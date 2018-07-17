為了不讓孩子輸在起跑點，父母成了以「愛」為名的劊子手？

台灣的教育長期以考試領導教學，彷彿只要進了名校，未來就能功成名就。如此的觀念深植在台灣人民的心中，更實現在每個人的家庭教育當中。2014年大塊文化出版《你的孩子不是你的孩子》一書，揭露了家庭教育中最醜陋與不堪的一面。作者是家庭教師（簡稱家教），當家教的七年中，她走訪了不同的家庭，看到了父母親為了子女的課業而扭曲了原本和諧的親子關係，讓作者不斷的反思到底要參與其中還是要當個局外人，最後作者決定將這些長期受到台灣教育所壓迫的孩子們的故事揭露出來，讓我們再次反思家庭教育乃至於整體教育的本質。

詩人紀伯倫在《先知》一書中提到孩子時說：

Your children are not your children.

They are the sons and daughters of Life’s longing for itself.

They come through you but not from you,

And though they are with you, yet they belong not to you.

You may give them your love but not your thoughts,

For they have their own thoughts.

You may house their bodies but not their souls,

For their souls dwell in the house of tomorrow,

which you cannot visit, not even in your dreams.

You may strive to be like them, but seek not to make them like you.

For life goes not backward nor tarries with yesterday.

從紀伯倫的思想會發現，孩子是有自己的想法和特色的，身為父母不能自私的將孩子改造成自己想要的樣子，一旦孩子失去了原本的自我，將會無法倒退。而台灣的父母特別偏愛指導孩子的人生棋局，直至達到自己的目標為止。

這本書深刻描繪了來自九個不同家庭的教育故事，雖然皆來自不同家庭，但是這些家庭的母親卻有相同的特點，那就是以「愛」為名的劊子手。書中的母親都想盡方法，目的就是要讓孩子能夠在「成績」與「升學」這兩件事上捷足先登，贏過同儕。書中的母親擅長規劃他人的人生，尤其是自己的孩子，不斷的在各式各樣的人生交叉口給予指導，從高空檢視他們的選擇是否符合自己的期待，能不能達到成功的人生。這些母親，在追求孩子「成功」的路上早已丟失了自己的孩子而不自知，妖魔化的母親形象深植在孩子的心目中，當母親對孩子只剩下把成績提高、選項變好、升學名校等等的期待時，家庭教育如何教出一位能夠面對人生考驗的成人。

從《你的孩子不是你的孩子》這本書的中家庭教育來反思台灣整體教育環境會發現，我們長期服膺於成功的教育典範，而忽略了學生的個體性差異。大眾喜歡看成功的教育方法，不論是親子教養或是新聞報導，而教育失敗的例子無人聞問更是沒人關心。這些被考試綁架的家庭故事，不論是母親或孩子，都面臨著巨大的壓力。原本只是家教老師的作者透過一則則的故事讓大家看見優秀學生背後的辛苦與心酸，反應出「萬般皆下品，唯有讀書高」的觀念仍然存在於上一代人的心目中且難以抹滅。

《你的孩子不是你的孩子》於今年七月由公視以微電影的方式播出，走的是詭譎科幻風格，將台灣社會長期以來的教育問題放大檢視，從小我們都聽聞媽媽說：「要好好認真讀書，長大後才能找到好工作」，這句話所代表的是媽媽的期待，同時也是世代間的共同記憶。目前上映的第一部戲是《媽媽的遙控器》，劇中把媽媽的控制慾化為一隻遙控器，不斷讓劇中的小偉重複著一樣的動作，只要有錯就重來，直到媽媽滿意為止。科舉考試的選賢與能根植在你我心中，我們都知道唯有考試升學，未來才能走上仕途，但是隨著社會環境的改變與教育方式的不同，拔擢人才的方式亦有所差異，現在升學看重的是多元能力，而非過去的學科能力，除了學科能力之外，要能夠在升學場域生存下來，還要俱備實作的能力。

書中的每一則故事都值得我們不斷的省思，過去幾年間世界各國乃至於台灣都短暫流行虎媽（Tiger Parenting）、象媽（Elephant Parenting）、直升機父母（Helicopter Parenting）或是海豚父母（Dolphin Parenting）等等的名詞，這些所代表的是教養策略的差異。我相信，沒有父母親是希望自己的小孩輸在起跑點，但是孩子個體的成長皆是透過不斷的學習而來，成長的路上有許多的挑戰等著解決，也有許多的喜悅等待分享，當孩子的人生已經被父母親規劃好時，那這孩子會贏在起點，但卻會輸在終點。因此，家庭教育不該干涉小孩探索人生的機會，孩子犯錯如果知錯能改，適時的提醒與修正才是正確的教養態度。當面對孩子的成績與升學考驗時，與孩子共同解決並做出正確的選擇，才是父母陪伴的價值，而不再讓書中與劇中的故事反覆在台灣社會中上演。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航