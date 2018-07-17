世界盃的運動科學：為何球員一直「吐水」？原來不只是純粹「潤潤口」

文：Eric Poon（運動科學博士生，香港大學理學士，雙主修運動科學及食物營養系，認可體能訓練專家NSCA－CSCS，運動生理學家ACSM－EPC）

世界盃曲終人散，不知大家對本屆球員以下「吐水」的舉動有沒有印象呢？原來這並非純粹「潤一潤口」這麼簡單。有外國專家指出，他們很可能是在使用近年運動營養界流行的「糖水漱口法」（又稱「碳水化合物溶液漱口法」，英文Carb Rinsing）。

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科學原理

不少朋友在進行長時間劇烈運動時，都有飲用運動飲品的習慣，而多年來大量研究亦指出，飲用這些含糖介於6－8％的飲品，能幫助身體補充運動時消耗的糖分，進而提升表現（可參考筆者另一篇文章）。然而，很多競技項目節奏緊湊，比賽中間沒有太多空檔休息補充。部分運動員若在短時間攝取太多糖分（如運動飲品和能量果凍飲），有可能出現腸胃不適（Gasteo－intestinal distress）而影響發揮。另一方面，個別運動員有減重需要，不適宜在運動中途攝取過多卡路里。故此，過往一直有學者研究能否有更簡單、甚至不用把糖分攝進身體的替代方法。

國際權威運動營養學者Asker Jeukendrup博士及其團隊，早在2004年便首先進行一項研究，招募了一批單車運動員，每人進行兩次40公里計時測試（約1小時）。其中一次需要每隔約8分鐘就用糖分飲品漱口5秒（然後吐出），另一次則只用清水漱口作對比。結果發現，以糖水漱口的一次測試平均快超過1分鐘，效果顯著。團隊對此發現提出以下「口腔腦部連繫」（Mouth－Brain Connection）解釋：

漱口時飲品內的糖分，能刺激口腔內的神經受器（sensory receptor），使它傳遞訊息到腦部中樞神經系統，讓它以為將要有食物進入消化系統。 腦部受到「欺騙」下會產生能量充沛的感覺，繼而減低運動員的自覺辛苦程度，保持專注力，延緩疲勞。

這研究在當年引起極大迴響，其後不少學者運用類似的漱口方法，發現它對跑步和球類等不同類型的運動表現，也有相當功效，幅度甚至跟直接飲用飲品相當。部分人曾質疑漱口法的成效，單純是心理作用或飲品味道所致，但腦部影像掃描顯示，運動飲品內的糖分的確能刺激腦內相關皮質，反之同等甜味的人工代糖則不能，證明漱口法的神經傳導作用確與糖分的化學結構有關。

實踐建議

對上述方法有興趣的教練和運動員，可參考文獻最新的建議：

於運動期間每隔10－20分鐘，利用含糖飲品漱口5－10秒，可改善持續30至70分鐘的高強度運動表現。 這方法尤其適用於容易腸胃不適，或需要減肥／控制體重的運動員（避免額外卡路里攝取）。 漱口法雖然方便有效，但若運動超過90分鐘以上，仍建議攝取適量碳水化合物，以防止因長時間運動而導致血糖下降（hypoglycemia）和醣原耗盡（glycogen depletion）。 運動員在比賽中使用此方法前應先熟習，減少出現不良反應機會（如哽塞和干擾呼吸節奏），並應注意衛生。 有研究指在空腹下進行漱口法成效會較顯著，但為使肌肉醣原儲備（glycogen store）處於理想水平，令體力更充沛，較佳的做法為運動前2至3小時先進食適量碳水化合物，然後在運動中途考慮配合漱口法。

結語

運動科學發展漸趨成熟，越來越多球隊和運動員皆積極實踐各種科學化訓練，適逢糖水漱口法這例子正因近期盛事而受到關注。當然，世上沒有一套方法適合所有人，影響表現的因素眾多，效果因人而異。然而，筆者相信認識更多新穎可行的方法，將有助我們靈活變通，面對不同情況也能作出合適決策，長遠表現自然更上一層樓。

篇幅所限，本篇先寫到這裡。不知大家又對Carb Rinsing有什麼想法呢？

感謝註冊營養師朋友為本文提供寶貴專業意見。以上內容只供參考，如欲獲取個人化運動飲食建議，建議尋求具運動營養背景的專業人士作評估。

參考文獻：

本文經EP Fitness & Health 運動科學分享平台授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航