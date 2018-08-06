文．圖：謝宗達

手機拿著，走到哪，就玩著呼應當地的虛擬遊戲。這個玩法，如今連不諳數位的長輩都很懂，即轟動全球的寶可夢（Pokémon GO）。其實這樣的模式，台灣早有年輕團隊在2013年上線，他們是：蹦世界Popworld。

蹦世界，採足字邊「蹦」，希望人人用腳走出自己的世界；蹦和Pop，表示從螢幕和現實躍出；世界，則是征戰全球的企圖心。創辦人黃勝宏說：「當時我們系統就受到遊戲公司注意。我2014年還真的在找管道，想拿下寶可夢的IP（Intellectual Property，智慧財產）。」雖未能接上線，但蹦世界自闢一條途徑，展開全新旅程。

大家都叫創辦人學長的精實團隊

任職HTC工程師時，黃勝宏早有創業念頭，直到攻讀政治大學MBA時，受老師所託帶領大學部專題生們做題目，才覺得是時候放手一搏了。

2013年前後，台灣創新風氣爆發，他們不落人後的做出全台首創結合LBS（Location Based Service，定位技術衍生的服務）和AR（Augmented Reality，擴增實境）的冒險遊戲，政大一夕成了外星人留下的古遺跡。黃勝宏暗想：「這團隊可以！」便邀請大家玩更大。

執掌設計的是多年同學；而大三開始跟著黃勝宏寫程式的學生，已是團隊倚重的資深研發經理；多數成員也都是從政大一路走來。如今在辦公室，大家仍習慣稱黃勝宏「學長」。有了一批學弟妹各司其職，學長能專注在資金、市場開發、經營管理，令公司5年來穩健成長。

Photo Credit：謝宗達 蹦世界創辦人黃勝宏

從遊戲跨足旅遊，本質都是在玩

然而回顧當年，AR剛投入市場，智慧手機也未成熟。蹦世界的初衷是遊戲，卻不易推動。於是他們看中了新的關鍵字—旅遊。

黃勝宏：「朋友聊到有很多外國朋友來台灣玩，但都走馬看花，那我的技術能不能做導覽？」適逢廉價航空崛起，帶動全球旅遊熱，以2015年來台旅客為例，千萬人次中，自助旅行高佔7成。蹦世界決定開發這個市場。

他們先鎖定博物館、園區等，讓人一抵達該地，就能收到資訊與館內導航，比傳統導覽機便捷、低成本，甚至內容都能作為數位商品銷售。這是被忽略的市場，黃勝宏統計全台大大小小的博物館就高達400間，觀光農場也有上百家。在團隊耐心的多次拜訪說明後，愈來愈多客戶回頭洽談合作，讓蹦世界App愈見豐富。

核心的定位技術：小至1公尺的精準推播

一路支持蹦世界遊玩5年的是GPS、Beacon等高精準定位技術，尤其後者這種小而價廉的低功耗藍芽，精準度可至1公尺，彌補Google Map未觸及的室內應用。

黃勝宏分享，定位除了讓商家推播銷售訊息外，還能運用於醫療，例如大型醫院內的各門診導航、病患發送位置以求助；也能作為管理工具，掌握工地人員是否在危險區域或倉儲的運送記錄等。

他評估，寶可夢雖然引起了現象級流行，但結合商務或主題式的做法，尚未被玩大，於是大膽計畫把玩家地圖遍植全台。初步先從一些熱點站穩腳步，如捷運和周邊店家的解謎之旅。

年底的改版計畫：工具App黏著度低，我們做平台和社群

掌握了技術，蹦世界再思考，一款遊戲的生命週期太短，應打造「平台」，也就是將遊戲模組化，讓每個人或合作單位能在不同時節、地點、目標，自行生成新遊戲。

身為前HTC社群團隊的一員，黃勝宏早在Facebook App上線前，就因合作案，成為全球第一批以手機在Facebook打卡的人。長年社群經驗令他意識：不能只是做用完就刪的工具。由於本身愛旅行，他洞見了需求：「如果一個人出遊，也能交朋友……」

抓住旅行族，與即時、適地、不靠網路的定位力，就是得以導入社群的條件。未來不僅能和2公里內的人聯繫、結伴旅行，每一旅遊熱點，還能造就意見領袖。黃勝宏表示：「傳統旅遊部落格被動又依賴網路。我們用定位主動推播，沒網路都能收到旅遊訊息。」

在這個開放平台上，使用者還能販售旅遊經驗、私房導覽，或循廣告模式，與蹦世界分潤。成為「人人都能做遊戲」的平台與旅行社群，就是蹦世界的重點戰略。

Photo Credit：謝宗達

創業除了選對題目，還需要冒險精神和決心

涉及旅遊，語言是必考題。翻譯的費時和高成本，對分秒更新的平台是個大負擔。所幸AI時代來得比想像快，讓翻譯和客服都有解了。黃勝宏一直想給旅客一個友善的台灣之旅，來期不遠。

他並樂見一個「AI旅行秘書」，能搞定機酒、門票、訂位、主動提醒等整套旅遊行程。這會是極大的工程，有待線上技術成熟，更必須整合線下。為此，團隊也將募資，以期大幅改版。

談到資金，黃勝宏不免感慨過往的投資人聽不進報告。申請SBIR（註）時，還被看衰說賺不到1毛錢，但如今他們的營業額已破千萬。

當後來看到中國大陸的類似點子拿到千萬人民幣資金，他感嘆：「那邊的投資人反倒說賺錢容易，難得的是好標的。他們會把價值估得高，台灣就保守了一點。」

但他也樂觀鼓勵後進，網路創業成本低了，也較能跨市場，失敗也損失不多。第一步是選對題目，例如自己正是看中旅遊趨勢，也深諳旅行者。再來他自認若非團隊適時出現，如今大概繼續領人薪水。他也認為，可以先加入理念相近的團隊，不必執意領頭創業。最後是冒險精神和決心，為了蹦世界，他不惜賣掉房子。黃勝宏：「以前很舒服啊。現在不管睡覺、開車、洗澡，都在想要怎麼生錢來付薪水。」

從台灣玩到全世界，打造一個更有趣的世界

即使肩負壓力，黃勝宏指著寫在白板上的「故宮」時，仍熱情且篤定。那是團隊傾全力想拿下的精神指標，因為是台灣的重要資產，更是名列世界前茅的博物館，獨具意義。同時他們也正構思海外計畫，真正蹦入世界。

這是一場長征壯遊，靠的是技術和創業團隊的浪漫，黃勝宏：「希望有一天不管去哪玩，都不必擔心資訊，還能跟那裡的人互動、交朋友，留下我獨特的心得或遊戲線索。」

Photo Credit：謝宗達

註：SBIR, Small Business Innovation Research Program：經濟部小型企業創新研發計畫