人的醫護人員難以一展身手。設立機上愛心醫師專案的初衷原本立意良善，但是除了讓熱心的醫護人員登錄身分以供聯繫以外，也不妨比照全日空航空（All Nippon Airways）或是德國漢莎航空（Lufthansa）的類似專案，事先提供醫護人員機上醫療設備的清單以及相關的醫療訓練課程，以利醫護人員面臨機上醫療事件時能更得心應手。

此外，為了保護在機上提供救助的醫護人員，美國國會也在1998年通過了航空醫療援助法令（Aviation Medical Assistance Act），明訂醫護人員在救助行為中的免責權，也要求聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）必須提高飛行醫療設備的標準，以避免因為設備的不足而影響醫療行為的執行。他山之石，可以攻錯。在推動機上專案的同時，如果國內現行法律能與時俱進，相信可讓更多熱血醫護人員心無罣礙地幫助有需要的乘客。

參考文獻：

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本文經曾翌捷醫師授權刊登，原文刊載於此

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