千赫茲是kHz還是Khz？研究寫作不可或缺的數字、單位英文寫法

每當寫作遇到數字和度量單位時,我總是不太確定該如何正確的呈現,是否可以請您解說一下呢? ──交通大學資訊工程學院博士生

在本期的電子報中,我們將會針對在研究寫作上使用數字及其度量單位,提供以下十個注意事項。

1、數值與單位的位置

一般來說,每一次單位的出現都應置於數值之後。在表達所有具有尺寸大小的數值時,必須使用其特有的單位。然而,在呈現數字的表格中,如果所有數值都使用相同的單位,單位名稱必須標明於表格欄位的頂端。如果某一句話中的兩個數字使用相同的單位,請在兩個數字的後面個別都標示上單位名稱,例如:「frequency between 2 kHz and 5 kHz/頻率介於兩千赫茲和五千赫茲之間」。

2、書寫單位的全名

在書寫所有的單位(非縮寫單位)時,包括單位名稱是以人名命名的情況,第一個字母皆應小寫。因此,單位的書寫方式為「ohm、farad、coulomb、volt、ampere、hertz/歐姆、法拉、庫倫、伏特、安培、赫茲」。

3、單位的縮寫

使用以人名命名的縮寫單位名稱時,單位名稱的第一個字母要大寫,其他單位名稱的第一個字母一律小寫。只有10+6以上的度量詞首需要大寫的縮寫,例如:「M = 10+6」、「G = 10+9」。特別要注意詞首「m」表示的是「10-3」,而「M」表示的是「10+6」。大寫「M」和小寫「m」之間的有九個等級數量的差別。某些美國電容器的製造商經常使用「mF」或「MF」來表示(microfarad),其實這樣的表達方式是不正確並且誤導讀者。

「kilohertz千赫茲」的正確縮寫應為「kHz」,只有「H」需要大寫。

請注意「second秒」的正確縮寫應為「s」,而非「sec」。

單位名稱的單複數形式均使用相同的縮寫。

單位名稱的縮寫後不可加上句號,除非其位於句末。

4、數字與單位之間空格的使用

數字跟單位之間必須留一個空格,3千赫茲的書寫方式應為「3 kHz」,而非「3kHz」。

在現代的文書處理器中,數字和單位之間應使用不斷行空格,因此數字和單位永遠會出現在同一行。

度量詞首和基本單位之間沒有空格。

5、單位不能拿來修飾名詞

留意以下的表達方式,「The signal generator had a 17 kHz frequency」,當度量單位「kHz」為名詞,不可用來修飾另一個名詞「frequency」,正確的表達方式應為: 「The signal generator had a frequency of 17 kHz 」。這類問題經常出現在表達長度或厚度的情況中,像是:「7 cm long」,正確的表達方式應為:「7 cm in length」、「the length is 7 cm 」或「having a length of 7 cm」。

6、表格或圖片中的座標軸的單位要明確

避免類似volts x 10-4的標註於圖表的座標軸上或表格內的欄位,這樣的表達方式很不清楚,是希望讀者自己作數字的相乘,還是乘法的運算已經完成了?

也許圖表座標軸上或內文欄位中的數字「4」意指的是4,000 V,乘以10 -4 的結果就是4。在這樣的情況下,應該寫成4 kV。

的結果就是4。在這樣的情況下,應該寫成4 kV。 也許圖表座標軸上或內文欄位中的數字「4」意指的是0.004 V,結果是4 x 10-4。在這樣的情況下,應該寫成4 mV。

7、單位的寫法依時代更迭

千萬不可使用重複的度量詞首。例如:在古老的美國文學中,或許可以發現小電容容量「micro-micro-farad」的表示方式為「µµF」(或是更糟糕的方式:「mmF」)。而現今我們所偏好使用的單位名稱是以「pF」的縮寫名稱代表「picofarad」。

8、單位中的母音字母保留或刪除?

書寫公制單位的全名時,應將以母音結尾的度量詞首與以母音開頭的基本單位名稱作連接,並且保留這兩個母音。在以下例子中,皆為例外的情況:

使用「kilohm」(千歐姆),而非「kiloohm」。

使用「megohm」(兆歐姆),而非「megaohm」。

使用「hectare」(公頃),而非「hectaare」。

9、單位大小寫與其出現位置有關

「alternating current、direct current和root-mean-square/交流電、直流電和均方根值」正確的縮寫方式應為小寫:「ac、dc、rms」。但是,如果這些詞語出現在標題中,或者為句子的第一個字,那麼整個縮寫都必須大寫:「AC、DC、RMS」。

10、應避免使用「micron」這個字

某些科學家、物理學家和工程師使用「micron」這個字來表示「micrometer」確切的稱呼,其縮寫為「µm」。應避免使用「micron」這個字,因為它是技術面的俚語。

本文經WALLACE華樂絲授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航