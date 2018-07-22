《簡樸的哲學》：我們讚美節儉，是出於道德還是審慎的理由？

文：埃默里斯．韋斯科特（哲學教授）

為什麼要讚揚簡約生活？人們提出的主要理由不脫以下四大主題：

道德的理由：簡約生活的本質為善，能培養某些特定美德，能履行各種社會義務。 審慎的理由：簡約生活能創造或提升幸福（指廣義的福祉，而不是狹義的感覺美好）。 美學的理由：簡約生活作為一種活得出色的榜樣，提供更讓人滿意的景觀（spectacle）。 宗教的理由：簡約生活和神的意志是一致的。

文學作品充斥上述前兩個理由，而我打算將討論大抵聚焦在這兩點之上。一般來說，宗教和美學的考量到頭來都可化約為道德或審慎的論點。宗教聖典中很容易找到讚美簡樸與規勸世人切莫追求財富的段落。如果上帝呼籲我們簡單過活，那大概是因為祂知道簡約生活對我們是有好處的；如果沒有好處，祂怎會如此要求，我們又為何該對祂唯命是從？美學的觀點比較少見，但有時我會用這個觀點描繪尼采的思想，還有受到他影響的其他哲學家。那是一種表達某些東西無需與道德或實用沾上邊也有其價值的主張。但若簡約生活的景觀在我們或其他人類眼中是令人滿意的，那基本上就是一個審慎的論點。從另一方面來看，如果簡約生活的景觀對其他群體而言──譬如天國諸神好了──一看就賞心悅目，我們很難理解美學的考量本身，怎麼可能激勵我們過另一種生活。

預備動作：辨別讚美是出於道德的還是審慎的理由

作為各式論點的標籤，道德的理由和審慎的理由在抽象層面上很容易分辨。舉例來說，如果我們告訴小孩要與他人分享玩具，因為分享是好的，或者她有分享的責任，我們的推論本質上就是出於道德。如果我們要她與人分享是因為這麼做會使玩伴喜歡她，而且能鼓勵他們也和她分享玩具，總之就是能造成使她快樂的結果，那麼我們的思維主要出於審慎。不過，儘管道德推論和審慎推論的差別眾所周知，卻不盡然清晰明確。在接下來的兩章，我會利用此一差別來區分支持簡約生活的兩大論點路線。以此方式進行討論，有助釐清這些論點的本質和優點。但在我們仔細檢視任一路線的特定論點之前，區分道德與審慎理由的簡單初步討論，是為了闡明為什麼這兩者很多時候難以被明確區隔，以及我提議如何理解兩者之間的關係。

假設我們讚美節儉生活使人堅毅。接著我們一定會想問：為什麼堅毅是件好事？出於審慎的理由是說，倘若一個人性格堅毅，則遭遇不幸時將不會受創太深；出於道德的理由是說，因為堅毅是一項美德。可是我們為什麼把堅毅視為一項美德呢？其中一個答案是性格堅毅本身就是個良善的特質。儘管有些人或許會試圖為此一思維方式辯護，但這麼說實在令人費解。要不是因為擁有某項特質可能為人帶來益處，我們怎麼會稱這項特質是良善的？或許有人會主張看到人在逆境中保持堅強令人愉快，就好像看到美景覺得賞心悅目。這麼說來，美德的價值就在於能夠給人快樂嗎？又或者有人會主張在逆境中不屈不撓對他人具有啟發性。但這麼說來，我們又不得不問，為什麼這些人受到鼓舞進而培養堅毅性格是一件好事呢？

如果我們放棄為堅毅本質上是一項寶貴特質的主張辯解，那我們似乎不得不將之視為在某方面擁有工具性價值的特質。誠如最剛開始提出的，堅毅能減少人在逆境中所受的苦，也能在抵抗逆境時派上用場。此外，堅毅的人無疑也是社群裡的資源；他們能幫助其他受苦的人，也能幫助團體克服種種困難。上述讚美堅毅的每個理由大體上都是審慎的理由：這是一種利人利己的特質，言下之意，是有可能提升自己與他人幸福的特質。但認為人應培養堅毅性格，因為擁有這項美德的人對所屬社群比較有用，也可以是一種道德論點。固然個人會因為從屬於一個比較快樂的社群而受惠，但無論是這項美德的價值，抑或培養此項美德的動機，都不只是出於自利。

透過這個例子，我想說明的基本要點是，把動機、判斷或論點是基於道德的或是基於審慎的加以區分，可能是個有用的工具，但這樣的區分無法明確也非絕對。在本章接下來的篇幅中，我們將檢視讚揚簡約生活的道德論點，然後在下一章，我們將討論選擇如此過活的審慎理由。把讚揚簡約生活的道德理由和審慎理由加以區分是為了方便說明，多數論點明顯落在兩個分類的其中一邊，但在分析時難免會模糊分類的界線。

多數支持簡約生活的道德論點，把簡約生活和個人美德相互掛勾。這裡隱含的基本觀念是，擁有某種特定的生活方式，有助於培養某些可取的特質（美德），從而比較不會發展出不受歡迎的特質（惡習）。重視生活方式與品性是德行倫理學（virtue ethics）這項哲學傳統的特徵。德行倫理學並不是將道德規範視為一套服從為良、破壞為惡的通則──此一觀點支配現代道德哲學直到最近；而是強調道德的舉止是高尚性情的自然流露，借用耶穌的隱喻來說就是，凡好樹都結好果子。德行倫理學因而會關心日常行為和習慣是如何形塑與反映一個人的道德品性。

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書籍介紹

《簡樸的哲學：為什麼少就是多？》，左岸文化出版

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作者：埃默里斯．韋斯科特

譯者：葉品岑

從蘇格拉底到梭羅，大部分的哲學家、道德家和宗教領袖都把節儉看作是美德，並認為簡單的生活可以帶給人智慧、正直與快樂。為什麼他們要這麼說？他們的論點是正確的嗎？難道擁有奢侈的品味是被誤導嗎？如果人可以過著節儉的生活，但卻選擇奢侈度日，那麼這樣是愚昧嗎？應該受到譴責嗎？

在《簡樸的哲學：為什麼少就是多？》一書中，哲學教授埃默里斯．韋斯科特要告訴我們，為什麼兩千年來，這麼多以智慧著稱的哲學家以及名人要鼓吹節儉與簡約生活，並視之為美好人生的關鍵。作者也會探討為什麼大多數人還是我行我素，把哲學家的智慧拋在腦後；只是二十一世紀的世界正面臨環境危機，也許我們應該傾聽這些主張反璞歸真、節儉度日的論點。

Photo Credit：左岸出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航