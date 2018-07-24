《劉墉談處世的40堂課》：貨問三家不吃虧？小心被「套路」了

文：劉墉

我有位鄰居，跟丈夫離婚之後成為單親媽媽，不得不四處打工，一下子在水果店幫忙，一下子去小館兒包餃子。有一天我在街邊看到她，嚇一跳，她居然在個百貨公司門口擺起地攤了。而且生意真不錯，客人一個接一個，幾乎是搶著跟她買。

突然她站起身，跟我打招呼，問我忙不忙？能不能幫她看一下攤子，幾分鐘就好。我猜她八成要上廁所，就一口答應，站在攤子前面，有顧客問，就說賣東西的人馬上回來。

果然沒五分鐘的時間，她就半跑著回來了，手上還抱了一大箱東西。

當天晚上，我又在社區遇到她，她一見面就謝我。

我說：「看妳下午抱回一大箱東西，敢情妳是去進貨了？」

她把手指放在嘴唇上，神祕兮兮地小聲說：「是啊！是進貨。」

我好奇地問：「去哪兒進？那麼快！妳回家拿也不可能那麼快啊！」

她更小聲了，說：「去百貨公司啊！從後門進去拿貨。」

我一怔，笑說：「妳在百貨公司門口擺攤子，他們不趕妳已經不錯了，還幫妳存貨？」

她就笑得更神祕了，說：「我跟他們賣一樣的東西，比他們生意好十倍，我們是分帳的。」

製造競爭才能創造商機

故事說到這兒，大家搞懂了嗎？沒懂，就繼續聽我說。

我後來經過她的攤子，見她一邊叫賣，一邊壓低聲音說，她的東西因為沒有店租，比百貨公司便宜得多，不信大家可以進百貨公司瞧瞧，百分之百一樣的東西，是不是她的便宜。

也就有人真進去了，甚至有人才從百貨公司出來，看看她賣的東西，立刻轉身跑回百貨公司退貨，然後跟她買。

她的東西是百貨公司提供的，當然一模一樣！

原來是百貨公司請她幫忙擺攤子，目的是讓大家有個比價的機會。如果沒有她，就算百貨公司賣跟地攤一樣的價錢，大家也不會搶著買。

貨問三家不吃虧？

人都有貪便宜的心理。如果你看到一個新東西，只有一家在賣，因為以前沒見過，你很難為那個東西定價，怕吃虧，所以會遲疑。但是俗話說得好：「貨問三家不吃虧」，當你看過幾家，比價之後，就比較有信心了！

問題是，許多生意人也就因為知道顧客的這種心理，他們會特別製造比價的機會。

舉個例子，我有一天到紐約一條街上買傢俱，距離不到五十公尺就有三家傢俱店，我先看了兩家，都有我要的東西。為了貨問三家，我又跑了一家，進門就發現熟人，原來店老闆是我以前教過的美國學生。他也有我要的東西，我就明說了：剛剛已經看過旁邊兩家，現在碰上熟人，可以算我便宜一點吧！

我那學生一笑，說：「保證便宜！他們賣什麼價錢對不對？我給你再打八折。」

我笑說他真厲害，把別家的價錢摸得那麼清楚。

你猜那老闆怎麼講？

他說：「哎呀！都是我開的店嘛！」

仗打久了，就有默契了

即使三家是不同老闆，經過長久的競爭，為了讓大家都活下去，也可能漸漸發展出「遊戲規則」。

因為競爭歸競爭，那競爭還是有底線，甚至有默契的。除非真是惡性競爭，殺得刀刀見骨，輸掉的人很快被淘汰。如果時間長了，幾家看來是競爭的商家，都活得好好的，那裡面就一定有學問。

所以您或許有經驗，一條街上好多同類的商店，你在這家買東西，他沒有，說去調貨，才一下子就拿回來了，因為他根本可能是去隔壁。

那幾家商店除了競爭，也彼此支援，稱得上是「競合」，搞不好連倉庫都共用呢！

大中小盤，各有地盤

另外一個商業倫理，是大盤中盤小盤商，他們各有地盤，否則也不必分大中小了。

你不要以為批發商一定便宜，在比較遵守商業倫理的地方，除非你是同業，買一定的量，大盤常常是不理你的。搞不好，他們的價錢更沒彈性，甚至比零售商還賣得貴。為什麼？因為你是小咖！他們本來就不在乎你，何必浪費時間，為你擾亂市場、壞了規矩？他們甚至會故意算你貴些，讓你去零售商那裡買，目的是建立他們作大盤的良好形象。

一顆老鼠屎壞了一鍋粥

再告訴你個有意思的事，我有一次去香港買乾貨，一條街上都是賣魚翅燕窩干貝的商店，我因為早先在別的街上吃過虧，就不放心地問其中一家會不會有假？標價實不實在？

那老闆居然大笑了起來，指著門外一條街說：「你到別的地方我不敢說，在這條街上絕無問題，因為我們同一類的商店有約定，誰賣假貨、誰亂開價錢，誰就滾蛋，別在這條街上做生意。」

我後來想想，多有道理啊！怪不得那條乾貨街這麼有名。名聲要靠長久的信譽，而信譽是需要大家維護、彼此監督的。

由此可知，如果你買專門的東西，到專賣區應該比較可靠。但是你也不能死心眼！尤其是買比較高價的東西，一定要小心，那些商店會不會彼此通氣，甚至設局，如同前面說的百貨公司跟門口攤販，其實不是競爭，而是合作，說得難聽一點是「套招」。當你在幾家類似的商店之間比價，認為已經找到最低價的時候，要想想那邊的人會不會早就串通好，一起抬高售價。

別人推薦的不一定好

相似的道理，同一個人或單位，為你推薦幾家廠商，你也不能照單全收。

沒錯！如果他們是專業，推薦的應該夠水準，真正的問題是，夠水準不見得夠公道。如果你只在這三家之間比較，是絕對不夠的。你最好記下品牌，多比幾家，看看完全一樣的東西，別人會不會便宜得多？這個為你推薦的人會不會搞鬼。

而且要知道，人們有個心理，就是愛現。今天他瞎打亂撞，進一家餐館，覺得還不錯，立刻就可能跟朋友介紹，而且八成誇大。除了分享好消息，他還有個心理，就是：「你看吧！我可見多識廣，有門路，找到你們不知道的地方。」

問題是，他碰上的那家就一定是最好的嗎？如果那一類的餐館，大家都沒去過，他也是第一次去，誰能知道那家最好？只怕跟同類比起來，那一家最爛呢！

拉大家一起作豬八戒

人們還有一種心理，是自己買了沒把握的東西，就希望別人也買，為的是讓自己安心。愈是貴的東西這種心理愈強，舉個例子，某人買了間新蓋的房子，心裡一直不踏實，怕自己買貴了。

「是啊！怎麼只有我買，我的朋友好像都不知道，搞不好我是唯一上當的。」

這時候他會怎麼樣？

他可能先神祕兮兮地告訴他的朋友：「欸！我新買了一間房子，你們居然不知道，好極了耶，要不要我介紹你去看看？」

你一方面好奇，一方面想他介紹說不定便宜，於是去看了，搞不好也買一戶。人都有「紮堆」的習性，他和你都買了，應該不錯，結果一票朋友全去了。

當大家都去買的時候，那房子當然會被炒熱，說不定去的人多，供不應求，還漲了價。最先買的人確實比較安心，非但賺到還可能得到別的好處，譬如拿到介紹費。

問題是，那房子真有這樣的市場價值嗎？還是說只在你們這個小圈圈傳來傳去，好像不錯，其實禁不起市場考驗。於是你們一大票人，好像抓螃蟹，抓到一隻，卻因為一隻緊夾著另一隻，結果一拉拉起一大串。等大家發現情況不妙，可能那最先介紹大家去買的人已經偷偷脫手了。

死道友不死貧道

這就好比做股票，那些基金經理人可能突然打電話給你，說他有內幕消息，那一檔股票可以下手，快買！果然，你才買，就大漲。

當然漲啦！因為他四處通知，大家都進場炒高了。問題是除非你是很特別的大戶，他只會推薦你買，不會提醒你賣，就算提醒，也一定等他自己那一票人先在高檔脫手之後，才會告訴你：「可以逃啦！好多人早走啦！」

這就叫做「死道友不死貧道」！

一群道友一起上當的情況，常因為都不夠自信。

你不相信自己的判斷，只好相信別人，尤其會相信一群人。結果好像領頭羊跳懸崖，一群一起往下衝，恐怕多半往下跳的，只是盲從，死了都不知道怎麼回事。

瞭解了這一點，你先要相信自己。

就算有人介紹，甚至一堆人買了，你也可以私下去探探路。你千萬別說有朋友介紹，就算店裡問：「您怎麼知道我們有？是朋友介紹的嗎？」你也千萬不能說，因為那極可能是老闆在探底，你一說，就沒戲唱了！為了保護介紹你的人，他只可能講貴一點。

所以你要裝作碰巧看到，有點感興趣，於是問問。

遇到這種客人，賣家最沒個準，因為你不是擺明要買，而是愛買不買，他得拚命說服你。

我可以很實在地告訴各位，我用這樣的方法，多半的時候只會比朋友介紹的便宜，不會貴。

就算貴了，我不是也能回頭，打出朋友的旗號嗎？

相關書摘 ▶《劉墉談處世的40堂課》：討價還價有學問，如何談判能雙贏？

書籍介紹

本文摘錄自《劉墉談處世的40堂課：解憂、解惑、解人生，跨世代的人際智慧錦囊》，台灣商務出版

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作者：劉墉

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Photo Credit: 臺灣商務印書館

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航