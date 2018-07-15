海地調漲油價近4成引起暴動，總理請辭了但人民「還不滿意」

（中央社）

繼如今已喊卡的調漲油價計畫引發致命暴力示威抗議和劫掠後，處境艱困的海地總理拉楓丹（Jack Guy Lafontant）今（15）日請辭獲准。海地是台灣邦交國之一，外交部對此表示，總理請辭不會影響台海邦誼。

貧困的加勒比海國家海地上週（6日）宣布，計畫調漲主要燃油價格，包括汽油調漲38%、柴油漲47%以及煤油漲51%。政府這項宣布引發大規模示威抗議，憤怒民眾在首都太子港（Port-au-Prince）和其他城市，利用焚燒輪胎和其他路障封鎖主要道路。

數十間商店遭到劫掠和縱火焚燒，暴民也縱火焚燒車輛，至少有4人喪命。海地政府迅速改弦更張，宣布取消調漲油價計畫。

海地總統摩依士（Jovenel Moise）推文說，他今晚將在「海地國家電視台」向全國發表演說。

2017年2月上任的拉楓丹，甚至在引發暴力示威抗議前，就已經飽受批評。數以百計示威者今天在首都太子港（Port-au-Prince）遊行，除了要求拉楓丹辭職，也呼籲摩依士下台。

示威者皮耶（Fleurette Pierre）說：「這不只是更換總理的問題而已，日復一日，人們飽受更多苦難、失業、不安全和飢餓所苦。」

在極度貧窮的海地，大約60%人民一天工資不到2美元，無論在哪一方面，即便是微不足道的價格調漲，都令他們極為敏感。海地上週宣布，計畫調漲主要燃油價格，包括汽油調漲38%、柴油漲47%以及煤油漲51%。

海地政府今年2月與國際貨幣基金（IMF）簽署協議，致力進行經濟和結構改革，以促進成長。而「提高物價」是海地和國際貨幣基金達成協議的一部份，協議要求海地採取一系列的緊縮措施，目的在增加政府收入並強化國家經濟。

根據這項今年2月達成的協議，海地必須結束石油產品的補貼政策。這是造成海地政府預算赤字的主因。但補貼卻是幫助海地人民能夠買得起能源的做法。海地人民大部份生活在赤貧中，失業問題嚴重，過去3年通貨膨脹率超過13%。

更何況海地仍在致力於從2016年10月颶風馬修（Hurricane Matthew）風災中復原；而2010年導致超過20萬人喪生的地震，至今仍有近4萬人仍住在臨時的組合帳篷中。另外，已經持續一年的霍亂疫情，已導致數千人喪生。

拉楓丹在海地國會眾議院表示，「我已向海地共和國總統遞交辭呈」，且總統已「接受我的辭職」。醫師出身的拉楓丹2017年3月出任總理，力求促進農業生產、改善基礎設施並擴大獲得潔淨水的管道。

Photo Credit: Haitian Prime minister Jack Guy Lafontant｜Reuters／達志影像

這波動盪已導致大使館關閉，多家航空也取消飛往海地的班機。為了平息示威，拉楓丹宣布暫時取消相關政策，但仍無法澆熄眾怒。「邁阿密前鋒報」（Miami Herald）報導，拉楓丹政府今天面臨不信任投票。

政府宣布調漲油價，引發群眾走上街頭示威後，來自佛羅里達州、田納西州和南卡羅來納州的傳教團體16日前都被困在海地，動彈不得。

美國航空公司（American Airlines）、捷藍航空公司（JetBlue）和精神航空（Spirit Airlines）上週也因大規模示威取消飛往海地的航班。其中一個團體說，燃燒的路障使他們無法接近位於太子港的機場。

南卡羅來納州翠萍聯合衛理公會（Chapin United Methodist Church）傳道士佛勞爾斯（Jody Flowers）和13名成員被困在海地，16日才能返國。儘管發生暴力衝突，佛勞爾斯仍對抗議群眾表達同情。

他說：「想想有些海地人一週只能賺到5美元，而政府打算調漲油價，漲幅高達38%，單單這件事就會引發動盪。」「我們為那些人感到心碎，我們的團體也對自身擁有許多愛和希望，且渴望儘可能幫助他們感到欣慰 。」

外交部：不影響雙邊邦誼

外交部發言人李憲章告訴中央社記者，海地政府日前宣布自7日起，調高油價及公共交通費率，以及海地民眾普遍支持的巴西足球隊在世足賽中遭淘汰等因素，造成民眾情緒浮動與不滿。

他說，海地總統摩依士（Jovenel Moise）於事發後，當機立斷宣布取消調價措施，近日來海地政局與社會秩序已逐步恢復平靜，但因反對勢力藉機要求高層為這項決策負責，拉楓丹為負起政治責任而自動請辭。

李憲章表示，政府樂見海地社會秩序恢復正常；旅居海地的台灣人目前安全無虞，駐海地大使館自6日以來，持續與旅居海地的台灣人保持聯繫，提醒注意人身安全。「外交部與駐海地大使館仍將持續關注相關發展」。

關於拉楓丹請辭是否影響台海雙邊邦誼，李憲章說，海地總理是由總統摩依士任命並組閣，摩依士為實際國家領導人，總理請辭不會影響台海邦誼。

李憲章指出，台灣、海地兩國建交已逾60年，多年來雙方在基礎建設、農業、教育、公衛醫療等領域合作密切，「實質關係持續深化」。

同時，他說，摩依士於5月28日至6月1日率團訪台後，外交部進一步規劃更多有助海地民眾福祉、社經發展的合作計畫，以進一步深化台灣與海地雙邊關係。

海地總統摩依士正面臨國內外而來、越來越大的壓力。財政赤字的海地，目前正等著9月獲得來自美洲開發銀行、歐盟和世界銀行9600萬美元的金援。與此同時，摩依士需要經費來進行他的「改變列車」計畫，但同時也面對來自勞工的壓力，要求提升工資、並且滿足其他的社會福利。今年5月，台灣已經同意向海地貸款約1.5億美元（超過新台幣45億），用於電力化。

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核稿編輯：楊之瑜