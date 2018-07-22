《簡樸的哲學》：工業化後，為何不見凱因斯預測的「更多閑暇」？

文：埃默里斯．韋斯科特（哲學教授）

為誰辛苦為誰忙？

早在一九三○年，經濟學家凱因斯預測，工業資本主義持續增加的生產力，將在一個世紀內為所有人帶來更多的閑暇，普遍工作時數將降低至大約十五小時。這情況顯然沒有發生。幾乎所有相對富裕國家的年平均工時都在過去幾十年中逐漸下降，這點無庸置疑。舉例來說，一九五○到二○一○年之間，美國的年平均工時從一九○八跌到一六九五，加拿大則是從二○七九降至一七一一，丹麥從二一四四降到一五二三，就連以工作狂文化出名的日本，每年平均工作時數都從一九六一年誇張的二二二四，降至二○一一年的一七○六。但即便是懶散的丹麥人工時仍比凱因斯所預言的多了一倍。

有鑑於工業化世界的生產力和財富增加，人們有更高的期待也是情有可原。英國人今日的財富是一九三○年的四倍，但他們的工作量只減少百分之二十，其他先進經濟體的情況大同小異。昔日享受閑散的富人，如今誇耀自己工作得多麼勤奮，而對許多窮人而言，失業是個難以擺脫的詛咒。此外，根據經濟學家史戴分．林德表示，經濟成長往往讓人感到沒有足夠的時間做自己想做的事。這不是錯覺，但時間不夠主要是因為富裕社會的成員若遇到選擇時，總是想要賺更多錢，而不是享受更多空閑。然後，他們把工作場所重視生產力的心態與價值，帶進生活中的每個領域，結果就成了林德所謂的「忙不停的有閒階級」（harried leisure class）。簡約生活的提倡者自然會想對付這越來越忙碌的趨勢，無論這是客觀的真實或主觀的感受，因為選擇生活從簡的主要好處，向來都包含了增加與享受閑暇。

凱因斯錯在哪？根據羅伯特與愛德華．史紀德斯基在《多少才滿足》中表示，他錯在低估了要控制資本主義所釋放的影響力有多麼困難，特別是人們對財富不斷增加，以及不斷增加的財富所能購買的東西的渴望。人類對提升相對地位的本能關切，是經演化而深植體內的生物行為，經過資本主義體系的刺激，再加上廣告不間斷播送和自由市場意識形態的加持，於是我們總想要擁有更多，超越我們真實的需要。

這個對於我們為何至今仍辛苦工作超過我們所需的解釋，有一定的可信度。但我認為問題不僅是、甚至不主要是出在多數人總是渴望擁有更多。誠如修爾在《過度工作的美國人》中論稱，主要問題毋寧出在個體受到體制的擺布。很多人樂於減少目前的工作量，可是他們基於各式各樣的原因覺得身不由己。減少工作量會遭遇的一個明顯障礙就是，雇主可能不讓員工有這樣的選擇。

誠如前文所指出，與其讓一大群勞工分攤相同工作量，請一小群員工工作較長時數通常比較符合雇主的利益。即便減少工時的選項表面上存在，很多雇員因為擔心自己顯得不夠積極或欠缺熱忱，而不願意減少工時。另一個顯而易見的問題是，許多工作的薪資待遇不佳，因此人們得加班或做不只一份工作。不放過額外工作機會的人有些無疑是出於貪財；但有更多人純粹是出於需要掙得足夠的錢以支付帳單。因此，貪得無厭地渴望金錢的不是員工，而是老闆（包括高階主管和大股東）。儘管他們通常過著錦衣玉食的生活，卻堅持付低階員工吃不飽餓不死的最低薪資。

體制也包括市場力量決定生活成本的方式。理想上，消費者應該會因為供應商降價以競爭客戶而坐享漁翁之利。儘管這情況確實發生在電腦或相機等商品上，但在某些重要領域，市場力量卻會拉抬價格。住房就是最明顯的例子。商品價格下降一般都會引來眾人一陣歡呼，誰不喜歡便宜的機票或降價的汽油？但房價卻得到經濟學家的特殊待遇。房價下跌代表「蕭條」（slump），通常被當作一個壞消息。為什麼？因為如果你擁有一棟房子，增值就意味著你的財富淨值增加。這使人們感到高興，即便其他房屋也相應漲價，代表他們的經濟條件並不一定有所提升。沒錯，他們可以用更高的價格賣房，但也得花更多錢才能買到類似的新居。

為房價上漲歡呼的第二個理由是，人們可以拿房屋作為抵押向銀行貸款，因此房子的價值越高能借的金額也越高。但多數人不需要借這麼大筆錢，不必然需要房價暴漲才能獲得貸款。第三個理由是房價上漲代表高房屋需求量，代表建築和裝潢新房、整修老屋和搬家的商品與服務提供者有工作可做。

最後一個理由還算說得過去，只不過房價上漲仍舊並非好在房價上漲本身，而是所象徵的其他好事──也就是經濟活動增加的可能性。但在帳簿的另一邊，高房地產價值有一些重大不利之處。最顯而易見的就是，很多人因而買不起房子。倫敦或舊金山等人口密集區的房地產價格高得嚇人，租金也貴得離譜。因此，薪資微薄的人只好把賺來的錢一大部分用於付租金，或是勉強接受漫長又難受的通勤。

市場力量也得為健保和高等教育成本的攀升負責。對沒有太多積蓄的人而言，問題出在這些東西，譬如住房，不可能被當作可有可無的奢侈品。生病受傷可能威脅生命；殘障和疼痛可能使生活品質大幅下滑。因此，為了讓自己或家人接受治療，人們願意傾家蕩產。大學教育的需求明顯不太一樣：沒考上想念的大學或許令人失望，但幾乎不可能致命。話雖如此，對今天任何有志成為專業人士的人而言，大學學歷乃必備要件。儘管在某些國家（像是法國、德國、瑞典、巴西）毋需花大錢就能得到優質教育與資格證書，與之情況相反的國家終究還是占多數。

最低工資、工時和工作條件、大眾運輸，以及像是住房、健保和教育等必要花費，全都是我們所屬體制的面向，政府可以在這些面向上有所作為，好讓想過簡約生活的人更容易實現夢想。但政府政策不容易影響的經濟和文化環境，也對我們施加賺更多錢的壓力。史紀德斯基父子強調人們對財富、地位和物品不受控制的渴望；節儉純粹主義者可能批評任何「人際關係的」消費，意思是其消費是因為在意自己在他人面前的形象，而不是對該物品有任何真實需求。但這樣的批評太過簡化。誠如茱蒂絲．利希滕伯格（喬治城大學哲學教授）指出的，我們的需求是一道光譜，從絕對必須到純屬奢侈品。

雖然某些人際關係的渴望在道德上是有問題的──譬如渴望比別人優越──有些卻是值得同情的。想和同儕大抵平起平坐的渴望與我們對自尊根深蒂固的需求有關。有些人際關係消費則是生活周遭基礎設施迫使我們想購買的。像是汽車、電話、手機、電腦或網路，最初都是奢侈品；可是一旦有足夠多的人擁有，這些東西就變成普通的完善生活所必備的條件。利希滕伯格說得好，「發明是需要之母。」

因此，若現代世界有很多人花在工作的時間比他們希望得更長，最主要不是因為他們對金錢、物品和地位的渴望失控。在很大程度上，他們是被身處其中的體制逼著這麼過活。不過，史紀德斯基父子和其他人質疑將無限經濟成長視為好事的假設，批評盲目追求成長推動了主流經濟學家和政治人物偏好的政策，是絕對有道理的。沒錯，經濟成長無疑改善了數百萬人的生活，並為我們的生活帶來了從飛機到iPhone等美好事物。但誠如哈伯瑪斯不厭其煩地主張，人類技術才智發展的速度已超越道德智慧。這情況不僅發生在武器或醫療之類的領域。很多社會不僅錢淹腳目且人才濟濟，可是卻受失業、貧窮、犯罪和環境問題困擾，美國就是最佳示範。一流大學生產了無數傑出研究，但位於較低社經階層的絕大多數學生，連高中都念得一塌糊塗。醫學創造了無數驚人創舉，但數百萬人仍遭受可預防疾病之苦。

社會為什麼充斥這些矛盾？一個顯而易見的原因是，組成複雜的社會相當難以組織和控制。立意至為良善的政策經常會產生出乎意料和不受歡迎的後果，經濟學家對此心有戚戚焉。但意識形態和利益也影響深遠，美國在改革極度沒效率的健保體制或引進碳排稅（支持這項措施的經濟學家占壓倒性多數）時的政治角力就是絕佳範例。

提倡節儉樸實的哲學並不等於採納特定政治路線，或支持明確的經濟政策，但其總體觀點通常偏向批評消費主義與否定華爾街價值的立場。消費主義誤以為購物能為人生覓得幸福與意義；大企業資本主義受到渴望財富不停增長的驅使，並以對此目標的貢獻衡量一切事物。位於光譜基本教義派這端的節儉狂人和激進簡約派會譴責這些資本主義價值，追隨第歐根尼或梭羅的腳步，選擇脫離主流的生活方式。信仰較溫和的那群人則會承認經濟成長確實帶來不少好處，但也認為只要好處依舊極度分配不均，而且需要眾人持續拚死拚活地工作賺錢消費，那麼這些好處並未充分發揮作用。於是他們自然會贊同藉由普及美好生活基本元素，使人人都可隨心所欲過得更簡約的政府政策。

相關書摘 ►《簡樸的哲學》：我們讚美節儉，是出於道德還是審慎的理由？

書籍介紹

《簡樸的哲學：為什麼少就是多？》，左岸文化出版

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作者：埃默里斯．韋斯科特

譯者：葉品岑

從蘇格拉底到梭羅，大部分的哲學家、道德家和宗教領袖都把節儉看作是美德，並認為簡單的生活可以帶給人智慧、正直與快樂。為什麼他們要這麼說？他們的論點是正確的嗎？難道擁有奢侈的品味是被誤導嗎？如果人可以過著節儉的生活，但卻選擇奢侈度日，那麼這樣是愚昧嗎？應該受到譴責嗎？

在《簡樸的哲學：為什麼少就是多？》一書中，哲學教授埃默里斯．韋斯科特要告訴我們，為什麼兩千年來，這麼多以智慧著稱的哲學家以及名人要鼓吹節儉與簡約生活，並視之為美好人生的關鍵。作者也會探討為什麼大多數人還是我行我素，把哲學家的智慧拋在腦後；只是二十一世紀的世界正面臨環境危機，也許我們應該傾聽這些主張反璞歸真、節儉度日的論點。

Photo Credit：左岸出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航