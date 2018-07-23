《高敏感卻不受傷的七日練習》：突如其來的虛無感，所代表的意義是？

文：根本裕幸

太過重視別人的意見和意願所產生的現象

有些人在開會時不懂得該如何表達自己的意見。太執著於找出正確解答，是以他人為本的人常見的特徵。他們習慣向外追尋答案，而不是反問自己的心。

這種人前來接受心理諮詢，被問到自己的意願時也會不知所措。他們只會說出司空見慣的答案，也就是自己應該怎麼做，而不是自己想怎麼做。當我問他們真正的意願和想做的事情時，他們就會保持沉默，答不出個所以然來。

另外也有不少人表示，他們根本不知道自己到底喜歡什麼。

從其他人身上追求正確答案的生活方式，說穿了就是扼殺自己感情的生活方式，到頭來，連自己喜歡什麼都搞不清楚。

照理來說，我們在情場上應該尊重自己的感情與意志。但有些人一談起戀愛便完全忽視自己的感情，他們為了讓對方喜歡自己，所以寧可犧牲自己的意志。只不過當你養成以他人為本的生活習性，原本自由的戀愛就會變成不自由的束縛了。

突如其來的虛無感所代表的意義是？

長期以他人為本，難免會產生一種「自己究竟為了什麼而活」的疑問。

好比我們聽到朋友結婚、升遷、同輩出人頭地或親友去世的消息時，就會感嘆自己怎麼一直在蹉跎光陰，陷入一種難以言喻的自責心境中。

實際上，當你開始反思自己為何一直在蹉跎光陰，你的注意力就轉移到自己身上了。反過來說，你會一時醒悟地把注意力轉移到自己身上，代表你的確平時都將注意力放在別人身上。

如果你平時就秉持自我本位的思維，聽到朋友結婚的話題，應該不至於意志消沉地反省、檢討起自我。

你真的沒有「自我」嗎？

許多參加心理諮詢和座談會的人，都是發覺自己迷失了方向，才不得已地抱著尋求指引的心態前來求助。這些人被虛無和無力感打垮，不知道自己究竟為何而活。通常我會建議他們，最好重新找回自我。

大多數人聽到我的建議，都是露出一臉不解的表情。他們會說：「請問什麼叫找回自我？我根本就沒有自我啊！你說人生只有一次，應該做自己喜歡的事情，積極表達自我主張。問題是，我並沒有想要從事一輩子的遠大志業。不過若是你叫我維持現狀，我又會感到很不安。」

我從事心理諮詢十七年，發現近年來「沒有自我」的人有增加的趨勢。然而，這些人是真的沒有自我嗎？

我想請各位思考一個問題。

大家都經歷過嗷嗷待哺的嬰兒時期。那麼，你可曾聽人說過嬰兒沒有自我？當然沒有對吧。

你可能會想，嬰兒又不會說話要怎麼表達意見啊？但是嬰兒會用語言以外的方式，盡情表達自己的主張。

換句話說，那些高敏感人在以前也確實表達過自己的意願和主張，每個人都曾經對自己的生活充滿期待。只可惜到了人生的某個階段，卻開始壓抑、扼殺自己的心情，以別人的心情為重。

消除這種壞習慣，重新找回原本的自己，就是我們在這七日內要一起達成的目標。

以自我本位的方式生活，人生將徹底改頭換面

所謂的「找回自我」，意思是以自我本位的方式生活，不再以他人為主。當你以自我本位的方式生活，就會覺得每天充滿活力，產生想要一展抱負的衝勁。你會躍躍欲試，並實際採取行動。舉目所及都是活潑明亮的色彩，食物的味道也變得比以往更加鮮明。

曾有一位前來參加座談會的女性，她發現自己喜歡大海，想住在大海旁邊，於是從東京搬到了湘南海岸附近。雖然上班通勤的時間比較長，但是她找回活出自我的充實感受，整個人的外觀和氣息也變得不一樣了。不久之後，她交到男朋友，參加座談會後不到一年就結婚了。

找回真正的自我，人生也會徹底改頭換面。

相關書摘 ►《高敏感卻不受傷的七日練習》：青春期的戀情比成年後還要濃烈三倍以上

書籍介紹

《高敏感卻不受傷的七日練習 強化心理韌性，做個對外圓融溫柔，內在強大堅定的人》，采實文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：根本裕幸

譯者：葉廷昭

專案贏得好成果受到主管稱讚，不過卻對被指出的小缺點久久無法釋懷……看朋友的網路抱怨貼文，卻不由得對號入座，越看心情越糟……

你是否也覺得以上的情形似曾相識呢？擁有高敏感特質的你，個性溫柔，與世無爭，早一步感受到周遭人們的需求。你的做事態度嚴謹，凡事皆親力親為，所以總是能獲得不錯的評價，在你的身旁圍繞著許多喜歡和你相處的人。

也因為這樣的特質，使你害怕給人添麻煩，不敢表現出自己軟弱的一面，為避免爭執而事事禮讓，甚至硬著頭皮去扮演緩衝的角色。你似乎認為只要自己忍耐就沒事了，但實際上卻是為了討好他人而不斷委屈自己，成天擔心別人給予自己的評價，生怕被當成無能的人，或是被討厭……。

心理諮商師根本裕幸，十七年來為一萬五千人提供心理諮詢服務，他深深明瞭高敏感是人們擁有的優勢天性，也了解這類型的人在生活中所遭遇到的問題與辛苦。只要跟著本書介紹的自我練習步驟，邊閱讀邊實作，不知不覺間一直以來困擾著你的問題便能迎刃而解，短短七日就能打造出強韌的心理素質，以最佳狀態迎接每一天的挑戰！

Photo Credit：采實文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航