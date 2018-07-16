電影變教材：總統也勸不了二人「和解」，是誰的錯？—話說《給我一個道歉》

「歷史包袱令人很難道歉」，並不是電影的主旨

Photo Credit: 電影《給我一個道歉》（Insult） / IMDb

如果不是一位導演朋友再三提醒，叫筆者務必入場看《給我一個道歉》（Insult），可能已將它置之腦後，直至下檔也不知不覺。大體上，電影的可觀度遠超預期，而且香港戲名改得非常妙，只需多加數字，幾乎完全道出故事精髓，絕非誇張。

可能部分朋友看後，留意到有些觀後感指稱，電影的主旨是講述兩位男角的「歷史包袱過於沉重，道歉很難」，可惜是美麗的誤會，這說法充其量只是「引子」而非「主旨」，稍後我們便明白此戲最重大的要點在哪裏，而且角色諸多心理細節，都事出有因。

故事切入點清晰簡單，在黎巴嫩貝魯特兩位平民發生一次衝突，一件小事逐漸演變成全國注目的官司。

東尼（Tony）本是黎巴嫩人兼基督黨成員，不久前選中貝魯特一處新建住宅區，打算跟新孕妻子買房定居、經營維修車房，由於是新建區，有些工程尚未完成，公司聘請了一位巴勒斯坦人耶薩（Yasser）擔任工頭，負責這前後一系列大小建設。

東尼不只是火爆，主要因為聽出對方「口音」

Photo Credit: 電影《給我一個道歉》（Insult） / IMDb

東尼剛入住新屋，一直沒留意露台「水管」的問題，有次倒水未留意管口直接灑落街上，剛好「淋中」耶薩身上。耶薩自然不滿，先忍氣要求進屋維修，卻遭東尼傲慢拒絕，更打爛耶薩私自在外牆為他修好的新水管，說出口的道理，是認為自己作為屋主未答允讓他維修，不合情理，怒氣沖沖要求道歉。

事後鬧上法庭，愈搞愈大，控辯雙方一併翻了民族、宗教衝突舊帳，舉國關注；大街小巷發生零星衝突，弄至總統要親自勸說二人庭外和解，但不成功，還是要待法庭判決。

其實最初在二人衝突之際，有個細節可以留意。或者有人認為，衝突源起是東尼向來性情「火爆」，所以才傲慢拒絕耶薩進屋維修，就算耶薩有禮貌詢問，東尼很可能照樣拒絕。實情並非如此，法庭有一段對話已道出了真相，根本東尼第一次開門聽到耶薩的「口音」，立即知道他是巴勒斯坦人，才難掩怒火不准他進屋。

硬要人道歉才罷休，是有怪癖嗎？

Photo Credit: 電影《給我一個道歉》（Insult） / IMDb

因為東尼小時候在家鄉達穆爾鎮生活，1976年正值黎巴嫩基督教「馬龍派」與巴勒斯坦解放組織（PLO）持續衝突，貝魯特區爆發內戰，隨後，巴勒斯坦民兵報復之前傷亡，發動「達穆爾鎮大屠殺」，鎮上近千人因此死亡，東尼親友遇害，從此他懷著慘痛陰影長大，常作惡夢。

所以，當小衝突發生後，除了東尼一人以外，幾乎無人理解一句簡單「道歉」，對他來說有多大意義，他像有怪癖的「瘋老頭」一般，三番四次要求耶薩道歉才肯罷休，偏執程度連他妻子起初也不了解；原來，他內心渴求一個能撫慰多年創傷的道歉，象徵「巴勒斯坦人『向我道歉』」。

這件事一直埋藏在東尼心底，到電影後半段控方律師播放大屠殺影片時，終於揭曉，在我們眼中看似「小事化大」的平民衝突，其實是足以令人「以小見大」的黎巴嫩內戰史。

耶薩最終肯說「對不起」，為什麼？

Photo Credit: 電影《給我一個道歉》（Insult） / IMDb

至於耶薩也有自己的創傷。隨著二戰後英國抽身中東，1948年猶太人宣布建立以色列國，即迎來幾個阿拉伯國家聯軍攻撃，最後聯軍戰敗，過千萬巴勒斯坦人逃離該區，部分難民湧至黎巴嫩，使黎巴嫩原來為數不少的基督徒人口（受法國自1920年至1943年統治），頓時失衡，穆斯林的比例急升，亦從此衝突連連。

耶薩正是受「以阿戰爭」影響，湧進黎巴嫩的難民之一，歷盡當地人冷言冷語、無家可歸的孤寂，許多巴勒斯坦人不受歡迎，工作福利時常得不到保障。是故，起初耶薩曾考慮為了生計，在上司陪同之下勉強道歉，怎料臨時聽到東尼厲聲說：「我希望當年夏隆（前以色列總理）殺光所有巴勒斯坦人」時，已難忍衝動，出拳打斷了他的肋骨。

那麼，耶薩為什麼最後願意說一聲「對不起」呢？（有些人聽不清那句話，其實他有說出來）

耶薩的妻子說，他是一位很講求「公平」的人，的確可從他的做事原則觀察出來。耶薩在法庭上看過大屠殺影片之後，赫然明白東尼承受的傷害，於是主動找東尼來一次「另類和解」。

之所以說是「另類」，因為耶薩要做到「公平、對等」，他必須狠狠羞辱東尼，叫他一模一樣忍不住受辱，同樣出拳打傷自己，各自受過一拳，才願意開口道歉；一來，他先說髒話後，再以肢體暴力回應語言暴力，自問不對，二來，他既是難民，更要以「對等」的位階道歉，正式羞辱東尼及承受一拳，終肯說聲對不起。

說實話，東尼跟耶薩二人彷若「難兄難弟」，大家各有專長，為人擇善固執，東尼修車技術一流、敬業樂業，耶薩做事盡責、一絲不苟；遺憾出身不同，傷痛各異，看來難有緣成為好友而已。

電影真正主題：誰該給我一個道歉？

Photo Credit: 電影《給我一個道歉》（Insult） / IMDb

不過，論二人衝突，還是戲中的法官說得好，如果可以的話，事件雙方皆有錯，應該兩人都判有罪，最終判耶薩無罪。另外，法庭上父女律師與法官的對話，亦足以成為阿拉伯社會的教材，兼有「教育電影」的價值，電影備受肯定，實至名歸。

至於真正主旨是甚麼？我們大可為戲名添上二字，成為一句反問：誰該給我一個道歉？

簡單來說，東尼受過沉重的歷史傷害，長年受精神困擾，平日更受政客激進言論影響，才會因生活小事情緒爆發，可謂情有可原。只是體諒歸體諒，撇開這點，還是可以有更多反思。

東尼根本找錯了道歉對象，耶薩只是一名工頭，既是無黨無派，亦與宗教仇恨無關，這等於是一廂情願找耶薩「代表」整個巴勒斯坦族群，找件小事硬要對方向自己道歉為止，抒解自己的創傷和壓抑，而對方又不是你肚裏的蟲，怎麼知道你的家事？

而且，冤有頭債有主，當年的罪魁禍首是那些巴勒斯坦民兵，要道歉的話，理應是相關的人、組織、單位為歷史錯誤道歉，像一個政府為歷史過錯、大屠殺等事道歉。

此外，當每個時代的人，不願意放下歷史包袱、疏導情緒，又找錯無辜的人發洩，即使起初的衝突只是少數人一時火起，甚或無心之失，那怕只是當事人一時口快，但有些心懷不軌、充滿心機的人，就會利用那些小事、小衝突，借勢煽風點火，有意無意火上加油，部分人（如政客）更是為了利益惡意製造更大型衝突。

回顧以巴衝突脈絡

Photo Credit: 電影《給我一個道歉》（Insult） / IMDb

說到底，只要認清歷史便會知道，當今中東亂局，追溯源頭還是第一、二次世界大戰時期，英國種下的禍患，誠如筆者在去年底回顧：

「直至第一次世界大戰爆發，英國、法國信心滿滿預先『分豬肉』，約定了『賽皮協定』（Sykes-Picot）二分治理中東勢力；而英國的權謀最大，為了打勝一戰，期間『借用』不同阿拉伯部落對抗土耳其勢力，分別跟不同陣營作出『承諾』，而這些部落當時自然不知道被英國利用了。

英國先跟沙烏地（Saud）部落說，只要幫忙打勝仗，就讓出阿拉伯半島的控制權；然後，又私下跟哈希姆（Hashemite）部落說，幫忙打勝仗就可擁有半島控制權了。那時兵荒馬亂之下，無情的權力政治，英國這一招看來比現代美國陰險得多，很簡單：戰爭輸了，自然不必兌現承諾，都灰飛煙滅了；贏了，英國就是戰勝大國之一，到時候兩個部落死不去又起爭議，就再慢慢重新安排吧。於是，戰後英國就安排Saud族掌有沙烏地阿拉伯範圍，而Hashemite族就掌有約旦範圍（二戰後才正式命名）。

更令人咋舌的是，英國私下還跟猶太人『有一手』，她明知已答應Hashemite族可管約旦範圍，另一邊收了猶太人的資金支持『軍費』，於是外長貝爾福（Arthur James Balfour）也說到做到，1917年公開支持猶太人可到巴勒斯坦地區生活，建立家園（避開國家實權的問題），便有了那次〈貝爾福宣言〉（Balfour Declaration），總之結果就是：中東從此多事。

事情發展到第二次世界大戰之後，1947年英國決定退出在巴勒斯坦地區勢力，聯合國決議57%區域給予近60萬猶太人立國，就是地圖上沿海又肥沃的地方；而原居當地近130萬的『巴勒斯坦人』，只取得43%貧瘠之地繼續生活；剩下極具爭議的耶路撒冷『聖城』則由國際共管一段時間。相隔一年，以巴爆發第一次中東戰爭，以色列擊敗阿拉伯聯軍，進一步把大量巴勒斯坦人『趕到』約旦及埃及治理的加薩走廊。」

由是，黎巴嫩人跟巴勒斯坦人，同樣是在上述歷史脈絡的受害者，可惜，要如此大量的國民隨時間徹底弄清真相，重新思考民族、宗教衝突的根源，未來要過怎樣的生活，確實遠比說一聲「對不起」，難解千萬倍。

延伸閱讀：以色列看川普是「有用的傻子」？也別忘是誰先「操弄」耶路撒冷

核稿編輯：潘柏翰