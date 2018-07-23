日本三大怪談：皿屋敷、四谷怪談、牡丹灯籠

文：野人文化編輯部

皿屋敷

現今姬路城的庭院中有一座「阿菊井」，那裡曾是青山播磨守主膳的宅邸，主膳家有個下女名叫阿菊。有一天主膳家舉辦宴會，阿菊負責主膳家的傳家之寶— 十個黃金盤子。當阿菊清點盤子的數量時，赫然發現原本應該十枚的黃金盤，竟然少了一枚！

阿菊立刻以偷竊的嫌疑被綁起來，主膳當場砍掉她右手的中指以示懲罰，並令人將阿菊監禁起來，準備宴會後審問。阿菊為了證明自身的清白，偷偷逃出被監禁的房間，投井自殺。自此，一到晚上，宅邸內就會傳來阿菊數盤子的聲音：「一個、兩個……七個、八個、九個」接著幽靈充滿怨恨與委屈的尖叫聲就會響徹整個宅邸。

宅邸內的人們都很害怕，不久，主膳的夫人生下的孩子竟然缺了右手的中指，更是讓眾人惶惶不安。主膳請了小石川傳通院的了譽上人為阿菊誦經鎮魂，上人誦經的時候，阿菊數盤子的聲音又傳來：「一個、兩個、三個……七個、八個、九個」就在此時，上人大喊：「十個！」阿菊的幽靈聽到後說：「真是太好了。」就此不再現身。

Photo Credit: 野人文化出版 月岡芳年《新形三十六怪撰》中〈皿屋敷菊乃靈〉

四谷怪談

家住四谷的田宮又左衛門只有一個獨生女阿岩，他想為女兒招贅，讓女婿繼承家業。但是阿岩臉上有一塊很大的紫色胎記，所以遲遲找不到合適的人選。浪人伊右衛門在媒人的花言巧語欺騙下娶了阿岩，成為田宮家的女婿。新婚之夜，看到妻子的容貌，伊右衛門相當失望，因此對待阿岩相當冷淡，甚至暴力相向。個性溫和的阿岩一直默默忍受丈夫的虐待。

之後，伊右衛門與上司伊東喜兵衛的小妾私通，小妾因此懷有身孕，喜新厭舊的喜兵衛趁勢把小妾賞給伊右衛門。伊右衛門騙妻子阿岩喝下毒藥，毒發之際，阿岩的臉部腫脹，悽慘而痛苦地死去。

阿岩死後，伊右衛門便將小妾迎入田宮家。家裡卻接二連三發生怪事，阿岩的幽靈以可怕的形象顯現，殺了丈夫伊右衛門和小妾。當地也被鬧得雞犬不寧，鄉民為了平息阿岩的憤怒，建立了「於岩稻荷田宮神社」，供奉阿岩的亡靈。

Photo Credit: 野人文化出版 月岡芳年《新形三十六怪撰》中〈四谷怪談〉

牡丹灯籠

浪人萩原新三郎與旗本飯島平左衛門的女兒阿露兩情相悅，卻因為身分關係無法結合。不久後，阿露患重病去世，她的侍女阿米也因為傷心而追隨女主人離世。

新三郎卻不知道阿露已死的事，某天晚上，新三郎聽到門外傳來木屐喀喀的腳步聲，原來是阿露和阿米提著繪有牡丹的燈籠前來與他幽會。阿露告訴新三郎自己為了他與父親斷絕關係，被趕出家門，目前與侍女阿米在外租屋居住。兩人互訴衷情，一夜纏綿後，阿露與阿米趁天未亮沒人發現時離開。

自此，主僕二人每晚都來與新三郎密會。鄰居發現新三郎日益憔悴消瘦，半夜偷偷窺探，卻發現新三郎抱著一副女子的骨骸。大驚之下，鄰居請來寺廟高僧，在新三郎家門口貼滿符咒。當晚，阿露主僕因為符咒無法入內，於是阿米以重金賄賂鄰居，讓他撕下符咒。

隔天，鄰居來到新三郎家，發現他已氣絕身亡，身旁躺著兩具女人的骨骸，以及一盞熄滅的牡丹燈籠。

Photo Credit: 野人文化出版 月岡芳年《新形三十六怪撰》中〈牡丹燈籠〉

相關書摘 ►一個希臘出生的英國人，為何成為日本近代妖怪文學鼻祖？

書籍介紹

本文摘錄自《怪談：日版《聊齋》，妖怪文學經典，日本近代幽玄之心始祖【獨家收錄小泉八雲文學＆日本妖怪特輯】》，野人文化出版

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作者：小泉八雲（こいずみやくも）

譯者：黃瀞瑤

日版《聊齋》，妖怪文學經典

日本近代幽玄之心始祖

東方恐怖美學的源頭

奇絕懸疑、淒美幽微的民間故事，

西方人透視日本之鏡。

集「物哀之美」、「幽玄之心」之大成！

【※特別收錄日本名家妖怪幽靈畫作】

雪女愛上年輕英俊的樵夫，饒他不死，多年後男子卻因為妻子背叛兩人的約定……

瞎眼的琵琶琴師芳一，夜夜被帶到神祕貴族面前獻唱，住持派人跟蹤他竟發現……

離家多年的武士，發現前妻仍不離不棄守在破屋裡，他以為自己重拾幸福，誰知隔天……

女工與人打賭，隻身到傳說中幽靈出現的瀑布，贏了賭注的她，卻失去最寶貝的東西……

商人看見年輕女孩在路邊掩面哭泣，沒想到他的一番好心竟是一連串恐怖的開端……

《怪談》取材於日本流傳已久的民間奇譚，是小泉八雲竭力領悟日本文化精髓後的創作，八雲獨有的世界觀與人生觀，使這些故事超越了單純的「妖怪故事」或「鬼故事」，成為卓越精湛的文學結晶。

在《怪談》裡，可以看到男女的情愛糾葛凝聚的執念、雪女與柳樹精的深情不悔、附身在鏡子裡的少女幽魂、深夜在路旁惡作劇嚇人的貉子、願意為櫻花樹獻出生命的武士……在深信「萬物皆有情」的小泉八雲眼中，這些古老的日本傳說無疑體現了人類與自然萬物的靈魂交流，更是日本自古以來「物哀之美」「幽玄之心」兩大美學之集大成。

本書精選小泉八雲怪談作品集《怪談》《骨董》《明暗》《天川綺譚》《日本雜記》中二十六篇最膾炙人口的故事，題材豐富多變，其風格或詼諧，或溫馨，或諷刺，或發人省思，或淒美感人，如幻似真，迷離恍惚的氛圍，堪稱日本近代恐怖美學的源頭，對日本電影、電視劇、動漫、文學小說影響至深。

Photo Credit: 野人文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九