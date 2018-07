世界盃四強英格蘭對克羅埃西亞,剛剛從被窩鑽出來睡眼的我,已經看見英格蘭特里皮爾(Kieran Trippier)射入了一記罰球,領先克羅埃西亞一比零。

如果大家是世界盃一日球迷,不會知道特里皮爾在他的家鄉叫「貝利貝克漢」,在地方少年隊時已經被教練相中,覺得他的將來將會繼承貝克漢罰球王的美譽。雖然不能在曼城青訓扶搖直上(其實現在曼城一隊有多少是自己的青訓產品?)他被外借到英冠巴恩斯利再轉會到班來,2015年加盟熱刺。

要做罰球王,除了努力,別無他法。要罰球快、狠、勁、準,雙臂一定要張開保持平衡,腰臀要準備為起踢腳一邊完全打開;起腳一方臀部收得最緊作拉弓,支撐腳的盆骨要儘量遠離腳掌支撐點,膝蓋伸得最直,臀部要拉得最遠用最強的離心收縮力作起踢基礎。

Photo Credit: Marvin Ibo G'ng'r / picture-alliance / dpa / AP Images / 達志影像

因為直射容易被防守球員和守門員估算落點,所以要在腳掌接觸足球斜角度踢球形成每秒6、70度旋轉。由球員起踢觸球,足球只可以以16、7度仰角提升再高飛曲墜,最後只有15%傳到足球作衝前作用。而大家有時見到守門員「奶油手」明明接到足球卻讓足球溜到網內,是因為足球高速旋轉,手握力和手套未能及時將足球旋轉速度減慢至可以預算的走向軌道,那一刻反應再快都已無法將足球撈回來。

他今年27歲,年年月月都在練罰球,減低這毫釐的偏差,同時又要加大勁度。

認真練球的勞損,除了是支點的腳踝腳掌因長期在非人體工學的擺位而造成壓力性傷患,腰臀位置更是長期在完全伸展的位置負荷,所以腰傷和鼠蹊傷患尤其常見。足球不像體操,教練和運動員都未必知道知道伸展運動的重要性,男孩在發育期間,髖關節因為突然長高再過份拉扯,活動幅度再度收窄。換句話說,這等於要求腹股溝髖關節長期在最張開的狀態去發動最大的離心力。

Photo Credit: Carl Recine / REUTERS / 達志影像

精英運動,從來都不是用來強身健體,反而是上了癮的自虐。

然後,是所有人以為足球在「愛回家」的四強比賽。五分鐘的一個罰球,比平時練習射門的位置更標準。他可以選擇交給隊友,尤其是對金靴獎虎視眈眈的哈里·凱恩(Harry Kane)。但罰球高手和低手的分別,是由起腳觸球到後續都可以穩定所有控制角度,足球如何由人牆上空掠過再高速墜入球門死角入網均完全受控。

這是特里皮爾國際賽生涯的第一記入球,多年練來的苦功一次過回報。

Photo Credit: Marvin Ibo G'ng'r / picture-alliance / dpa / AP Images / 達志影像

但隨後下半場佩里希奇扳平及曼祖基奇補時絕殺,將決賽資格拱手相讓。到加時至116分鐘,鼠蹊開始鬧情緒,和上次評論傑米·瓦迪的情況類似。腎上腺素這時「停止供應」,停止壓抑鼠蹊痛楚,但雙眼卻因爲大勢已去在「開始沉重」。痛楚強烈得站不穩,要兩名醫護人員扶離球場。

早來的入球,竟然成為隨後死守的令箭,「那練了超過20年的絕技,用來幹什麼?」對比利時的季軍戰的後備席上,在想著英格蘭接二連三的鼠蹊傷患,中間的訓練過程,其實有些地方出了錯,當初卻懵然不知。

參考文獻︰Lees, A. , Asai, T. , Andersen, T. B. , Nunome, H. and Sterzing, T.(2010) ‘The biomechanics of kicking in soccer: A review’, Journal of Sports Sciences, 28: 8, 805 — 817, First published on: 27 May 2010 (iFirst) http://dx.doi.org/10.1080/02640414.2010.481305

本文獲授權轉載,原文見作者博客。

