青春痘肌的保養照顧：一天洗幾次臉？水溫熱一點好嗎？

青春痘和粉刺是困擾許多年輕人，甚至是成年人的皮膚問題，特別是夏天一到，流汗量增加、皮脂腺也隨著高溫而分泌增加，再加上紫外線的曝曬，或者是選用了不適合的防曬產品，都讓不少人因此粉刺和痘痘大爆發。近期也有不少讀者來訊，詢問到底青春痘患者應該要怎麼洗臉？

其實這是個大哉問啊，適度洗臉可以把臉上的正常老舊角質洗掉，也可以帶走皮膚表面的代謝廢物和黏附的污垢，理論上對青春痘和粉刺是有幫助的。但是如果不小心過度清潔了，那對於青春痘和粉刺不一定是好事，長期下來還有可能讓自己成為敏感性的皮膚，反倒得不償失。

到底青春痘和粉刺患者，該如何正確洗臉和保養呢？底下我們整理了美國皮膚科醫學會給青春痘患者的10點建議，再結合我們的臨床經驗，稍做一些修改，希望能對大家有幫助。

青春痘患者如何洗臉和洗頭

根據美國皮膚科醫學會的建議，會希望青春痘患者每天洗臉兩次，並在流汗後洗臉。流汗，特別是戴帽子或安全帽的狀況，可能會讓青春痘惡化，因此建議在流汗後儘速洗臉。

但根據我們的經驗，每天使用清潔產品洗臉兩次就已經足夠。如果是流汗的狀況，可以用微涼水把臉部沖乾淨，再用乾淨的毛巾稍微壓乾（勿用力搓揉）就可以了。如果每次流汗後都使用清潔用品，實在很擔心會過度清潔，反倒影響了正常的皮脂膜。

洗臉時請使用你的指腹，搭配溫和的洗面乳。使用洗臉巾或者是海綿，或其他的洗臉產品，反而可能刺激皮膚。另外建議使用溫水或者微涼水洗臉。太熱的水對皮膚是過大的刺激，反而會惡化青春痘。

至於洗頭的部分，建議要規律地洗頭。如果你是油性頭皮的人，建議要每天洗頭。但洗髮精還是建議要使用溫和一點的界面活性劑，對頭皮比較好喔。

另外洗臉基本上只需要你的雙手就夠了，其他的產品有時不只是會過度刺激皮膚，許多洗臉機和淨膚儀其實也沒什麼必要，像海綿這種有很多孔洞的東西，萬一在裡面藏污納垢、發霉，再洗到你的臉上，恩，你絕對不會想要這樣的。

長了青春痘該怎麼保養？

既然都已經皮膚出狀況了，就對你的皮膚溫柔一點吧！美國皮膚科醫學會建議使用溫和的保養品，也要避免使用含酒精的產品，並且不要使用會刺激你的皮膚的產品，例如收斂水、化妝水或者是有去角質功能的產品。這些做法會讓你的皮膚更乾燥、發紅，也會使青春痘更加惡化。

青春痘和角質的異常有關，這個時候用上述的方式物理性或化學性地去除了角質，有時候反而會弄巧成拙喔。

另外要提醒的是遠離太陽，避免過度曝曬。曝曬在陽光下會傷害你的肌膚。另外有些青春痘藥物，例如A酸，會讓皮膚對紫外線更加敏感，或者有些人會在室內使用一些助曬的設備，這也都要避免喔。有些助曬設備會宣稱可以讓你曬出小麥肌，但實際上這都低估了相關的風險，其實這會讓你產生皮膚黑色素瘤的機會增加高達75％之多。

青春痘傷口該如何照顧？

青春痘真的長出來的話，請務必做到以下幾點：

如果有下列的情形，請尋找專業的醫師尋求幫助：

你的青春痘讓你感到害羞，影響了正常社交

你使用的產品沒有效果

青春痘已經產生色素沈澱的痘斑或者是痘疤

Photo Credit：MedPartner美的好朋友

另外如果已經是發炎紅腫的青春痘，看醫生就是合理的選擇了。已經感染的青春痘，就已經不是自己使用產品適合解決的，沒有處理好，一旦留下疤痕，接下來要付出的金錢跟時間就更高了。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航