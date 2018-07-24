《劉墉談處世的40堂課》：討價還價有學問，如何談判能雙贏？

文：劉墉

有一天我到臺北的花市。雖然稱為「花市」，應該是賣花的，其實他們也賣些古董藝品。我那天看上了一塊越南進口的沉香，問價錢，老闆娘說是論重量的，需要秤。我心想這可了不得，秤下來一定貴得很，但是看老闆娘已經動手秤，也就沒阻止。東西放上秤，老闆娘打打計算機，居然不太貴，原來那沉香看來挺大，其實很輕。我有點喜出望外，就說：「好！我買了！」老闆娘顯然很高興，一邊打包一邊問我，要不要配個黑檀木的座子？比較好看？沒等我答話，就去架子上挑了一個，挺漂亮。我問多少錢。老闆娘一笑說：「不要錢，送你的！」我說：「您對我真好！」老闆娘又一笑：「因為你沒還價啊！」

還價是為了安心

我把東西拿回家，正好有位收藏家來訪，就把剛發生的這件事說給他聽。我說現在一般我是不還價的，因為別人做生意，討生活，不容易。

沒想到我那朋友立刻好像觸電似地說：「不行！不行！有時候你非還不可！不還價買不到好東西，而且還價讓你開心，也讓賣家放心！」

多稀奇！他這是什麼道理啊！

今天咱們就從討價還價這件事聊起吧！

我那收藏家朋友說了個故事給我聽：

有一天，他去古董商場，就是那種一眼望去一大片，擺地攤賣所謂古董的地方。他們賣的多半是假貨爛貨，但有時候也能撿漏（就是用便宜價錢買到別人不識貨的好東西）。

當天他一眼看上個小瓶子，品相很不錯，但是他沒直接把那個小瓶子拿起來，先去拿了些顯然是假的東西，拿起來、放下去好幾次，也一一問價錢，大約都是千八百的。最後他拿起那個小瓶子，問：「多少？」地攤老闆說一千五，我這朋友搖搖頭，其實他已經斷定那是個好東西，最少值幾萬。但是他沒說話，把小瓶子放了回去，又去看別的，接著作勢要轉身離開。

地攤老闆急著喊：「您看上什麼，今兒快收攤了，算您便宜。」我那朋友還裝樣子，噘著嘴笑說：「太貴啦！」又故意回身拿起兩樣東西看看，最後舉起那個價值不菲的小瓶子，很隨意地問：「剛才你說多少？」

「一千五。」老闆講，「算您一千二吧！農村收來的，老東西！」我那朋友還是搖搖頭放回去了：「太貴啦！」

「您說多少嘛？」老闆講。

「八百！賣就賣，不賣拉倒！」我這朋友正要把小瓶子放回攤子上，老闆伸手阻止：「九百！九百行嗎？」

「不行！八百都嫌貴了！」

各位猜，他買到了嗎？多少錢買到？

當然八百塊買到。

有人「打眼」，有人「撿漏」

那天他跟我說這事，我說他太差勁了，明明知道值幾萬，人家要一千五，還要還價，簡直欺侮人嘛！

我這朋友居然說：「你怎不說我除了為自己好，也為他好呢？你想想，今天你買個沉香，沒還價，老闆娘是大方，送你個座子，問題是你會不會想你還是買貴了？就算加上座子，還是多花不少錢？還有，幸虧不是什麼好沉香，也有一定的市價，如果你買的是古董，只怕你一句話﹃買了﹄，老闆娘還會不高興呢？」

我問為什麼？

他說：「你猜啊！她會不會心想，你那麼爽快地二話不說就買下，是不是因為她不識貨，賣太便宜了？很簡單，那天我買小瓶子，如果老闆說一千五，我立刻掏錢，那老闆以前見過我，知道我常逛古玩市場，八成是行家，行家急著買下，一定是見獵心喜，撿了漏，是他把真東西當假東西賣了，說不定老闆立刻改口說不賣了。所以我才會還價，而且由一千五砍到一千二，一千二砍到一千，一千砍到九百，還要再砍到八百才下手買，表示這小瓶子確實只值這點錢。你想想，當我拿著小瓶子離開，那老闆是不是挺高興？搞不好，他是十塊錢從農村收來的，能賣八百已經開心極了。結果我開心，還讓他安心，不是雙贏嗎？」

討價還價的心理背景

在古玩市場上，因為看走眼，吃虧上當的事多了。我這朋友的做法，用八百塊買個幾萬，搞不好十幾萬的東西，這種做法對不對？我不評論，真正要談的是討價還價的心理。

我曾經在雜誌上看過個笑話，眼鏡行老闆對夥計說：

客人來買眼鏡，拿起一副眼鏡架子，問多少錢，你可以講個中間價，試探一下客人的底子有多厚。他如果說太貴了，就講：「還包括鏡片啊！鏡片要配，多貴啊！」相反的，如果他一點都不在意，好像還嫌便宜了，你就講：「只是鏡架喲，您還得配鏡片。」說出鏡片的價錢，如果那有錢人還是不在意，你就再加一句：「只是一只！一副眼鏡要兩只，所以乘二。」

按說眼鏡行應該不會這麼沒良心。但是誰又講得準？說不定就有地方這樣，而且對某些客人，不把價錢抬高，只怕客人還會看不上！所以有時候還價是必要的，最起碼不能露出見獵心喜的表情，否則對方可能由小開口變成大開口。

碰上綁匪也得還價

相信大家一定看過綁架的新聞，有幾次受害的家屬會照綁匪要的價錢照付？

就算有錢，碰上這種事也得裝窮，就算哭啊喊啊在電話裡求啊，都得把姿勢放得非常低。說我們家表面看有錢，其實全是空的，還欠了一屁股債呢！所以到後來付的贖金多半遠遠少於綁匪要的。

話說回來，碰上綁匪開口，你能爽快答應嗎？「一千萬，沒問題！」只怕還沒掛電話，綁匪就加價了。你讓他覺得他少收了，吃虧了，他能高興嗎？能不改為獅子大開口，切下一隻耳朵給你寄來嗎？

為什麼遲到的反而有位子

為了謀利，生意人不能不用點心機！

舉個例子，有一天我有外國的朋友來訪，我臨時去訂個有名的餐館，我問七點有沒位子。餐館說沒有，但是如果我能早到，五點半就有。

我說不行，就算了！餐館一面道歉，一面留了我電話，說如果有客人退訂，就通知我。

放下電話沒多久，餐館就打來，七點有位子了。

那天晚上我發現根本沒客滿，還有好幾個空桌呢！

後來再遇到餐館這麼說，我都留電話，說如果有了位子，就打電話回來。居然屢試不爽。

各位猜，為什麼？

因為那些比較熱門的餐館，常有臨時到的遠客或者熟客，他們如果發現來訂位的人似乎時間很有彈性，往往先把你往前一個時段放，而把黃金時段留給別人，也可以說是留給他自己。

要談判嗎？讓我先往前跨一步

討價還價乃至餐館訂位，都帶有談判的色彩。

什麼是談判？談判的原則是，第一，守住自己的底線，第二，獲得原先沒有的好處。

如果你要守住自己的底線，你能夠一開始就從你的底線談起嗎？這樣你不會贏，只會輸，頂多維持在底線。

所以談判一定要先跨過中線一大步。譬如你賣房子，心想要賣一百萬，但是你開價一百三，然後由對方殺價，一點一點減。減到一百零五，他買了，你比原先想的多賺了。對方也高興，他把你要的價錢從一百三殺到一百零五，得意極了。

壞話說在前面，好人作在後面

同樣的道理，政治上的談判也要往前站一步。

所以我們常見到，某國元首要出訪，行前先發表談話，說自己絕對堅守什麼原則。

你乍聽，會想：「天哪！你馬上要去人家那裡作客了，怎麼還講得那麼硬？搞不好，人家不邀請你了。」

其實他把狠話硬話說在前面就是要看看對方忍耐的程度。

更深一步想，他先撂下狠話硬話，其實也是為對方著想。可以說，他的狠話其實並不硬，而是有彈性的，只是他出發之前先把步子往前站一大步，到時候雙方碰面，見面三分情！再討價還價，各退一步。

有時候為了表示「雙方都在做事」，甚至有潛規則。

舉個例子，我買房子，請一位當律師的高中同學幫忙。他跟賣方的律師面對面，對方是個一百九十公分的大個子，我同學才一百六十公分，縮在椅子裡，更顯得小了。但是只見我同學伸手指著買賣合約上的條文，左邊叫對方改一改、右邊也堅持要改。大塊頭律師都乖乖照做。

簽完約，我對老同學豎大拇指，說你真棒，好神喲！你猜我同學怎麼說？他一笑：「老實跟你講，這些都是合約上設計好，讓買家爭的，也是賣家非讓不可的。」我說何必呢？他說：「才顯得買家的律師棒啊！你不是覺得我很神嗎？」

向前一大步，向後一小步

說到談判往前站一步的技巧，交朋友談戀愛也一樣啊！

今天你想看科幻片，但是你猜女朋友想看文藝片。你要怎麼問她？

你能問：「你要看什麼片子嗎？」女生說文藝片，你怎麼辦？要她退一步嗎？

但是如果你先往前站一大步，先講：「有個很棒的恐怖片耶，我們去看好不好？」

女生說不要。

你再說：「那麼還有個很棒的科幻片行不行？」

兩害相權取其輕，說不定她就要了，還心想：「幸虧你讓一步，否則就得去看恐怖片了。」

這種說話的方式就是往前先站一大步，再退回一小步的方法。結果，兩邊都高興。

自負是談判的弱點

談了這麼多，最後我要說，無論是日常買東西，討價還價，還是折衝樽俎的談判，我們都不能掉以輕心，自以為了不起，千萬別被對方灌兩句迷湯，說您真內行，你就真裝起內行了！而且當對方開出價錢，你就算覺得便宜，也得裝裝嫌貴的樣子。因為你只要自以為了不起，就會鬆懈，也就會讓人有機可乘，到頭來吃大虧。

謹慎的態度，是尊重對方，也是尊重自己。是讓對方高興，也讓自己高興。

相關書摘 ▶《劉墉談處世的40堂課》：貨問三家不吃虧？小心被「套路」了

書籍介紹

本文摘錄自《劉墉談處世的40堂課：解憂、解惑、解人生，跨世代的人際智慧錦囊》，台灣商務出版

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作者：劉墉

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Photo Credit: 臺灣商務印書館

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航