台灣高齡產婦人工生殖一年暴增4千人次，為了「取卵」受盡多少「皮肉之苦」

（中央社）

國健署日前公布最新報告指出，105年全台有3.4萬人次不孕女性以人工生殖方式求子，年過35歲就占了68%，比前一年暴增4200多人次，以45至49歲增幅最多。不過，男性取精子容易，女性要取卵子可就麻煩了。

根據內政部最新統計，民國96年至106年，台灣女性生第一胎的年齡從29.53歲攀升至30.8歲；而35歲以上才生第一胎的高齡產婦，則是從7.8%增至21.3%，創下史上新高，顯示高齡生子情形愈來愈普遍。

衛生福利部國民健康署日前公布105年「人工生殖施行結果分析報告」，全台共有3萬4486人次進行人工生殖，多達99.4%為試管嬰兒，成功讓9670人次懷孕，其中7132人順利生下8988個寶寶，比前一年多了734個寶寶。

報告指出，不孕原因前3名為「多重因素」32%最多、「卵巢因素」28%居次，第三名則為「男性因素」13.6%。

在3萬多名不孕女性中，年過35歲進行人工生殖的高齡孕婦多達2萬3575人次、占68.4%，相較104年的1萬9283人次，增幅逾22%。細看年齡分部如下：

35至39歲女性從1萬437人次增加至1萬3921人次，增幅約33%；

40至44歲從5925人次增至7836人次、增32.2%；

45至49歲從1040人次增至1667人次、增60.2%；

50歲以上從100人次增至151人次、增51%。

不過，愈晚生、胎兒活產率明顯愈低。調查顯示，活產率以24歲約37%最高，直到30歲還有約30%，不過，到了34歲僅剩約27%，此後將持續下降，38歲活產率將跌破20%，年過40歲僅剩10%，甚至更低。

中華民國生育醫學會理事長、北榮婦女醫學部主治醫師李新揚受訪時表示，根據統計，台灣每7對夫妻就有1對不孕，有別過去觀念認為不孕是女性問題，近年男性的不孕問題也逐漸受到重視。

男性不孕問題百百種，先天、後天都有影響，李新揚說，先天問題包括輸精管阻塞使精蟲排不出來、先天沒有輸精管、腦下垂體分泌異常等；後天則包括睪丸溫度太高，例如廚師、愛泡溫泉者，還有環境汙染、吃到太多塑化劑等，也可能抑制造精功能。

台灣生殖醫學會理事長武國璋也指出，近年有國外研究顯示，菸與酒、咖啡因過度攝取、肥胖、壓力、工作型態都是導致不孕的危險因子，因此除了遠離菸酒外，每天咖啡因攝取別超過2500毫克，也應避免身體質量指數（BMI）超過35或低於19，增加不孕風險。

不孕女性求子路艱辛，為取卵受盡皮肉之苦

「人工生殖施行結果分析報告」中，全台一年約有3.4萬人次的不孕女性進行人工生殖，光是試管嬰兒就占了99.4%，而且人工生殖生下的寶寶有逐年增加的趨勢。

很多人好奇，到底試管嬰兒是怎麼「做」出來的。台北榮民總醫院婦女醫學部生殖內分泌不孕症科主任李新揚表示，試管嬰兒就是由胚胎師挑選比較優質的精子、卵子，在體外進行受精後，再將胚胎植回母體內，不過，男性取精子容易，女性要取卵子可就麻煩了。

李新揚說，根據傳統方法，女性要取卵得靠排卵針，從打第一針到取卵約10天，每天都得打排卵針，為了避免卵子提早排掉還要打約4到5針的拮抗劑，取個卵得挨上10到20針，還要回診2到4次。

為了讓不孕女性少受點苦，李新揚將現有方法進行改良，以口服黃體素搭配長效型排卵針，整個療程只要打3到5針，就能取到和過去一樣多的卵子，而且打針到取卵間只需回診一次，受精後將胚胎冷凍起來，等待適當時機再植回母體。

「冷凍胚胎」聽起來嚇人，卻能提升媽媽的懷孕率和寶寶活產率，已成為近年趨勢。

李新揚表示，女性取卵過後，體內荷爾蒙會飆高，恐讓子宮內膜提早成熟，若在這時植入新鮮胚胎，可能難以和寶寶發育同步，提高著床難度；不過，若是先把胚胎冷凍起來，等到子宮內膜汰舊換新以後再植入，就能增加著床機會。

國健署報告顯示，105年植入的新鮮胚胎共有約9571個、懷孕率38.2%、活產率27.4%，冷凍胚胎共約1萬917個、懷孕率46.4%、活產率34.5%。

李新揚指出，新的促進排卵取卵方式不僅可讓女性在求子之路上少挨幾針，還能省下近萬元的針劑費用，研究成果今年3月已刊登在國際期刊「生殖生物學及內分泌學」（endocrinology）。

李新揚也提醒，若是夫妻一年內都有規律性生活且沒有避孕，就算是不孕，建議夫妻一起到生殖中心做檢查，確認是否有先天的問題趕緊治療，醫師也能協助抽血預測排卵日期，如果還是懷不上寶寶，就應考慮做試管嬰兒，最好在35歲前順利懷孕。

不孕險遭婆婆休妻，她靠試管嬰兒挽回婚姻

一名32歲少婦婚後生不出孩子，面臨被休妻命運，這種看似鄉土劇的情節，在台灣真實上演，所幸該少婦就醫發現卵巢早衰，靠著試管嬰兒成功懷上寶寶，挽回婚姻。

收治患者的人工生殖專家、開業婦產科醫師李茂盛受訪時表示，該名少婦多年來月經規律，不解為何就是懷不上寶寶，直到就醫檢測發現濾泡刺激激素（FSH）高達20，比一般人低於10的數值高出許多，卵巢已經衰老。

為了懷上寶寶，該少婦早已試遍各種方法，平時又承受婆婆施加的巨大壓力，甚至威脅若一年內懷不了孕，就要「休了她」，因此她一聽到自己卵巢早衰，當場嚇哭。

李茂盛指出，正常女性每次取卵約可取出10到15顆，再挑選出優質的做試管嬰兒，但該名少婦因卵巢早衰，用盡方法僅取到2顆卵子，而且還是步入更年期的卵子，所幸靠著「紡錘體定位」技術成功受精，最後順利生下寶寶。

李茂盛說，女性一生中會有多少卵子，早在出生時就已經決定，平均有約90萬至100萬顆，每月都會有許多卵子成熟，最後只排出一顆、其餘淘汰，一旦月經來潮，卵子就會快速消耗。

造成卵巢早衰多數是先天因素導致，包括先天卵子數量不足、免疫系統疾病、遺傳等，例如媽媽的月經很早來、很早結束，女兒也可能面臨卵巢早衰危機；另也有少部分是後天因素造成，例如化療、放療、子宮內膜異位症、開過刀等。

國外研究顯示，受到環境、飲食因素影響，女性「少卵化」現象漸增，34歲以下女性約有10%卵巢功能早衰，臨床上只要抽血就能利用「抗穆勒氏管荷爾蒙」（AMH）檢驗卵巢庫存量，數值3.5屬於正常，小於1.6可能在2、3年後就會停經。

李茂盛指出，近年受到飲食、環境汙染以及吸菸、飲酒生活習慣等影響，很多女性年僅27、28歲AMH值就跌破1.6，要是正好又晚婚，想求子確實有難度，建議女性34歲若沒有結婚對象，最好先就醫檢驗，趁卵子數量足夠時儘早凍卵。

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核稿編輯：楊之瑜