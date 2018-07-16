機場捷運十月起全線降價10元，台北到桃機只要150

（中央社）

基於財務穩健成長，桃園捷運公司研擬機場捷運兩階段優惠方案，第一階段將從10月1日起，全線各站優惠降價10元，第二階段將逐步整合桃捷與北捷的票價。

桃園市議會議員在市政質詢時提到，機場捷運除了是旅客入出境時的選擇外，沿線行經新北市、台北市，也有不少居民選擇搭乘，基於照顧通勤族的原則，建議調整票價。

桃園市長鄭文燦表示，桃園大眾捷運公司今年提出多項優惠方案，包括提出120天打5折方案，帶動忠誠客戶成長，也提出持市民卡搭乘打8折優惠。鄭文燦進一步說，桃捷公司推出的優惠方案帶動運量成長，基於照顧乘客，未來預計採兩階段實施優惠。

桃園大眾捷運公司也表示，今年提出多項機捷優惠方案，1月1日起陸續推出各項提升運量方案，包括持桃園市市民卡搭機捷打8折、敬老卡800點搭機捷優惠、公車及機捷轉乘優惠，更於6月1日推出120天定期票打5折優惠，讓不論是通勤、輕旅行、機場聯外運量皆有顯著成長。在桃園市長鄭文燦指示下，基於在財務穩健的基礎上，研擬兩階段優惠方案。

桃捷公司表示，機捷營運近一年半以來，已經達到「系統穩定、安全無虞」的目標，今年首要里程碑即是「運量提升、優化服務、財務穩健」。未來兩階段優惠方案，包括第一階段為機捷全線各站優惠降價新台幣10元，預計今年10月1日開始實施；第二階段規劃逐步讓桃捷與北捷的票價整合。

桃捷公司表示，10月1日起全線各站降價10元優惠方案，目前已盡速進行各項收費系統修改及測試。

目前機捷台北站到桃園國際機場單程票價為160元，屆時將降為150元。除了全線各站降價10元，桃捷所推動的各項優惠方案仍維持不變並繼續實施。

機場捷運3月2日正式營運後，第一個月實施5折票價的優惠，之後就恢復正常票價，全程最高為新台幣160元。

其實，機捷剛上路時就有票價「太貴」的爭議，新北交通局綜合規劃科當時解釋，依桃捷公司原依財務損益平衡之成本估算，台北車站至桃園票價原本訂為新台幣270元，但因為跟僅需125元客運相較毫無競爭力，才改訂票價為160元，其餘各站間票價依此基礎計算。

《聯合報》報導，鄭文燦今天在議會市長施政報告中提到，日均運量已經從5.7萬人次提升到6.4萬人次比去年成長8%到9%。去年度盈餘1億多元，今年上半年度也增加到2億元。

《經濟日報》報導，向來主張通勤票價與台北捷運收費一致的新北市，表示希望機捷第一階段就能比照北捷票價，會再透過機捷董事會議重申立場，才能發揮出機捷通勤的效果。

新北市交通局指出，一直以來都有在機捷董事會提出意見，包括通勤比照北捷票價，在台北車站和三重轉乘時，機捷和北捷2家公司可以整合，累積里程。

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核稿編輯：楊之瑜