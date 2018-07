諾貝爾文學獎得主帕慕克︰「足球總是快於言詞」

文︰吳能鳴

四年一度的世界盃又再來臨,俄國的土地除了是球員們競逐足球界最高榮譽的舞台,也是各國國家足球文化交流的平台,平日要閱讀大量參考資料或親身經歷才能理解的各國文化,用上短短一個月就能夠濃縮地在球場上呈現給世界各地的球迷眼前。故此,足球場也是訊息傳遞的平台,宣傳訊息、流行文化以至民族主義與意識形態都能夠透過十一位球員加上一顆足球傳遞。

難怪有人會讚美世界盃為人類文明最偉大的發明,也不難理解何以本篇文章的主人翁、來自土耳其的2006年諾貝爾文學獎得主奧罕.帕慕克(Orhan Pamuk)就曾經在一個訪問中所言︰「足球總是快於言詞。(Football is Faster than Words)」

帕慕克出身自伊斯坦堡的上流社會,自幼家人就給予最好的教育,在中學時期,帕慕克入讀的是伊斯坦堡最享負盛名的羅伯特學院(Robert College),畢業後修讀的也是土耳其聲譽最高的伊斯坦堡理工大學,但帕慕克並不是我們想象中的對父母之命言聽計從的乖孩子,他在大學建築系修讀只是短短三年便申請退學,正式開始其寫作生涯。帕慕克最終向世界證明他的任性決定選擇正確,出道之初其寫作風格已經吸引文壇注意,甚至有人會以他的風格與文壇名家如湯瑪斯·曼(Thomas Mann)比較。

在1998年出版的著作《我的名字叫紅》奠定了帕慕克日後文壇的成就,本書的故事圍繞著發生細密畫畫家(筆按︰細密畫是波斯傳統技藝)的兇殺案作為主軸,但這部作品並不是一部偵探小說,而更像一部文化評論的小說,故事中的人物只是「載體」,細密畫只是代表波斯文化的「圖騰」,實際上書中討論的是傳統技藝與創新風格、本土與外來文化的衝突與融合。帕慕克的寫作成就最終在2006年受世界的肯定,他在當年奪得諾貝爾文學獎,也是土耳其的第一人。

2008年土耳其在外國賽以第二名晉級,成功入圍歐洲國家盃決賽週,在比賽進行前夕,德國新聞雜誌《明鏡》(Der Spiegel)請來帕慕克進行訪問,帕慕克在訪問中大談自小的足球經歷與體驗。伊斯坦堡出身的球迷所支持的球隊無疑是費內巴切(Fenerbahce S.K. )、貝西克塔什(Besiktas J.K.)、加拉塔薩雷(Galatasaray S.K.)三支國內豪門其中一支,而帕慕克所支持的是前者、有「黃色金絲雀」暱稱的費內巴切,被問到原因的時候帕慕克坦言沒有特別原因,尤如人們對宗教的狂熱一樣。

生活在電視轉播並未流行的年代,電台廣播是人們接觸足球的主要途徑,帕慕克也在訪問中談到電台廣播對於認識足球與創作的重要性,他談到電台廣播足球比賽教曉他一邊仔細聆聽一邊在腦海中想象的技巧,當然,電台旁述雖然要透過眼前所見的事物以語言來描述,所以必然有滯後,亦即是帕慕克所言︰「足球總是快於言詞」。

帕慕克所談及的「足球總是快於言詞」,不單指足球這項以視覺欣賞為主的運動項目難以用言詞所能即時表達,而是有更深層的含義。衛道之士往往認為足球與政治可以徹底分割,但這個想法未免太理想。帕慕克在訪問中分享對於土耳其足球近況的理解,他指出葡萄牙的獨裁者安東尼奧.薩拉查(Antonio Salazar)以足球作為控制國家的工具,透過足球賽事麻醉國民、分散國民對社會矛盾的注意力,維持國家穩定,而土耳其的情況卻不同於葡萄牙,他認為︰

「足球在土耳其並不是麻醉國民的鴉片,而是製造民族主義、仇外思想與威權主義的機械。」(Here football is no opium, but rather a machine to produce nationalism, xenophobia and authoritarian thinking. )