【大人學】你可以對別人好，但你絕對不該討好任何人

文：張國洋

之前有個同學寫信來問我：「Joe，你在文章還有課程中都有提到不要去討好異性。可是我喜歡他，想要對他好，這有什麼不對？」

這乍看有點奇怪，但其實背後是個簡單的概念──很多人在人際關係上常常以討好的方式跟人相處。最後要嘛被別人看低踐踏然後自怨自哀，不然就是造成別人壓力讓人逃避厭煩。

你周圍一定有類似這樣的朋友，老跟你抱怨：「我對他這麼好，可是他對我卻很冷淡」。或是「我對這個家做牛做馬，可是喔，孩子長大了就都不管我了。」又或是「我對他付出一切，但你看看他怎麼回報我的？」為何會得到這種結果，都是因為，他們過度用討好的方式，在跟別人相處。

但明明是想對別人好啊？可是為何有些行為讓別人窩心與喜悅，有些卻不是呢？

最大的差異，在於「討好」是有目的的。有人會說：「我哪有什麼目的？就是希望對方開心啊」。但其實討好行為的背後，往往都有一個當事人常常都沒察覺的目的：「想透過這些行為，讓對方喜歡自己」。而你為何要別人喜歡？就是希望對方做出你期待的反應，可能是待在你身邊、可能是開口說愛你、可能是跟你結婚等。

但對別人好跟討好這兩者的差別到底在哪裡呢？簡單的分類是這樣：

若對方有需求，你協助滿足需求，這是對他好。但對方沒有需求，你不斷嘗試想讓對方靠向你，這就叫討好。

討好者，通常都是用著自以為是的方式想取悅別人。來，其中關鍵就是「自以為是」這四個字。就是用著你覺得好的方式想取悅別人。可是過度自以為是，就很容易造成別人的壓力與不悅，讓人厭煩與想逃，因為這些行為不一定是對方要的。再不然，就是對方理解到你試圖想取悅他，而以此驅動你，讓他得以獲取更多的好處。這兩個概念，其實就是我在之前TEDx演講中（為什麼不該追求愛情）提到的狀況一與狀況二。

至於純粹對別人好，背後是沒有自以為是的態度在後面，你也不在意對方是否要因為這行為而被取悅或是更靠近你。沒有企圖、沒有目的、沒有要求，對方就不會感受壓力、也不會想要逃走。而當你沒有刻意想做什麼事情、沒有想不斷取悅別人時，你的吸引力反而會大增（就算你的吸引力沒增加，討厭指數最少不會飆高）。

如果有人不懂上面這一段，就想想自己跟父母的相處方式吧。

如果你餓了，你跟媽媽反映，然後她準備了食物給你，你會很高興、也可能會覺得感激，覺得媽媽閃閃發亮。但相反的，如果你不餓也不冷。她卻一直在你身邊轉來轉去，不斷問你：「有沒有渴了？我去倒水？會不會餓，我去做飯？是不是不開心，我可以傾聽？」你很快就理解到，她是想做些什麼來獲取你的注意，並在試圖「討好你」。而這轉來轉去找機會表現的行為，會讓你厭煩、有壓力、而且討厭。你會希望她別問了、別煩你、就單純去做她的事情吧，別把自己放在她的世界中心。但偏偏你還不能抱怨，因為抱怨了她還莫名其妙，覺得你不知好歹。而這只會讓你更悶，不是嗎？

最後你或許還是因為肚子餓吃了她準備的飯菜獲得了溫飽，但你心裡留下的情緒往往只有「煩躁感」。所以，刻意討好的行為是不會讓人喜悅、不會讓你感激，雖之而來的往往僅是厭煩，或是理所當然。而她持續下去，也會覺得挫折，覺得自己為你這麼用心，你怎麼反而想逃開、覺得你為何越來越不知好歹？

所以囉，討好的心態只會讓人感受壓力想逃走。也不會在對方身上得到預期反應，最後自然就會越來越失望。

此外，討好的另一個問題，在於對方知道你「有所求」。既然有所求，你的所有付出都是希望得到他的回應。所以厲害一點的「被討好者」，知道怎麼給你一個不輕不重、但他卻是輕而易舉的回應。比方說，甜甜的笑，睜著水汪汪的眼睛說「你對我好好喔！」讓你感受到報酬、讓你有所希望與期待，並鼓勵你持續付出。換言之，你很容易在討好的過程中被轉化成工具人。這也是另一個很多人在戀愛中失望的原因。

所以解決方法是什麼？解決方法就是不要去刻意討好別人。你是順手帶份早餐給你喜歡的同辦公室的同事吃，你不在意對方是否回報，那OK；但若你每天睡眠不足地騎兩小時的車去送早餐給你的心上人，你就過度了。對方來約你，你也有時間，兩人一起度過愉快的一日，這很棒；但若對方來約你，你明明有事要忙，卻不敢說出而勉強遷就，這也是過度了。或是別人做了某些事情，你不開心，你坦率地讓對方知道，這很不錯；但若因為害怕影響關係而勉強接受，這也是討好、也是用力過度。

總之，當你過度用力，你就必然會期待這些付出將來要得到回報。這時候，你的付出就變成一種試圖交換情感的代幣。就算你嘴裡說著沒關係，你背後的動機往往還是會被對方看穿。而對方一旦看穿，發現你的付出只是想換回某種東西，他就可能會輕藐你，不然也可能利用你。讓你繼續用力付出，而他只給予你最基本的關懷或是微笑。

這也是為何所有用力過度的人際關係，最後當事人都會受傷。

因為一開始，你就做錯了呢。

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航