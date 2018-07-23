一個希臘出生的英國人，為何成為日本近代妖怪文學鼻祖？

文：野人文化編輯部

日本近代怪談文學鼻祖— 小泉八雲

希臘出生的英國人竟成日本近代妖怪文學鼻祖？

小泉八雲（一八五○年六月二十七日～一九○四年九月二十六日）本名拉夫卡迪奧．赫恩（Lafcadio Hearn），一八五○年出生於希臘西岸群島中，一個名叫萊夫卡斯（Leukas）的小島。父親為奉派前往希臘的英國軍醫，母親為希臘人。赫恩一家後來舉家遷回父親的故鄉愛爾蘭都柏林，但由於母親不習慣當地的生活，日子過得相當抑鬱痛苦，最後在赫恩四歲時獨自返回希臘。數年後，父親也在海外服勤期間死亡。

赫恩轉由親戚撫養並進入教會學校就讀，但由於照顧他的親戚破產，赫恩不得已只好中輟學業，十九歲那年，前往美國求職謀生。他在美國輾轉從事過許多職業，後來發揮文筆長才成為報社記者，並開始發表翻譯及著作。

赫恩服務於紐奧良的報社時，碰巧在紀念紐奧良市一百周年慶的博覽會上，看見日本的展示品，因而受到日本的吸引；後來又透過《古事記》英譯本得知日本神話及傳說，逐漸對太平洋另一邊的國家產生了興趣。此時，正好獲得來自某家雜誌社的「日本旅行記」計畫邀稿，於是赫恩接下了這個邀約，動身前往日本。抵達日本後不久，赫恩發現日本人民的生活方式、性情與對萬物的感受，都與自己完美一致，於是考慮在日本另謀新職永久居留。

碰巧當時島根縣松江中學正在徵求外國籍英語教師，於是赫恩前往應徵職務，並踏上從前閱讀《古事記》後朝思暮想的神話國度出雲。這片土地深得赫恩之心，他與舊松江藩士之女小泉節子結婚，並於明治二十六年歸化日本籍，歸化日本時，赫恩從《古事記》中描述古出雲國（今松江）傳說的歌謠「八雲立 出雲八重垣」 的歌詞，為自己命名「小泉八雲」。

西方人透視日本之眼，造就妖怪文學經典

深愛出雲的八雲由於抵抗不了冬季的嚴寒，於一年三個月後移居熊本，任教於熊本第五高等學校（今熊本大學）。之後獲聘移居東京，前後於東京帝國大學（今東京大學）與早稻田大學教授英國文學。這段期間，他也從未停止過創作，幾乎每年都有著作在歐美發行。小泉八雲是近代有名的日本通，一生研究日本文化，寫過不少向西方介紹日本文化的書，在促進東西文化交流與相互瞭解上，可說是近百年來最有貢獻的人之一。

八雲一生都對古老傳說、鄉野奇談，尤其是怪談，懷抱著強烈的關心。自小便失去雙親，孤獨的幼年及少年時期，讓他養成了喜歡做白日夢和偏好超現實幻想的性格。

八雲深愛著日本充滿魅力的文化和風土人情，妻子節子為了不通日文的丈夫，蒐集了許多日本民間故事與傳說，除了從家人、僕役、鄰居那邊聽說的故事，還有旅行途中聽到的各種奇人異事。八雲將從妻子口中聽到的日本民間故事，以英文寫成短篇故事，集結成《怪談》一書。

雖說是轉述或改編，文中卻注入了八雲獨有的世界觀與人生觀，文章經過千錘百鍊，將材料提升為「藝術作品」；其結果就是，這些故事超越了單純的「妖怪故事」或「鬼故事」，成為卓越精湛的文學結晶，使他成為現代日本怪談文學的鼻祖，對日本乃至整個東方恐怖文學、美學均產生了深遠的影響。

八雲取自日本或中國怪異奇譚創作而成的作品，除了一九○四年出版的《怪談》，《骨董》、《明暗》、《日本雜記》等書也收錄了不少。

一九○四年（明治三十七年）九月，八雲因狹心症驟逝了。

Photo Credit: 野人文化出版 小泉八雲與妻子節子

《怪談》：日版《聊齋》，日本近代幽玄之心始祖

小泉八雲的《怪談》堪稱日本近代文學中最特異的存在，近代日本受歐美思潮的影響，寫實派、耽美派、自然主義……等文學流派盛行當中，《怪談》一書卻聚焦在逐漸喪失的日本固有感性，是小泉八雲竭力領悟日本文化精髓後的創作。

《怪談》取材於日本流傳已久的民間奇譚，題材豐富多變，其風格或詼諧，或溫馨，或諷刺，或發人省思，或淒美感人，如幻似真，迷離恍惚的氛圍，堪稱日本近代恐怖美學的源頭，對日本電影、電視劇、動漫、文學小說影響至深。

在《怪談》裡，可以看到男女的情愛糾葛凝聚的執念、雪女與柳樹精的深情不悔、附身在鏡子裡的少女幽魂、深夜在路旁惡作劇嚇人的貉子、願意為櫻花樹獻出生命的武士……

在深信「萬物皆有情」的小泉八雲眼中，這些古老的日本傳說無疑體現了人類與自然萬物的靈魂交流，更是日本自古以來「物哀之美」「幽玄之心」兩大美學之集大成。

英文版《怪談》與幕後推手—翻譯家平井呈一

《怪談》於一九○四年出版，當初八雲用英語書寫出版，書名也直接引用怪談的日文發音。

有趣的是，英文版的書名並非日本一般通行的讀音「KAIDAN」，而是「KWAIDAN」。

因為在八雲的妻子生長的出雲地區的方言中，「か」（KA）有時會念成「くゎ」（ KWA）。

而真正讓小泉八雲的《怪談》聞名全日本的幕後功臣，就是知名翻譯家平井呈一。

平井呈一（一九○二～一九七六年）是日本大正、昭和時期的英國文學研究者及翻譯家，精通英國文學與江戶文學。他將小泉八雲所寫的英文版《怪談》翻譯成流暢自然且富情調的日文，讓《怪談》得以在日本廣為流傳，深深打動每個讀者的心。可以說，平井呈一是小泉八雲作品風靡日本最重要的幕後推手。一九六七年，平井呈一以《全譯小泉八雲作品集》獲得日本翻譯文化獎。

電影《怪談》的日本電影美學革命

改編自小泉八雲作品的電影《怪談》於一九六五年在日本上映，由知名導演小林正樹編導。小林正樹花了十年構思這部電影，拍攝期間長達九個月，耗費巨資，演員更是當時日本影壇的知名陣容，電影《怪談》在一月上映，也許是不符合賀歲片的氛圍，票房不甚理想，虧損嚴重，導演小林正樹甚至必須賣掉房子還債。票房雖然不如預期，卻廣受國內外好評，獲得第十八屆坎城國際影展評審團特別獎。

電影收錄了小泉八雲的四篇作品：

〈黑髮〉：貧窮武士拋棄賢淑美麗的妻子遠赴外地，另娶身分高貴的新妻後，卻難忘前妻的溫婉可人，數年後，他回到當初拋棄前妻的房子，驚喜發現妻子仍然守在屋裡等待著他……

〈雪女〉：雪女愛上年輕樵夫，饒他一條性命，沒想到多年之後，樵夫竟違背兩人當初的約定，背叛了她的一片真心……

〈無耳芳一〉：精通琵琶的盲眼和尚芳一，每晚在一名武士的帶領下，前去為貴人獻唱。住持發現芳一形跡可疑，派人跟蹤他，發現芳一每晚前去的地方竟是……

〈茶碗之中〉：武士關內在茶碗中頻頻發現可疑人影，大膽的他一口喝掉了人影。當晚，茶碗中的那個人竟前來拜訪他……

這部電影使用大量抽象寫意和超現實的廠景，呈現了空前的影像之美，音樂更是由日本現代音樂巨匠武滿徹負責，武滿徹融合了琵琶、尺八等古典樂器與特製的錄音效果，搭配奇詭淒美的畫面，呈現了游移在幻想與現實間的氛圍，讓電影《怪談》成為最美的恐怖電影。

相關書摘 ►日本三大怪談：皿屋敷、四谷怪談、牡丹灯籠

書籍介紹

本文摘錄自《怪談：日版《聊齋》，妖怪文學經典，日本近代幽玄之心始祖【獨家收錄小泉八雲文學＆日本妖怪特輯】》，野人文化出版

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作者：小泉八雲（こいずみやくも）

譯者：黃瀞瑤

日版《聊齋》，妖怪文學經典

日本近代幽玄之心始祖

東方恐怖美學的源頭

奇絕懸疑、淒美幽微的民間故事，

西方人透視日本之鏡。

集「物哀之美」、「幽玄之心」之大成！

【※特別收錄日本名家妖怪幽靈畫作】

雪女愛上年輕英俊的樵夫，饒他不死，多年後男子卻因為妻子背叛兩人的約定……

瞎眼的琵琶琴師芳一，夜夜被帶到神祕貴族面前獻唱，住持派人跟蹤他竟發現……

離家多年的武士，發現前妻仍不離不棄守在破屋裡，他以為自己重拾幸福，誰知隔天……

女工與人打賭，隻身到傳說中幽靈出現的瀑布，贏了賭注的她，卻失去最寶貝的東西……

商人看見年輕女孩在路邊掩面哭泣，沒想到他的一番好心竟是一連串恐怖的開端……

《怪談》取材於日本流傳已久的民間奇譚，是小泉八雲竭力領悟日本文化精髓後的創作，八雲獨有的世界觀與人生觀，使這些故事超越了單純的「妖怪故事」或「鬼故事」，成為卓越精湛的文學結晶。

在《怪談》裡，可以看到男女的情愛糾葛凝聚的執念、雪女與柳樹精的深情不悔、附身在鏡子裡的少女幽魂、深夜在路旁惡作劇嚇人的貉子、願意為櫻花樹獻出生命的武士……在深信「萬物皆有情」的小泉八雲眼中，這些古老的日本傳說無疑體現了人類與自然萬物的靈魂交流，更是日本自古以來「物哀之美」「幽玄之心」兩大美學之集大成。

本書精選小泉八雲怪談作品集《怪談》《骨董》《明暗》《天川綺譚》《日本雜記》中二十六篇最膾炙人口的故事，題材豐富多變，其風格或詼諧，或溫馨，或諷刺，或發人省思，或淒美感人，如幻似真，迷離恍惚的氛圍，堪稱日本近代恐怖美學的源頭，對日本電影、電視劇、動漫、文學小說影響至深。

Photo Credit: 野人文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九