《高敏感卻不受傷的七日練習》：青春期的戀情比成年後還要濃烈三倍以上

文：根本裕幸

「失戀而已，有什麼大不了的」這種話其實很傷人

高敏感人之所以變得太顧慮別人，乃至於失去自信或迷失自我，也有可能是青春期開始對戀愛產生興趣的關係。

其中，跟心愛的人交往不順利的失戀經驗，有時會讓人完全否定自我，失去活下去的希望，對未來生無可戀。

某位女性在十九歲時被心愛的對象甩了，她難過得食不下嚥，什麼事情都做不好。更糟糕的是，母親看到她每天以淚洗面，竟然還說：「不過是失戀而已，有必要難過成這樣嗎？」

這句話讓她受到更大的打擊，她心想自己這種人乾脆消失算了，於是自我封閉的情況也就日益嚴重了。

雖然後來母親有為自己的失言向她道歉，但是那一次的傷害對她往後的人生造成了重大影響。她不但變得做任何事情都缺乏自信，甚至認為自己是微不足道的存在。

過去的戀愛經驗也會影響到成年後的人際關係

有一位現年三十歲的客戶曾對我說：「其實在我二十歲的時候，曾和一名男性交往三個月，他劈腿後把我給甩了。現在回想起來，他根本不是我的菜，我們交往的時間並不長，被甩也沒什麼大不了的。但在當時我真的大受打擊，我失落到非常誇張的地步，連我自己都很好奇為什麼當初會這麼失落。」

如今回想起來沒什麼大不了的失戀經驗，對當時的她來說是很嚴重的事。而這也導致她現在的戀愛關係不順遂，無法掌握好與人相處的距離感，凡事都太過顧忌。

我一語道破問題的癥結點，她露出很意外的表情。她知道那次失戀的經驗確實帶給自己很大的打擊，可是她萬萬沒想到影響竟延續至今。

青春期的戀情比成年後還要濃烈三倍以上

對異性產生興趣的青春期，就某種意義來說也是「戀愛至上主義」的時期。這段時期的戀情順遂與否，對今後的人生會產生重大的影響。

有不少人跑來找我諮詢戀愛的煩惱。根據我的經驗，青春期到二十歲前後的戀愛經驗，遠比成年後的戀愛經驗還要濃烈三到五倍。

以前面那位女性的例子來說，她在二十歲時跟交往三個月的心愛男友分手，換算為成年人的戀情，就等於跟交往九個月到十五個月的摯愛分手。青春期的失戀經驗，對心理的影響就是這麼劇烈。

青春期的失戀具有相當大的衝擊性，足以讓當事人完全否定自我。而且這種自卑過甚的負面經驗，對工作和人際關係都會帶來不良的影響，不僅限於親密關係。

成年後的失戀經驗也可能徹底扭轉待人處事的態度

此外，我也曾經看過許多在成年後失戀，進而徹底扭轉待人處事態度的案例。

有位男性本來性格活潑開朗，很受大家愛戴，工作能力也十分優秀，算得上前途無量的人才。但他在二十八歲的時候，被論及婚嫁的女友甩了。過去他們的交往算是相當順遂，他不敢相信這種事會發生在自己身上，因此失去了一切動力。

他開始變得疑神疑鬼，在職場上和私底下都喪失了開朗的氣質，終日抑鬱寡歡。我正好在那個時期認識他，他落寞地跟我說，自己再也無法相信任何人了，失去自信後，他提不起勁去做任何事。

他在接受了我的心理諮詢後，終於接受失戀的事實，慢慢地找回過去開朗的自己。

戀愛是一種建立親密關係的行為，在戀愛關係中受到嚴重傷害，對其他人際關係也會產生重大影響。

我替很多情侶和夫妻提供過感情諮詢服務，像這樣因為戀情不順而失去自信，對人際關係變得極度敏感的人還不在少數。

相關書摘 ►《高敏感卻不受傷的七日練習》：突如其來的虛無感，所代表的意義是？

書籍介紹

《高敏感卻不受傷的七日練習：強化心理韌性，做個對外圓融溫柔，內在強大堅定的人》，采實文化出版

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作者：根本裕幸

譯者：葉廷昭

專案贏得好成果受到主管稱讚，不過卻對被指出的小缺點久久無法釋懷……看朋友的網路抱怨貼文，卻不由得對號入座，越看心情越糟……

你是否也覺得以上的情形似曾相識呢？擁有高敏感特質的你，個性溫柔，與世無爭，早一步感受到周遭人們的需求。你的做事態度嚴謹，凡事皆親力親為，所以總是能獲得不錯的評價，在你的身旁圍繞著許多喜歡和你相處的人。

也因為這樣的特質，使你害怕給人添麻煩，不敢表現出自己軟弱的一面，為避免爭執而事事禮讓，甚至硬著頭皮去扮演緩衝的角色。你似乎認為只要自己忍耐就沒事了，但實際上卻是為了討好他人而不斷委屈自己，成天擔心別人給予自己的評價，生怕被當成無能的人，或是被討厭……。

心理諮商師根本裕幸，十七年來為一萬五千人提供心理諮詢服務，他深深明瞭高敏感是人們擁有的優勢天性，也了解這類型的人在生活中所遭遇到的問題與辛苦。只要跟著本書介紹的自我練習步驟，邊閱讀邊實作，不知不覺間一直以來困擾著你的問題便能迎刃而解，短短七日就能打造出強韌的心理素質，以最佳狀態迎接每一天的挑戰！

Photo Credit：采實文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航