西蒙韋伊《壓迫與自由》：論馬克思主義的矛盾

文：西蒙・韋伊（Simone Weil）

論馬克思主義的矛盾

在我看來，之所以必須重新審視馬克思主義，並不是因為各式各樣的事件，而是馬克思的學說本身包含著各種漏洞與不一致之處，以至於他的學說一直扮演不了人們希望它扮演的角色；這並不表示在馬克思的時代及其後，有建立起什麼更好的學說。我做出的評判是如此斷然、並且肯定令人感到不悅，乃是出於我個人經驗的回憶。在青少年時期，我第一次閱讀《資本論》，而我立刻就發現了其中某些重大的漏洞與矛盾。這些問題如此顯而易見，以至於讓當時的我無法信任自己的判斷；我告訴自己，有這麼多偉大的心靈投身於馬克思主義，他們肯定也意識到了這些明顯的不一致與漏洞；因此，在其他馬克思主義學說的作品中，他們肯定填補了這些漏洞，解決了那些矛盾。多少年輕的心靈，因為對自己缺乏信心，就此撲滅心中最合理的懷疑呢？

至於我，在後來的年歲裡，不論是研究馬克思主義文獻、馬克思主義政黨或是頂著這個名號的政黨，以及各種事件本身，這些都只能讓我肯定我青少年時期的判斷。因此，我認為，馬克思主義的學說並非相較於事實有所不足，而是這個學說本身就有缺陷；應該說，我認為馬克思、恩格斯以及所有視他們為指引的人的所有作品，都無法構成一種學說。

在馬克思的分析方法和他的結論之間，存在著某種顯見而刺眼的矛盾。這並不令人意外：他在找出方法前，就先得出了結論。馬克思主義作為一種科學的要求因而顯得相當可笑。馬克思出於高貴的情操，在年輕時就已成為革命者；他這個時期的觀念倒是充滿人性、清晰、自覺、經過思考的，甚至更甚於他人生中後來的思想。後來，他試圖建立一種研究人類社會的方法。他的精神力量不容許他捏造某種方法的簡單塗鴉；他看見或至少瞥見了某種真正的方法。

他為思想史做出了兩個貢獻：他在年輕時便瞥見到一種社會理想的新樣式，以及在他年歲成熟後，他瞥見到一種全新或是部分新穎的歷史詮釋方法的樣式。這為他的天才給出了雙重的證明。很不幸地，正如所有個性強烈的人一樣，他令人反感地讓革命家與智者兩個人繼續待在他裡面，同樣令人反感的是某種偽善，要求擁護某個理想卻不需以行動相伴，此外卻又對他自己的思想極度欠缺審慎，就這樣，他堅持將自己的方法當作工具，以預言某種符合他的願望的未來。為此，他就不得不在方法與理念上加幾筆，將兩者都扭曲了。在造成這種扭曲的思想懈怠中，這個不從眾的人（non-conformiste），卻放任自己無意識地跟從（conformité）他的時代裡基礎最薄弱的迷信，也就是對生產的崇拜，對大工業的崇拜，以及對進步的盲目信仰。他就這樣鑄下的錯誤，不論是對科學精神或是革命精神而言，都是既嚴重又持久，甚或是無可彌補，總之難以修復的錯誤。我不相信我國的工人運動能回復活力，只要他們不在馬克思與馬克思主義者（我不是指他們的學說）與之鬥爭並極端鄙視的事物當中，尋求某種激勵的泉源，而這就是在普魯東、在一八四八年的工人集結當中、在工會傳統中、在無政府精神當中。至於學說，在最好的情況下，也只有未來才能給出某種學說，而非過去。

馬克思的革命概念可以如此表述：一場革命誕生於革命近乎完成的時刻，也就是在一個社會的結構不再能對應其制度的時刻，才會導致制度改變，被其他反映了新結構的制度所取代。特別是，革命將權力給社會中的某部分人，這些人就算受體制所迫，卻還是在革命來臨之前扮演最積極的角色。一般而言，經常遭到誤解的「歷史唯物論」，指的是制度將由人與人之間實際上的關係機制所決定，而人與人之間的實際關係本身，則取決於人與自然的關係在每一刻所採取的形式，亦即生產得以完成的方式；可消費財的生產、生產工具的生產，以及——重點，儘管馬克思並未深究——戰爭工具的生產。人們並非受命運擺布的無力的玩物；他們是極其積極的存在；但他們的積極性，在每一刻都受限於他們自己社會的結構，結果便是，他們只有先改變自己與自然的關係，才能反過來改變這個結構。社會結構永遠都只能以間接的方式改變。

另一方面是對當前體制的分析（散見於馬克思的許多著作），對於工人所承受的殘酷壓迫，這種分析並不認為是出自於人或是各種制度，而是出自於社會關係的機制本身。工人之所以在疲勞與貧窮中被榨乾，是因為他們什麼都不是，而企業的發展卻是一切。他們什麼都不是，因為他們大部分人在生產中所扮演的角色，就只是個簡單的齒輪的角色，而他們之所以被貶為齒輪的角色，是因為心智勞動與體力勞動分開了，也因為機械化的進展，剝奪了熟悉技術者的特權，又將這特權交給了無生物。企業的發展是一切，因為競爭的刺激不斷迫使企業擴張以求生存，這樣就「倒轉了消費與生產之間的關係」，「消費不過是種必要之惡」；如果工人們不碰自己勞動的價值，結果只會造成「主體與客體關係的倒轉」，將人獻給無生命的設備作為祭品，這使得生產工具的生產

變成最高的目的。

國家（l’État）的角色也引出了類似的分析。如果國家具有壓迫性，如果民主體制是種圈套，那是因為構成國家的是三個長久存在的部門，三個自我增補、有別於人民的部門，亦即軍隊、警察與官僚。這三個部門的利益有別於人民的利益，並且與之對立。因此「國家機器」（machine de l’État）在本質上就是壓迫性的，若是不碾碎公民，它的齒輪就無法運作；任何善意（bonne volonté）都無法讓它變成某種公共善的工具；若不破壞它，我們便無法阻止它施行壓迫。而且——在這點上，馬克思的分析並不那麼嚴謹——國家機器施行的壓迫與大型工業所施行的壓迫彼此混同；這個機器自動地服務於最主要的社會力，即資本，換言之，即工業企業的設備。為了工業設備的發展而犧牲的人，亦即無產階級，也是承受著國家一切殘暴的人，而國家透過強力，迫使他們繼續當企業的奴隸。

結論是什麼？結論自然出現在我們心裡：這一切都不是革命能廢除的；相反地，這一切都應該要消失於革命發生之前；或者，如果發生了革命，那也不過是場表面的革命罷了，即一場絲毫不會傷及壓迫，甚至還會加重壓迫的革命。然而馬克思做出的結論正好相反；他的結論是：帶來解放的革命，其所需的社會已然成熟。別忘了，他相信即將發生這樣的革命，距今已經將近百年了。無論如何，在這點上，許多事件明顯與他的觀點不符，在歐洲與美洲顯然如此，在俄羅斯更是顯眼。但事件的矛盾幾乎毫無用處；就連在馬克思的學說裡，矛盾都如此顯著，以至於我們訝異於他和他的朋友以及他的信徒們，竟然都沒意識到這些矛盾。

壓迫的因素與社會生活的機制本身如此密切相關，這些因素要如何突然消失呢？在大型工業，亦即機器與體力勞動貶值的條件下，工人們除了當工廠裡的齒輪之外，還能是別的什麼呢？如果他們一直都只是一顆齒輪，他們又怎麼能同時變成「統治階級」呢？在這些戰爭、監視與管理的科技底下，軍事、警察、行政的職務，又怎麼能不再是「有別於人民、長久存在的部門」的特性、專業及固有特徵呢？還是我們得採納某種工業、機器、技術，與體力勞動、行政技術與戰爭技術的轉型呢？但這樣的轉型是緩慢而漸進的；它不會由一場革命所造成。

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我們可以肯定，這些問題直接衍生自馬克思的分析，而不論是馬克思、恩格斯，還是他們的追隨者們，對這些問題都沒給出過哪怕是最簡短的回答。他們安靜地略過這些問題。只有在一個地方，馬克思和恩格斯曾經指出某種可能的過渡，從所謂資本主義的體制過渡到某個更好的社會；他們相信自己清楚理解到，競爭的發展本身，會在短時間內讓競爭自動消失，並同時讓資本主義所有制消失。確實，他們親眼見證到企業的集中化，一如我們還在見證的一樣。在資本主義體制底下，競爭讓擴張變成了企業的目標，而人作為生產者或是消費者，則只是個工具，因此，他們便認為競爭的消失就等同於整個體制的消失。但他們的論證在一個點上錯了：競爭，亦即大吃小的事實，將逐步減少競爭的數量，但我們不能就此做出結論，認為這個數量總有一天會減少到只剩下一個。

此外，馬克思和恩格斯在他們的分析中，忽略了一項因素；這項因素就是戰爭。馬克思主義者從未分析戰爭現象，或是戰爭和體制的關係；因為單是宣稱資本主義者的貪婪會是戰爭的起源，我不能把這叫作分析。多大的疏漏！而對於一個自稱科學，卻造成如此重大疏漏的理論，它還能有什麼樣的信譽呢？但既然工業生產在我們這個年代不單是財富增長的主要工具，也還是軍事戰爭的主要工具，結果就是工業生產不單屈服於企業間的競爭，它還屈服於另一種更緊急也更迫切的競爭：民族間的競爭。這種競爭，如何消滅？應該像另一種競爭一樣，透過逐步消除各種競爭，來消除這種競爭嗎？為了要能夠對社會主義抱持盼望，我們難道要等到世界屈服於「偉大的日耳曼和平」或是「偉大的日本和平」的那天嗎？這天就算終將到來，亦非唾手可及，而號稱社會主義的各個政黨也會盡力推遲這一天的到來。

馬克思主義沒解決的問題，也未曾被事件所解決；而這些問題日益尖銳。儘管工人們的生活比馬克思的時代更好——至少在白種人的國家裡，因為在殖民地，唉，情況大不相同；而俄羅斯或許也不該包括在內——但工人解放所面對的困難卻比當時更為嚴峻。泰勒主義及其後的體系，將工人縮減為僅只是工廠螺絲釘的角色，更甚以往；只有某些高階職位是例外。在大部分情況下，體力勞動與手藝工的距離越來越遠，對智力與技巧的剝奪越來越強烈，機器也變得更具壓迫性。軍備競賽更加蠻硬地將所有人民獻給工業生產作為祭品。國家機器日復一日以殘暴的方式發展，對全體國民而言，它日復一日地變得更加陌生、更加盲目、更加缺乏人性。為了在其他國家面前自保，一個試圖發動社會主義革命的國家，為了抵抗其他國家，很快地就會用更狠的方式，複製它試圖推翻的政權的一切殘酷，除非革命能像油漬一樣擴散。無疑地，我們可以盼望這樣的擴散，但這擴散若非即刻出現，便全然無望，因為革命一旦墮落為暴政，便不再具有感染性；而在各種困難當中，民族主義的激化，讓我們無法合理地相信一場革命會立刻擴散到數個大國之中。

因此，在馬克思所設計的分析方法，和他所表明的革命盼望之間，矛盾似乎在今日比在他的年代還要尖銳。這得出什麼結論？必須修正馬克思主義嗎？我們無法修正不存在的東西，而從來沒有馬克思主義這種東西，只有許多無法調和的斷言，某些理據充足，其他則否；不幸的是，理據最充足的斷言最不討人喜歡。人們還問我們：這樣的修正是否應該具有革命性。但我們對革命性的理解是什麼？這個字眼遭到了各式各樣的詮釋。具有革命性，意指盼望在不久的將來，會有一場蒙福的災難，一場天搖地動將在大地上實現福音書部分的許諾，並最終給我們一個「在後的將要在前」的社會？如果是這樣，那我就不是個革命者（révolutionnaire），因為一個這樣的未來，雖然令我心蕩神馳，但在我看來卻是不可能的，至少完全是沒什麼希望可言；而我並不相信如今有誰會有什麼堅實、嚴肅的理由，能做一個這種意義上的革命者。

或者，身為革命者，意指受到願望的呼召，以行動直接或間接地幫助一切能夠減輕或除去壓碎眾人的重負、貶低勞動價值的鎖鏈，並拒絕各種謊言，免得被人們用以掩飾或執行對最大多數人的系統性羞辱？這樣的話，這指的就是某種理念、某種價值判斷、某種意志，而非某種對人類歷史與社會機制的詮釋。在這種意義上，革命精神和壓迫本身一樣古老，並和壓迫一樣持續存在，甚至存在得比壓迫更久，因為，就算壓迫消失了，革命精神也得繼續存在，以免壓迫再度出現；革命精神是永恆的，無須修正，但我們可以豐富它、磨利它，讓它免於一切可能會掩蓋或改變它的陌生影響。

這是永恆的反抗精神，激勵著羅馬的平民，在十四世紀末，他們幾乎同時受到這種精神的鼓舞：弗羅倫斯的羊毛工人、英國的農夫、根特的工匠……他們可以從馬克思的作品中獲得、領會到什麼呢？能獲得的正是人們在所謂的馬克思主義中幾乎遺忘了的事情：給予生產活動某種榮耀，視之為至高的人類活動；能夠充分實現人類偉大之處的社會肯定只有一個，就是在勞動中運用一切人類的能力，將勞動者置於最高地位的社會。在馬克思青年時期的作品中，我們看到某些關於勞動的抒情文句；我們在普魯東的作品中也能看到；我們在許多詩人、像是歌德和維爾哈倫的作品中也能看到。這些嶄新的、純屬我們時代的詩，提出了這個時代首要的偉大何在，這些詩絕不應該被遺忘。這些詩讓被壓迫者想起了他們的祖國，即盼望。

但除此之外，馬克思主義則嚴重地扭曲了反抗精神，在我們國家，這種精神曾經在上個世紀迸發出耀眼的光芒。馬克思主義同時混合了名不符實的科學金縷衣、彌賽亞式的雄辯，以及某種扭曲慾望的釋放。沒有什麼能讓人向工人宣稱：科學站在他們那邊。對他們而言，就像如今對所有人一樣，科學是在一個世紀之內，透過工業技術改變了世界容貌的神奇力量；當人們對他們說：科學站在你們這邊，他們會立刻相信自己擁有了某種無限的力量泉源。但科學完全不是這樣的東西。在千差萬別的共產主義者、社會主義者或是工會主義者當中，我們找不到任何對我們的社會及其機制的認識，是比資產階級、保守主義者或是法西斯主義者更清楚而準確的。就算工人組織擁有某種知識上的優越性（但這完全不是事實），這些組織也不會因此就能掌握行動所不可或缺的工具；事實上，如果沒有技術方法，科學就什麼都不是，而且科學無法提供技術方法，它只是讓人能使用這些技術。而支持科學能容許甚至預測工人大義的下一個勝利，那是更大的錯誤；科學不是這樣的，我們也無法真誠地相信科學是這樣的，如果我們不堅持緊閉雙眼的話。同樣也沒有什麼能讓我們向工人宣稱：他們有種使命，某種像馬克思說的那種「歷史任務」，某種落在他們肩上的拯救乾坤的使命。

假設他們有這樣的使命，並不比假設古代的奴隸或是中世紀的農奴有這樣的使命更合理到哪裡去。和奴隸一樣，和農奴一樣，他們都是不幸的，而且他們的不幸是不正義的；他們捍衛自己是好的，他們若能得到解放，則是美好的；對此也就只能說這麼多了。而我們以宗教和科學的陳腔濫調混合而成的語言，將這些錯覺傾注在他們身上，而這對他們而言是致命的。因為這些錯覺讓他們相信：事情不會太難，在他們背後推動他們的，是我們稱為進步的現代神祇，為他們出大能力的，是我們稱為歷史的現代神意。說到底，沒有什麼能讓我們向他們承諾，在為了解放而付出一切努力之後，喜悅與權力終將到來。某種膚淺的冷嘲熱諷已然嚴重傷害了高貴的理想主義，以及十九世紀初近乎苦修精神的社會主義團體的聲譽；這導致的只會是勞動階級的降格屈膝……

書籍介紹

本文摘錄自《壓迫與自由》，台灣商務出版

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作者：西蒙・韋伊（Simone Weil, 1909-1943）

譯者：楊依陵

唯一能夠讓卡繆折服，並為她編輯作品的偉大作家。

卡繆讚譽：「我們時代唯一偉大的靈魂……歐洲的重生如果沒有韋伊的思想，將是不可想像的。」

與漢娜・鄂蘭齊名並列「黑暗時代的女思想家」

備受卡繆、西蒙・波娃、蘇珊・桑塔格、阿岡本高度讚譽

韋伊遺稿，經卡繆編輯整理，成為20世紀最重要的思想作品之一

重要哲學讀本，首度於中文世界出現

《壓迫與自由》是卡繆所整理出版第六部韋伊的遺稿，出版於1955年。她早年即為出名的馬克思主義運動家，在法國高中教學與組織工會，並曾親身前往德國（1932年），見證過德國工人運動與納粹黨運動，之後韋伊寫下了許多報導、短文、論文，其中最有名的，是作為本書主體的一文〈反思自由與社會壓迫的起因〉（1934年）。卡繆將這篇重要論述與其他相關主題的文章集結成本書。

在這一系列文章中，韋伊對照歐洲與蘇聯共產主義當時的現況，反思馬克思主義作為一種革命指導思想背後的問題。一方面，壓迫者的解放事業轉型為新型態壓迫的未來，已被她所預見；另一方面，由於她對個人精神解放的條件所做的研究，也對馬克思主義教條提出更尖銳的批判。書中涵蓋她經歷神秘體驗前後對政治的反思，在此期間，她也持續到工廠和農場當女工，並投入救援德國共產黨員、參與西班牙內戰，乃至到英國加入自由法蘭西反抗軍。這本書可說是韋伊走出教條馬克思主義、全面展開結合實踐、精神與反思的寫作方式的標記。

她有著獨特的時代靈魂，也在乎著人類的靈魂……

Photo Credit: 臺灣商務印書館

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航