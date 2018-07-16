新教育部長葉俊榮上任，校長遴選案給台大「三條路」

（中央社）

教育部新任部長葉俊榮今（16）日表示，台大校長人事案不宜久拖，若長期代理可能戕害大學發展，未來一、兩個月是處理此案的黃金時間，他也希望和台大進行有溫度的溝通。

教育部今天舉行代理、新任部長交接典禮，教育部長葉俊榮正式上任，在交接典禮後，葉俊榮也和媒體交流，並談到台灣大學校長人事案。

葉俊榮提到，台大校長遴選案不是只有單純說怎麼做而已，而是需要大家怎麼理解，總統和行政院長希望他接下教長任務，認為他是法學專家，很懂法律和行政程序這些內涵，但這些只是基礎並非全部，其他還包括政治程序、社會程序及各種衝擊、影響等。

以台大遴選案為例，葉俊榮認為，教育部和大學的關係，本來就建立在對程序和適任的合法性監督上，教育部該做的是從制度和程序面去檢視是否有問題，而不是幫大學選適合的校長、或是排除教育部不喜歡的校長，這是教育部要堅守的立場。

從法理上來看，葉俊榮認為，大學遴選的校長由教育部聘任，因此要看過程是否有明顯重大瑕疵，這是大法官解釋和對高度自治機關監督採取的原則，如有明顯重大瑕疵，教育部就要行使職權。

葉俊榮指出，根據他目前瞭解，教育部先前發文給台大，認為利益迴避和獨董爭議等程序有問題，要求台大重啟遴選，這是建立在尊重大學自治的立場上，至於學術倫理和赴中國學術交流並不成為決策過程，重點是要做程序補正。

關於台大校長遴選案，葉俊榮指出，未來一、兩個月將是處理此案的黃金時間。他認為首先要回到教育核心，不是誰有沒有當選的問題，而是如何讓作為高教旗艦的台大持續發揮，而此案也不宜久拖，否則台大校長若長期都是代理，可能會戕害大學發展。

目前台大校長案已進入訴願階段，葉俊榮表示尊重，但靜待結果可能曠日費時，他認為應該走出一條路，要能溝通和傾聽，過去教育部和台大只有公文往返，沒有積極討論，他希望能建立互信，帶領教育部和台大建立溝通之路，「這才是有溫度的程序」。

《中國時報》報導，因此，葉俊榮直接提出三個選擇來讓處理，其一就是盡速重啟遴選，教育部針對利益迴避的部分，要求台大重啟遴選，若是重啟遴選並合理交代，就能解決程序上的所有問題，但目前台大不願意，並要求教育部盡速聘任，這也是為何教育部與台大僵持至今，因此認為第一個選擇的可能性低。

其二，將此事件交由司法單位來處理，全權交由司法做出判斷，但這個時程將會拉到很長，這樣選項也會對台大造成不小的傷害。

其三，教育部與台大能夠積極溝通與傾聽，大家一起解決，葉認為之前教育部與台大並沒有積極溝通討論，因此希望未來大家能夠積極討論溝通來達成共識並解決現在的僵局。

十二年國教新課綱如期108學年上路

（中央社）葉俊榮表示，他很希望十二年國教能穩定上路，目前正在審核課綱，有些科目已審完，有些審完還沒公布，有些科目已排審，光看整個序列，他說不出確切的工程進度，嚴格說起來是個尷尬點。

至於新課綱是否如期108學年實施，葉俊榮坦言，各方有不同意見，但他認為還是要如期推動，而且是要努力推動，但他「並不是很阿Q」，不是不知道其中困難，瞭解困難反而是面對問題的重要條件，因此除了尊重各方意見，更要務實解決問題。

葉俊榮4月被揭露曾到中國浙江大學短期講學，媒體今天再次詢問葉俊榮是否曾領取費用？葉俊榮表示，當時曾舉行記者會說明，會中有媒體問他是否有兼職，他說沒有，問他是否有收取費用，他也說沒有，但他今天清楚說明指的是未領薪水或鐘點費，至於交通費、住宿費、演講費當然會有。

外界擔心赴中國講學事件可影響兩岸互動，葉俊榮認為，兩岸學術交流也是國際交流，應該遵守既有的法律規定，但如果有模糊邊緣的法令，教育部應該負責任釐清。

2011年發生的假發票案曾衝擊學術界，葉俊榮也曾捲入，雖然後來假發票案已除罪化，但今天有媒體再度問起此事。葉俊榮指出，假發票案造成學術界很大打擊，自己也不夠小心，在學術研究繁忙狀況下沒有事事謹慎，該改進的還是要改進，但制度面也應該檢討，不要讓研究人員有那麼多困擾，有些控管不到位，學術成果沒有很重視，反而糾結於這些枝枝節節，他希望能為研究人員主持正義。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜