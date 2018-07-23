問孩子學校發生什麼事？給家長的四個建議，不要急著打斷或反駁

文：許嬰寧 心理師

當家長第一次接到學校老師來電時，聽見老師訴說學校裡面的事情，經常會感覺有點吃驚。

那些事件，很難想像自己的孩子會是參與其中的人。聽完老師的描述，無論老師的建議為何，家長會陷入一種為難，到底該不該問孩子，學校發生了什麼事？

如果類似事情又發生了幾次，老師也重複告訴家長好幾次，家長也開始感到壓力，甚至感覺為難困惑，無法置身事外，一定會想要和孩子討論，到底發生什麼事。

這無疑對孩子、對家長，都是一種無形的壓力。

如果要和孩子討論，家長一定要先有周全的想法，談話的目標，以及預想孩子可能的反應，才開始討論。

孩子一定是壓力串鏈下的最底端。

無論家長是否與孩子討論，孩子在學校一定已經受到某種規範，在行為當下可能有被制止、被約談、甚至被處罰，雖然每位老師的做法皆不相同，那對孩子來說就已經是一次溝通。

接著孩子回家後，若孩子沒有主動提起，可能孩子已經暫時遺忘，或是選擇暫不提起。因此如果父母決定要和孩子討論，一定要先有心理準備，孩子可能會有不同的說法。

有心理準備，孩子有不同說法，而且不要急著打斷或反駁。

1. 聽聽看孩子怎麼說

大多數孩子的說法和老師的說法會有些差異，並不是相反，而是孩子會透過他的觀點和視角，說出一些父母意想不到的話。在孩子有限的認知當中，可能會把事情看得很單純、或是帶著比較片段的主觀想法，這會是個了解孩子的好機會，父母需要先了解孩子的想法，才能和他溝通。別急著打斷或澄清，避免孩子未來抗拒溝通。

2. 關切孩子在學校的遭遇

比起直接糾正其行為，更重要的是要先關心孩子的感受。這是父母無可取代的角色功能。孩子在學校公開環境下，一定比家裡感覺不安。如果孩子在學校已經被約談或警告，回家後又要再次面對正經的討論，對尚未發展成熟的心靈而言，恐怖負荷太大。因此父母這時候先扮演白臉，給孩子抒發的機會，先同理孩子，有更高機率可以讓孩子打開心房。

3. 溝通前後，與孩子站在同一邊

溝通時，善用三明治溝通法，先白臉、再黑臉、最後再白臉。很多時候孩子的情緒比較短暫，睡一覺起就好了大半，但重點在睡覺之前，要確保最後是以抱抱、親密的對話當中結束溝通，不要讓孩子帶著充滿憤怒、傷心的感覺上床，會嚴重影響孩子的睡眠品質。每次溝通結束時，無論是否達到家長期待的溝通成效，都要主動給予孩子安慰和鼓勵，與孩子站在同一邊，因為終究孩子還是需要父母的愛和鼓勵，才能滋養成長改變。

4. 與孩子共同商討未來可行的處理辦法

面對困難，父母可以提出建議，但不要期待孩子一次到位就能學會做到。給孩子有強化問題解決能力的機會，父母需要讓孩子有被信任的感覺，使孩子即使在情緒不佳的狀況下，了解自己仍有能力下次做得更好，而且父母是相信他的。這樣一來，親子之間的溝通才能就事論事，而不會影響孩子對自我價值的觀感，甚至漸漸失去上學的熱忱。

父母可以提起自己的親身經驗，但要以孩子可以聯想理解的範圍內做比喻。盡量避免拿其他孩子做比較，或是將父母的焦慮和失望摻入初步溝通。

學校是孩子社會化的關鍵環境

學校提供了家裡所無法提供的人際互動經驗、團體規劃、問題解決機會等，孩子一定會遇到困難，而困難不單是教育的機會，更是拉近親子關係的機會。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九