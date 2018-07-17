麻原彰晃死了，然後呢？

文：陳威臣（前資深政治幕僚，媒體駐日特派）

麻原彰晃執行死刑，這個新聞快訊，在日本時間7月6日上午8：45前後，傳遍了全日本，各大電視台也紛紛製播特別報導，報紙還發行號外，在主要車站發送，處刑的新聞除了震驚國際社會之外，也再度勾起當年日本人的恐懼。

發生在1995年3月20日的東京地下鐵沙林毒氣事件，是國際上最知名的恐怖攻擊之一，當年共造成13人死亡，超過6,000人輕重傷，許多受害人至今仍深受後遺症所苦。但犯下該事件的奧姆真理教，並非只有此單一事件，包括1989年的坂本堤律師一家殺害事件、1994年的松本沙林毒氣事件等，共犯下十多起恐怖攻擊與殺人案，可說是罄竹難書。

身為奧姆真理教的教祖，又因自身想打造出真理帝國，麻原彰晃自然罪不可赦，也因挑戰日本政府的行為，甚至疑似旗下信眾，在地下鐵沙林事件發生後數日，槍擊警察廳長官國松孝次（該事件至今仍未逮捕嫌犯，因此無法確定與奧姆真理教有關），包括麻原在內的教團幹部，以及教團本身，遭到日本政府的強力掃蕩。

原名松本智津夫的麻原彰晃，出生於九州熊本縣，因罹患先天性白內障，僅有一眼有60％的視力。在近乎失明的狀況下，被送進熊本縣立盲學校就讀，卻在校內霸凌其他同學，並且時常施以暴力，也讓他的人生有了一個不完美的開始。

之後麻原彰晃開始接觸到新興宗教與印度瑜伽，並從中瞭解到新興宗教的力量，所以在1984年創立了奧姆真理教的前身「奧姆神仙會」。這個組織是以指導加入民眾練瑜珈為宗旨，之後逐漸加入宗教的教義，麻原彰晃不但自稱曾前往喜馬拉雅山修行，並頓悟出神道，還出示自身空中漂浮的合成照片，證明所言不假，也吸引越來越多信眾。

1987年麻原將旗下組織正式更名為「奧姆真理教」，自稱是明太祖、耶穌、法老王、濕婆神轉世的教祖，並與多位高階幹部，打造由上到下宛如金字塔般的龐大階級，依此斂財而於短期間獲得龐大的利益，加上信眾越來越多，短短兩年就超過一萬人加入奧姆真理教，這讓麻原彰晃的野心更龐大，打算投入政界並奪取政權，並在1990年組成真理黨，推出包含自身在內共25人，參選眾議員。

只不過對日本人而言，奧姆真理教之類的新興宗教，也許信者眾多，但卻不見得能讓大部分人所接受，這次的選舉讓奧姆真理教慘敗，也讓麻原彰晃認為，以合法方式根本難以獲得政權，唯有發展自身武力推翻政府，才能遂行其目的，也讓麻原與奧姆真理教，走上令人匪夷所思的不歸路。

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在短短數年內，奧姆真理教秘密從國外購入大量軍火，甚至於還從俄羅斯引進軍用直昇機。此外，提拔具備化學、醫學背景的信眾，不但讓其成為幹部，也讓他們研發化學武器，最後製成沙林毒氣，在1995年由多位信眾在上班尖峰時刻，搭乘地鐵並且施放，而造成大量傷亡的慘劇，這也是人類史上第一次在非戰爭時期，使用化學武器攻擊平民的恐怖攻擊事件。

也因此事件，不但讓警政單位了解前一（1994）年發生在長野縣松本市，不明毒氣造成七人死亡多人輕重傷的事件，就是奧姆真理教同樣以沙林毒氣所為，也讓日本政府驚覺，原來奧姆真理教的所作所為，就是為了要顛覆政府。更駭人的是，奧姆真理教居然已滲透至社會各階層，以及政府各單位，連自衛隊內都有其信眾。

經過一番掃蕩之後，麻原與許多高階幹部都陸續遭到逮補，而奧姆真理教也因此分崩離析，加上大部分資產都遭政府沒收，最後在2000年宣布破產解散，但事件並非到此結束，反而只是個開始。雖然多名主謀早已入監，但仍有三位嫌犯逃亡，並且隱姓埋名，直到2011年到2012年，在逃的嫌犯陸續自首與逮補，2012年6月15日，日本警方逮捕了最後一名在逃的嫌犯高橋克也，至此奧姆真理教所有的嫌犯全部緝捕到案。

總計共有29人死於奧姆真理教的毒手，還造成超過6,500人輕重傷，而漫漫的審判之路，更讓許多受害者與家屬無法釋懷，光是麻原彰晃自1996年以來，就經過250次以上的審判，所有的嫌犯更多達百餘人，整個訴訟可以說曠日費時。在者因2012年才逮捕了最後一名嫌犯，且至今仍有許多謎團與細節尚未釐清，麻原一直宣稱他無罪，但其他被捕的幹部，則說是麻原下指令，這些供述有許多矛盾的地方，也因此直到部分死刑犯遭處刑時，這些事實真相仍相當模糊。

根據NHK所取得300頁的極密資料，在7月8日緊急製播的NHK特集當中，首度披露了麻原彰晃的內心世界。這批資料包括了自1996年起連續八年之間，律師與麻原之間的接見報告書，當中可窺探麻原彰晃對於這些事件的部分真相，以及過程描述。

根據這些資料，證明麻原彰晃在「坂本堤律師一家殺害事件」當中，承認了下令底下幹部殺害律師一家，這推翻了麻原在法庭上所宣稱，一切的事件都與他無關。不過在接見報告書當中，卻又向辯護律師陳述，其實是底下幹部揣測他的想法，他並沒有直接發出指令。

此外，像是犯案用的沙林毒氣，到底是誰保管的，原先認定的保管者中川智正的供詞反覆，也讓檢方傷透腦筋。直到2018年1月18日，最後一名被告高橋克也判處無期徒刑定讞，長達二十多年的司法程序，才告一段落，總計共有13人遭判處死刑，其中麻原彰晃、遠藤誠一、土谷正實、新實智光、早川紀代秀、中川智正以及井上嘉浩七人，在7月6日執行。

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事實上在今（2018）年3月，日本法務省將13名死刑囚當中的七人，分送至仙台、名古屋、廣島與福岡等其他的拘置所（日本關死刑犯的場所名稱），當時的移監，正值安倍政權內醜聞頻傳的時刻，許多媒體與政治觀察家甚至認為，移監是否準備要行刑。雖然並非如預料，但事隔三個多月，其中的七人仍遭處刑，還創下日本戰後同日最多死刑犯處刑的人數紀錄，也讓日本社會與世界各國震驚。

對受害家屬而言，雖然等到兇手伏法之日，但由於許多細節仍未確定，也擔心是否仍有嫌犯逍遙法外，再者外界也紛紛揣測為何選在這個時機處刑。除因先前所述，所有案件在今年1月才完全定讞之外，由於明（2018）年是新天皇登基，按照日本的歷史傳統，該年度並不執行死刑，所以選在今年執行，頗有終結平成大事件的味道。

再者，也有多方揣測，是否與安倍晉三9月競選第三屆自民黨總裁有關。因為根據民調顯示，最近安倍政權逐漸回穩，還出現黃金交叉，而且法務大臣在記者會，還聲稱民調有八成日本人，贊成對沙林毒氣的死刑犯處刑，只不過未來如何發展，還有賴持續觀察。

松本與地下鐵沙林毒氣事件，是日本人揮之不去的惡夢，相關的成員也因此付出生命，奧姆真理教也在2000年破產消失。然而事件已歷經23年，對二十幾歲以下的年輕人，並無法體會那段恐懼的歷史，部分信徒仍堅信麻原彰晃是他們的救世主，還成立新的組織延續奧姆真理教的生命，更甚者還有少數年輕人，把麻原彰晃當成偶像。

也因此警視廳在麻原等七人遭處刑後，相當緊張，除了仍持續監控三個延續組織（阿雷夫、光之輪、山田集團）34個場所，共1,650名信徒的動向，防止瘋狂信者跟著做出不理性的舉動外，還得避免讓麻原彰晃處刑之地東京拘置所，成為信徒們的聖地了。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航