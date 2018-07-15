當五月天的《倔強》登上世足決賽，背後「發功」的是中國？

2018的世足決賽將在今（15）日晚上11點開踢，FIFA官方社群網站也宣布將在比賽現場播放「台灣天團」五月天的《倔強》，四年前（2014）的世足賽，五月天也曾受邀唱了世足中文版主題曲《讓我們主宰》。為何中國和台灣都沒機會進32強世足，FIFA卻還要放華語歌？

國際足總（FIFA）6日宣布，有4首華語歌曲有望進入「世界盃賽場歌單」之中，包括了五月天演唱的《倔強》，由SHE所演唱的《Super Star》、王力宏演唱的《龍的傳人》，以及中國歌手朴樹演唱的《平凡之路》。

最終結果出爐，在為期一週的時間內，吸引了106萬人參與票選，最後《倔強》以53.2萬票險勝《Superstar》的51.4萬票，五月天的《倔強》以50.1%的得票率擊敗了其他候選歌曲，成為在法國、克羅埃西亞爭冠賽放送的歌曲。據了解，最終《倔強》能夠擊敗其他歌曲的原因，是在於歌詞中充滿了在逆境下的不屈不撓，激勵人心。

而這首《倔強》，是五月天在2005年的代表作品，由主唱阿信作詞、作曲。會寫下這首歌，主要是因為阿信在參加祖母告別式時，遭爆出家裡的黑道背景，透過創作這首歌曲，阿信希望勉勵大家，無論是什麼家庭背景出身的人，只要能夠堅持自己的夢想，終究能迎向成功。

五月天所屬的相信音樂也回應，「很榮幸《倔強》這首歌能帶給大家力量，在五月天這次巡演即將突破百場之際，也給了五月天更大的力量，譲全世界聽見五月天。」謝謝所有投票的大家，希望所有愛運動的孩子，都能得到更多的支持與鼓勵。

世足賽放「華語歌」的背後，是中國在「發功」嗎？

本屆在俄羅斯舉辦的世足賽估計有8萬名中國足球迷造訪，這些球迷許多人都揮舞著國旗和哼唱愛國歌曲。

而FIFA官方微博在7日公布的資訊，在世界盃1/8決賽期間，中國民眾收看央視體育轉播的3場賽事，每場觀看人數都超過5000萬人次。讓國際足總忍不住稱讚道「你們是我見過最棒的一屆！」

原文：實名表揚這屆觀眾，你們是我見過最棒的一屆！@CCTV5 在#FIFA世界盃#1/8決賽期間，以下比賽的收視峰值最令人震驚：法國vs阿根廷，最高觀看人數為54,022,000 巴西vs墨西哥，最高觀看人數為50,518,000 西班牙vs俄羅斯，最高觀看人數為50,229,000。

當時僅僅是1/8決賽，也就是淘汰賽剛剛開始。如果中國足球隊有一天能踢進世界盃，甚至能舉辦一屆世界盃，世界盃的收視率將會非常「可觀」。

雖然中國的足球國家隊未能踢進本屆在俄羅斯舉辦的世足賽，但中國的廣告商卻做到了。今年世界盃足球賽的12家官方贊助商，有4家是中國企業，中國在這次世足賽的最高等級贊助商中，就占了1/3席次。

有在看世足賽的球迷很難沒看到場邊特別醒目、用中文字寫的「萬達」和「蒙牛」兩家中國公司的廣告看板。蒙牛是中國的一家乳製品公司，該公司也將其產品名稱用中文字寫在廣告上。萬達則是唯一一家被歸類為國際足總（FIFA）合作夥伴的中國贊助商，這也讓萬達能夠參與FIFA舉辦的各種活動。

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雖然全球大多數觀眾可能看不懂萬達和蒙牛用中文字寫的廣告，但一定能看得懂家電廠商海信集團和智慧手機廠商Vivo用羅馬拼音寫的廣告。去年買下東芝電視製造部門的海信，非常積極想要提升其海外品牌力，該公司4月時一口氣發表了7款新電視，包括一款世界盃特別款。

這次世足賽FIFA共獲益5,400億新台幣，其中3成是贊助商金額，比起過去，中國企業是所有19家贊助商中的7家，總廣告費也花了超過300億新台幣。

世足賽的贊助商合約分為三種，最高等級的「FIFA夥伴」由可口可樂等國際企業贊助，中國不動產大企業「大連萬達集團」，一年砸了約54億新台幣。此外，「海信集團」、「蒙牛」、「Vivo移動通信」，約花了27億新台幣左右贊助。

日盛中國豐收平衡基金經理人黃昱仁表示，本次中國贊助商廣告費用之高，創下中國企業贊助世界盃的新紀錄，突顯中國企業走向國際化經營的實力。

黃昱仁還指出，從FIFA工作人員配發的智慧型手機、智能環保空調，到LED大螢幕與場邊廣告看板等，本屆世界盃隨處可見「Made in China」的身影。吉祥物Zabivaka更為世界盃「中國智造」的創舉，廠商透過阿里巴巴B2B電商採購平台即時備料、生產、交貨，成品經由天貓、淘寶等國內電商平台販售，從品牌設計、生產到銷售，線上平台串聯了所有的產業線，形成一個遍佈中國各地的虛擬工廠與商店。

中國真的有機會主辦世足賽嗎？

2014年的巴西世足賽，約1/5中國民眾透過電視觀賞世界盃，但那次世界盃只有一個中國贊助商。

中國國家主席習近平是個足球迷，他去年就曾告訴FIFA主席Gianni Infantino，希望中國有一天也能主辦世足賽。FIFA在上月選出由美國、加拿大及墨西哥三國聯合舉辦2026年世界盃後，而中國如今被視為2030年或2034年最有潛力的主辦國。

四年前的巴西世界盃為FIFA貢獻的營收高達新台幣1637億，約480億新台幣的贊助費就占了FIFA總收入的1/3，僅次於轉播費（720億新台幣）收入，而舉辦賽事需要600億新台幣的成本。

世界盃是全球電視觀賞人數最多的活動之一，在過去，全世界的大企業都會積極爭搶有限的贊助商名額。但是2015年，美國檢方起訴了與FIFA有關聯的40個個人和實體，罪名包括敲詐、電信詐欺、洗錢等。德國馬牌集團、Sony、阿聯酋航空、嘉實多機油、嬌生集團等企業，都在贊助合約到期之後拒絕展延。想取代它們的企業並不多，俄羅斯世界盃總計有34個贊助商名額，但只獲得19個贊助商，與巴西世界盃形成極為強烈的對比。

而FIFA在醜聞爆發後談成的新合約，對象全都是來自俄羅斯、卡達（2022年世界盃主辦國）和中國的企業；這些地方的企業似乎比較不擔心與FIFA扯上關係。

尼爾森研究公司指出，中國贊助商在本次世界盃大舉現身，可以視為中國企業加入那場全國性活動，以發展足球並爭取世界盃主辦權。它們是在向FIFA喊話，而且是使用FIFA聽得懂的語言：金錢。

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核稿編輯：楊之瑜