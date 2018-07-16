《後來的我們》：沒有你的世界，黯然失色

（編按：內文中有劇透，請小心閱讀）

「如果當時你沒走，後來的我們會不會不一樣？」

在愛情的道路上，人們總會做出許多決定，酸楚的、甜蜜的、苦澀的、悲傷的，但唯一的共同點是，這些決定都無法回頭，也無法後悔。我們唯一能做的，或許是在午夜夢迴之際，帶著遺憾進入夢鄉，然後在明天抹乾眼淚，抬頭望向前方。

《後來的我們》述說的，正是一段錯過彼此的故事。因為彼此的天真、幼稚而深深吸引，努力變成對方心中想望的模樣，到頭來，卻不懂對方真正想要的到底是什麼，只能看著對方從眼前離去，徒留心中滿滿的懊悔與遺憾。

黑白色調：沒有了你，世界跟著為之褪色

Photo Credit：甲上娛樂

「顏色」在故事中扮演相當重要的角色：在兩人過去的回憶中，都是以彩色呈現；但兩人在飛機上相遇的當下，卻是以黑白來呈現，彷彿暗示著兩人分開之後，生活也隨之失去色彩，失去了愛情的滋潤與火花，只剩下物質的成就和空虛的質感。

兩人相遇的開始，是在春運的列車上。一張掉在地上的車票，牽起了方小曉與林正清的緣分。後來，兩人在雪地上打鬧，男生甚至將鮮紅的圍巾交給對方，讓她在雪地不會走失，可愛的場景彷彿預示著兩人甜蜜愛情的開始，但事實上並非如此。

「分手後，我們就不要再見面了。」

比起開場青春洋溢的氛圍，在飛機再度邂逅的兩人，卻充滿濃濃的傷感。當初說好分手別再見面，又再度被命運撮合在一塊。雖然，我們不知道方小曉到底是準備要去美國，還是已經住在比佛利山莊成為貴婦，但擁有一切的兩人，看來卻不快樂。也許是因為分離，才讓彼此有了更好的機遇。

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正如同她所說的：「我這個人，就是特別旺前男友的。」但是，看著前男友一個個變得更好，心裡應該挺複雜的。難道，自己真的沒有辦法跟真心喜愛的男人，一起走向美好的結局嗎？彼此在車裡吐露的心聲，最後交織而成的，卻是一句「I miss you.」

本色演技：當周冬雨遇上方小曉

從《七月與安生》、《喜歡你》到《後來的我們》，周冬雨都將她手中的角色詮釋得相當出色，這除了她有著不錯的演技之外，更重要的或許是她挑選的劇本都相當適合自己。開朗、活潑、古靈精怪，又帶點幼稚的男生氣息，卻在外放的表現中，夾帶著內斂的情感，收放之間可說相當出色。

儘管，有些人會認為周冬雨演戲流於套路，似乎都在詮釋自己熟悉的樣態，未見突破。可是，這或許是她的個人特色也說不定。如果說，只要是周冬雨飾演的角色，都會調皮的讓人喜歡，落寞時又叫人於心不忍，這樣好像也挺不錯的，不覺得嗎？

「如果能讓時間靜止在這，該有多好！」

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片中我最喜歡的時刻，是方小曉坐在林見清身上，將頭往後仰的瞬間。正如她所言，時間要是能靜止於此刻，想必會十分美好。在兩人的愛火恣意蔓延的時點，讓幸福被定格在當下，沒有過去的糾纏，沒有未來的憂愁，只有此刻的溫存。他們所坐的沙發，則是方小曉那時對於幸福的投射。

在辛苦生存的北京，能夠在狹小雜亂的房間中，擁有舒適的沙發可說是奢侈的享受，更代表著生活的餘裕。日後，當兩人被迫搬家時，被遺棄的沙發似乎象徵著心中對於美好生活的想望跟著被拋下，只剩下相依為命的兩人漂泊到下個地方，而方小曉早已不再是那個只想追求好生活的傻女孩了。

錯過與如果：沒能說出口的「對不起」

「如果你當初上了地鐵，我就會跟你一輩子。」

雪地中，兩人吐露著當年未能說出口的心聲，如果當初能珍惜彼此就好。但再多的如果，終究只是如果。狂奔而出的林見清，還是沒能鼓起勇氣踏進地鐵，挽回離她而去的女孩。

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那聲憋在心裡的懊悔與歉意，始終沒能親口道出，只能投射在名為「伊恩」與「凱莉」的遊戲中，讓無數的玩家，代替自己像凱莉說出「對不起」這三個字。諷刺的是，失去凱莉的伊恩，世界為之黯然失色；失去方小曉的林見清，卻完成他心中積累已久的夢想，成功征服頑強的北京。

「我真的努力變成你想要的樣子了。」

功成名就的林見清，認為自己可以給予爸爸和小曉一切，房子、大沙發、美好的生活。他覺得這就是爸爸想看見的，小曉夢寐以求的完美生活。可是，他卻變得太過世故，無法保有當時的體貼與熱情，那才是當初他會被愛上的原因，如今卻被拋在腦後，一味地想用物質去填補對方內心的空缺。

然而，小曉早已不是當初那個迷戀穩定生活的女子，否則她怎麼會跟見清在一起呢！不正是覺得，當初那個將對方撲倒在床上，還會大喊「我來了！」的男生，天真的很可愛，可愛到讓她願意忍受不舒適的生活，就想看到自己陪伴的男人可以成功。但是，當初那個純真的男孩已經消失了，取而代之的，是眼前這個，開口閉口都是房子的無趣男子。

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「可是我現在，已經不是我以前的樣子了。」

父親與黏豆包：那桌無法複製的年夜飯

說到片中最感人的片段，肯定是最後見清父親寫給小曉的信。開頭的那屜黏豆包，更是不斷出現，只要父親在，就會有熱騰騰的黏豆包。蒸氣裊裊上升，父親的味道也彷彿不斷飄出。可是，父親在寫信的當下，眼睛已然失去光明，甚至連蒸籠的蒸氣也無法閃避，眼睛還給薰傷了，看了直叫人心酸。

儘管如此，他的內心仍舊惦記著小曉，雖然兒子和小曉最後沒能走到一塊，但他早已認定三個人就是一家人，因為緣分而聚在一起，因為惦記而寫下信件，因為情感而每年都準備那桌年夜飯，等待遠方的孩子歸來，享受熟悉的菜餚和團聚的笑聲。

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「緣分這事，能不負對方就好，想不負此生真的很難。」

因為車票而開始的緣分，最後卻停留在除夕煙火綻放的街頭，徒留小曉離去的背影。在許多獨處的夜晚，我想見清應該都會回想起這場景，卻不懂自己哪裡做錯了。明明，自己已經努力變成對方想要的樣子，最後卻徒勞無功，眼睜睜看著兩人的羈絆就此畫下句點。

父親走了以後，他才踏進老家，重溫父親留存的身影。收到自己怎麼也學不來的食譜，終於開口說出遲來的「對不起」。不管是用寫信的也好，親口說出的也好，但最重要的是，他願意向父親說出，宣洩壓抑許久的情感，相信如此真誠的告白，一定能傳達到天上給父親聽到，就像父親寄給小曉的那封信一樣。

「爸，我愛你，很愛很愛。」

原文發表於半個比爾

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航