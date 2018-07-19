阿里巴巴的創業歷程（四）：用馬雲的名言，複習阿里巴巴創業重大事件

文：盧玟伶

前幾週向大家說了一些有關阿里巴巴創業這幾年來的故事，阿里巴巴之所以可以這麼成功，除了剛好搭上互聯網起飛的時代，馬雲的個人特質也是十分重要的。因此在阿里巴巴系列的最後，就用馬雲的名言，來幫大家複習一下阿里巴巴在創業時期的重大事件吧！

熬那些很苦的日子一點都不難，因為我知道它會變好。

馬雲有著超越常人的堅持，在創立阿里巴巴前，他也曾經創業過三次，而且每一次都失敗了，但他在每一次失敗的創業經驗中累積經驗，最後在1999年創立了阿里巴巴。他看到中國許多小企業有製造能力，但卻沒有市場行銷能力，因此想讓這些公司透過網路被全世界看到。他認為只要訊息透明化後，小公司便可跟大企業競爭，所以阿里巴巴初期的業務是以B2B為主。

從創業初期開始，馬雲就抱有這樣偉大的願景，也因為這樣的特質，蔡崇信在認識馬雲後，也被激起想創業的心，因此最後主動加入阿里巴巴的團隊，還幫阿里巴巴募得高盛和軟銀的大筆資金。有了這些資金，阿里巴巴也才能成功在2000年的網路泡沫中存活下來。

不管你擁有多少資源，永遠把對手想得強大一點。

eBay收購中國的易趣之後，馬雲便一直緊密的觀察，他認為如果易趣的C2C平台很成功，也會影響到阿里巴巴B2B的業務，因為對手可以很容易吸引買家到他的平台採購。剛好此時孫正義向馬雲提出可以嘗試C2C平台的提議，擁有敏銳眼光的馬雲當然是一口答應，於是淘寶就誕生了。當時易趣約佔了中國C2C市場的90％，淘寶看似沒什麼可以和易趣競爭的，但馬雲一開始採用「農村包圍城市」的方式，先和小網站結成聯盟推廣淘寶，不正面對抗易趣，後來還首度在中國實施了「免費」策略，不向商家收取傭金和上架費。反觀eBay要跟商家收佣金和上架費，導致後來商家大量轉移到淘寶，易趣也黯然退出中國C2C市場。

創業者要像一匹狼，只做自己想做的事情，People can’t stop you!

2005年，為了獲得足夠的資金，阿里巴巴接受了Yahoo！的投資，因為文化大不相同，因此在融合上面臨許多困難，後來阿里巴巴和Yahoo！之間還因為「支付寶VIE事件」起衝突，原因是馬雲將淘寶的股份轉移到自己名下的浙江阿里巴巴電子商務有限公司，而且擅自在支付寶申請牌照的前一晚，向外界宣布浙江阿里巴巴是支付寶唯一的實際控制人，這樣的舉動等同於撕毀阿里巴巴集團和Yahoo！間的協議，讓身為大股東的Yahoo！非常不滿，但馬雲相信自己是沒有錯的，現在的我們回過頭看這件事，也會認同馬雲當時的作法，因為當時馬雲即時的發佈消息，才能讓支付寶成功獲得牌照，鞏固阿里巴巴的事業版圖。

未來的阿里巴巴仍會繼續收購、投資許多不同的服務平台，並且利用他們的電商平台和雲端計算服務，繼續拓展自己的版圖。相信馬雲不只把眼光放在中國而已，而是更廣闊的全世界，讓全球貿易在他們的平台上暢行無阻，未來的阿里巴巴會變得如何，非常讓人期待。

參考資料：

本文經Pocket Money口袋財經授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航