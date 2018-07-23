改革開放上半場結束，中國的迅猛發展只是空洞泡沫

文：吳曉波

「人生總有起落，精神終可傳承。」

——褚橙廣告詞

34歲的丁志健是北京一家出版公司的編輯部主任，北大研究生畢業後留京，然後結婚、購房、買車，每一天的生活都看上去忙碌而舒適，儼然已是這座擁有1,900萬人口的大都市中的一個中產人士。2012年7月21日清晨，他出門去談業務。妻子提醒他，昨天氣象局發了預報，今天有暴雨，雨量可能達40到80毫米。

下午，果然有暴雨，可是雨量居然是215毫米，創下1951年以來的最高紀錄。傾盆大雨之下，北京徹底淪陷，城區至少63處路段嚴重積水，交通大面積癱瘓。丁志健駕著黑色現代途勝休旅車，在東二環廣渠門橋西側約300公尺的鐵路橋下陷入大水之中，因車門無法打開，他在束手無策的消防隊員、大哭趕至的妻子和十多位圍觀市民的目睹下窒息而死。這一天，全北京死亡79人。（註1）

和平年代，泱泱首都，一場大雨居然造成數十人溺亡，新聞震驚世界。排水專家告訴記者，北京的排水系統在全國各大城市中已屬先進，但與東京、巴黎、紐約等國際大都市相比，其實遠不在一個層次上，「建築交通發展很快，但是地下落後得很遠。」（註2）

「下水道是一座城市的良心。」整個7月，全國媒體都一再地引用雨果的這句名言。一場暴雨洗刷出了兩個殘酷的事實——鮮亮的城市建設也許僅僅是表面的繁榮，而每一個中產階層人士的生命居然是那麼脆弱。

就在丁志健溺亡的兩個月後，在距離廣渠門不到四公里的地方，一根地下樁在雷鳴般的掌聲中被響亮地打下。北京市宣佈將建造一座528公尺高的摩天大樓，總投資240億元，該建案將創造八項世界之最和15項國內紀錄。建成之後，這座定名為「中國尊」的建築物將成為新的北京第一高度。

很顯然，與複雜而隱蔽的排水系統相比，摩天大樓更容易令人興奮。就在2012年，中國的各個城市正在展開一場以摩天大樓為主題的競賽。此時，全國最高樓是建成於2008年的上海環球金融中心，樓高492公尺，幾乎所有的新大樓都以它為趕超目標。上海宣佈將建造632公尺的上海中心，深圳的平安中心則很「巧妙」地把高度設定在646公尺，武漢綠地中心的高度原定為606公尺，在得知上海和深圳的消息後，隨即宣佈將「拔高」到666公尺。

就在各個城市吵得不可開交的時候，11月，一則來自湖南長沙的新聞，讓大家都不好意思再開口，它宣佈將興建「天空城市」，高度為838公尺，一舉超過828公尺的世界第一高樓哈里發塔。

有媒體計算了一下，未來十年內，中國將建設1,300座摩天大樓，已經投入的在建資金為5,100億元，即將投入的約1.1兆元，占商品房投資的23％，約為鐵路投資的2.7倍。（註3）到2018年前後，若那些宣佈的專案全數落成，排名全球前十的摩天大樓中，有九座屬於中國。

如果城市下水道與摩天大樓構成一對隱喻，那麼它體現了中國經濟的極致兩面性。在悲觀論者看來，中國的迅猛發展只是一個空洞的泡沫，無論多麼的炫目或膨脹，都無法掩蓋內在的空虛，甚至其成長模式本身就是一個悖論。在樂觀論者看來，成長從來是脆弱的，而且有必須支付的代價，外延與內在的不匹配，正為制度創新提供可能性。

關於中國問題的此類爭論，三十多年來，似乎從來沒有停歇過，只是在今年，它呈現出了一些與以往不同的主題和特質。

2012年4月，中共中央宣佈對政治局委員、重慶市委書記薄熙來立案調查，一場歷時五年的「唱紅打黑」政治鬧劇結束。

11月，中共第18次全國代表大會在北京召開，全會選舉習近平為黨的總書記。在新的政治時代到來的時候，中國的經濟局面也展開了新的一幕。

路透社在2012年11月的一篇總結性報導中，羅列了關於「胡溫十年」的成績單：「中國GDP平均每年都保持近兩位數的成長，總額翻了近四倍，相繼超越德國、日本成為世界第二大經濟體。2011年中國貨物貿易進出口總額躍居世界第二位，連續三年成為世界最大出口國和第二大進口國。在改革開放的短短三十多年時間裡，中國已經成為全球第一大外匯存底國，十年間成長超過十倍。中國由一個原先接受援助與貸款的國家，開始變為向外輸出貸款和援助的國家。」

同時，它也指出了困擾中國經濟局勢的種種難題：「『國進民退』的模式讓本應最具活力的民營中小型企業融資困難，沉重的稅務壓力讓它們在嚴峻的經濟形勢下更難生存，資本紛紛外逃，弊端凸顯。經濟產業結構畸形，不得不進行調整，但要實現產業優化升級困難重重，前途未卜。中國的經濟結構過分依賴出口，作為拉動經濟發展的三駕馬車中的一支重要力量——消費，還未起到真正拉動內需的作用。地方政府追求巨額投資而大規模舉債，危機四伏。城市化進程快速推進，但土地利用效率低下、建設規劃混亂、環境惡化等一系列問題也接踵而至。」

也是從今年開始，《經濟學人》雜誌做了一個不動聲色的改版，它把關於中國的專題報導從「亞洲」板塊中剝離出來，做成一個獨立的門類，在該刊歷史上，只有「美國」享受這一待遇。主編解釋說：「自從1942年對美國進行這樣的詳細報導之後，這還是我們第一次為一個國家開設類似欄目。主要原因是中國已經成為一個超級經濟大國。」

的確，此時的中國，你已經很難用「發展中國家」這樣的視角來描述和觀察。

在經濟體形上，它已經十分龐大和健壯，在成長模式上，它陷入苦惱的制度瓶頸和路徑依賴，「下水道」式的結構性難題層出不窮。一些原本支持經濟成長的基本性要素，如勞動力和土地成本優勢、環境可持續的代價、「中國製造」的國際空間等，都開始次第消失。某些重大指標出現峰值，一些戰略級能力發生不可逆的改變，而人們對某些事物的價值判斷也出現了變化。

種種跡象表明，改革開放的上半場結束了——儘管經濟學界要到兩年後才意識到這一點。

註1：出自中國天氣網，〈城市之殤―七二一北京特大暴雨〉，2012年8月20日。

註2：出自《新世紀》周刊，〈北京逝者〉，2012年第30期。

註3：出自摩天城市網，〈中國摩天城市報告〉，2012年。

相關書摘 ▶改革開放的「不惑之年」：焦慮也許是這個時代唯一的特徵

書籍介紹

本文摘錄自《激盪十年，水大魚大：中國崛起與世界經濟的新秩序》，商周出版

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作者：吳曉波

中國是全世界成長最快的巨獸。

瞭解他的過去、掌握他的現在，才能洞悉世界的未來！

2008～2018年，是中國風雲激盪的十年。其間：

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中國電影總票房89億美元緊追北美，好萊塢片商都開始研究中國口味。

【本書特色】

由中國權威財經作家吳曉波撰寫，他被譽為「最會說故事的財經作家」，內容深入卻不流於枯燥艱澀。 切實分析從2008～2018年各年度中國在社會、國內外政經情勢所面臨的挑戰、變化與後果。 博引眾多時事、企業案例、風雲人物興衰等實際事件，可清楚看出中國是如何在這十年內成就「水大魚大」的新經濟環境。

人人都在矚目中國的下一步，瞭解中國的發展，才能從中尋覓全球經濟的未來在哪裡。

Photo Credit:商周出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航