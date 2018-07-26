App知識經濟潮：裹著糖衣的懶人包，你看的是第幾手知識？

採訪、撰稿：吳岱軒

Photo Credit：英語島雜誌

「讓知識成為一種樂趣，讓行動成為一種態度」，問及他的理想，歐陽立中有條不紊的說出這句座右銘。身兼高中國文老師、作家、演說家三個身份，專長是桌遊教學與演說表達。在不同的場域，他都致力於體現這個精神。

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在大量的演說邀約與課程間奔波，歐陽立中表示他最受用的是知識型的App。身為一個需要不斷產出話題的教育工作者，他需要的資訊不但必須具備討論度，還要兼顧背後的知識深度。

中國App的知識經濟潮

在資訊爆炸的時代下，現代人有種知識焦慮，因為資訊實在太多，我們沒有時間讀完所有資訊。但現代人仍是望學習與進步，渴望讓自己更有觀點。中國的App廠商嗅到了這樣的市場，所以打造了很多知識型的App，稱為「知識晶體」。把複雜的知識變成一篇簡短的文章、影片、或音檔，讓使用者能利用零碎時間，毫不費力地吞嚥資訊。

例如「得到」App，始於創辦人「羅胖」羅振宇的《羅輯思維》節目，他主打「有種、有趣、有料」，做知識性的脫口秀，大受中國觀眾歡迎。於是以相同精神創立「得到」App，邀請多元領域的專家定期錄製節目短音檔，採作者訂閱制提供服務，讓使用者能夠利用通勤時間，搭配文章聽進一段有趣的知識。

你看的是第幾手知識？

雖然這些知識容易吞嚥、易於吸收，我們卻也因這種碎片化的學習模式，難以了解全貌。歐陽立中表示，每一種知識都是有價值的，但我們必須先了解每種知識形式的意義，並培養媒體識讀的能力，才能在資訊碎片化的時代中真正得到養分。

他簡單將知識的型態分成三種：

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最容易掌握的「談話資本」

充斥在網路媒體、App上的資訊，大多由二、三手知識所組成。這些內容降低了知識的門檻，讓一般民眾容易接受，變成一般人生活對話中一種「談話資本」。以世足賽為例，冰島爆冷踢和阿根廷，引起了大眾對這個國家的興趣。媒體迅速跟上潮流，撰寫關於冰島的知識內容，讓許多人都對冰島多了一層的認識，成為茶餘飯後的「談話資本」。碎片化學習的優點，是能讓一般民眾用最快的速度跟上趨勢，也讓這些簡短的知識成為社交談話間、文章撰寫上，迅速掌握話題的利器。

裹著糖衣的知識懶人包

「為什麼美國人成功？因為當你在睡覺時，他們正在努力工作。」歐陽立中提及這個他印象中最瞎的例子。這個時區差異的知識被很多人分享，了解事實的人把它當笑話看；卻有很多搞不清楚狀況的人把它當作鼓勵超時工作的格言。

二手知識為了將深厚繁複的學術邏輯，簡化成一般人能看懂的概念化知識，在轉譯的過程中難免會因概括細節，而造成大眾因望文生義而理解錯誤；三手知識訴諸情感，具有強大的感染力，傳播最為迅速，卻也因為這樣的特質，讓人容易忽略辨別真偽的過程。

情感豐富的文章很容易讓人全盤接受內容，而不去在乎其是否真實或合理。當知識被裝載進一個簡化又訴諸情感的「懶人包」時，我們也很容易不加思索地去分享它，沒有時間去辨別它的邏輯。於是有心人士就能夠利用這樣的弱點，藉由渲染過的資訊操作民意。這是值得擔心與觀察的現象。

「坦白說，這種現象防不勝防。」歐陽立中認為我們難以遏止知識渲染充斥生活的現象，但可以在日常的閱讀經驗中，做到以下三點來培養媒體識讀能力：

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本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航