反對克羅埃西亞足協的克羅埃西亞球迷

文：wing

前言：早前本專頁發表了一篇有關克羅埃西亞足壇亂象的文章後，有網友留言指文章只集中論及克羅埃西亞球壇的黑暗面。網友的觀點，版主不一定完全同意，但近年克羅埃西亞球迷確有積極爭取淨化球圈。所以本專頁特撰此文，希望略盡綿力，讓有興趣的讀者再多了解一下克羅埃西亞足球。

雖然在西方世界，克羅埃西亞民族主義多數被視為比塞爾維亞民族主義善良正面，但克羅埃西亞國家隊球迷近年卻多次因為展示極右訊息而令克羅埃西亞足協被罰。2006年，克羅埃西亞作客義大利，比賽地點是義大利左翼陣營根據地利禾奴，當日有克羅埃西亞球迷用自己的身體砌出納粹符號。

極端民族主義立場

上屆世界盃外圍賽，希穆尼奇（Josip Šimunić）帶領球迷高呼「為了祖國，準備好了」的口號。該口號與烏斯塔沙運動相關，烏斯塔沙運動是昔日極端克羅埃西亞民族主義運動，在二戰期間納粹德國曾支持烏斯塔沙運動領袖成立傀儡政權。國際足協因此重判希穆尼奇停賽十場，令他無法參加2014年世界盃決賽週。希穆尼奇一直都沒有對自己當日的行為感到後悔。他其中一個辯解是，他經常聽到球迷高喊這句口號。由此可見，克羅埃西亞國家隊的熱血球迷中，似乎確有不少是極端的民族主義者。

這不難理解，九十年代克羅埃西亞獨立期間，首任總統圖季曼刻意將足球員以至運動員演繹成克羅埃西亞民族主義重要象徵。在這氣氛下，不少激進球迷亦走上參軍之路。希穆尼奇被罰後，克羅埃西亞足協亦曾因為球迷在2015年主場對挪威的歐洲國家盃外圍賽高呼有種族歧視訊息口號，而被罰閉門作賽（無觀眾比賽）。克羅埃西亞閉門對義大利時，球場草地竟被人劃了一個納粹符號，克羅埃西亞足協甚至因此被扣一分，但這無阻克羅埃西亞出線兩年前的歐洲國家盃決賽週。

兩年前的歐洲國家盃，克羅埃西亞在法國留下予觀眾最深的印象，卻是在分組賽對捷克一役，克羅埃西亞球迷將大量煙火拋到球場，令球賽一度暫停。

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反貪腐鬥爭

這次事件表面上是球迷鬧事，但背後卻是克羅埃西亞球迷爭取淨化球壇的行動。如之前那篇文章所說，馬米克（Zdravko Mamić）被認為是克羅埃西亞足球界最具影響力的人，也是克羅埃西亞球圈貪腐集團的核心人物，現任克羅埃西亞足協會長蘇加（Davor Šuker）也是他的好友。而當日克羅埃西亞球迷在歐洲國家盃賽場上干擾比賽舉行，就是要抗議馬米克集團。

早在前年歐洲國家盃前，克羅埃西亞球迷已試過在球會和國家隊賽事抗議馬米克集團和克羅埃西亞足協。例如2013年，克羅埃西亞足協引入客場球迷不得自行前往觀戰的規定，就引起支持不同球隊的球迷聯手反抗。連本身是死敵的球迷組織——札格瑞布迪納摩的Bad Blue Boys和夏德的Torcida——都合作反抗，令看台上出現雙方球迷聚集一起齊心反馬米克集團的場面。最後克羅埃西亞足協在壓力下收回原來的決定，球迷小勝一仗。

球會民主化

克羅埃西亞足協不是球迷唯一的鬥爭對象。夏德和布迪納摩的球迷都希望自己的球隊能夠以更民主、更透明的原則運作。2009年，有夏德球迷發起了一個叫「我們的夏德」的組織。他們後來成功爭取球會修改會章，球會引入良好管治守則，而且球會的督導委員會（負責選出會長的架構）九名成員中，有七名成員可以由「我們的夏德」成員選出。

由於馬米克本身是布迪納摩高層，該會的鬥爭可能更加尖銳。除了有Bad Blue Boys長期抵制球賽外，亦有球迷發起了一個叫「一起為布迪納摩」的組織。這個在2010年成立的組織希望透過司法程序革新球會，令布迪納摩可以以民主原則運作。但Bad Blue Boys和「一起為布迪納摩」的鬥爭成果卻不如夏德球迷那麼理想，部分球迷索性在2012年成立布迪納摩五人足球隊（Futsal Dinamo），以球迷民主原則運作來與札格瑞布迪納摩的專制貪腐分庭抗禮。

Photo Credit: Robert Pratta / REUTERS / 達志影像 2016年歐洲國家盃克羅埃西亞對捷克的比賽期間，有克羅埃西亞球迷舉標語反對克羅埃西亞足協（HNS）。

今天，馬米克已被判刑並逃往波士尼亞。但他的集團並未瓦解，蘇加依然是克羅埃西亞足協會長，被判刑三年的Damir Vrbanović仍是足協高層。隨著國家隊在世界盃過了一關又一關，我們在媒體既看到克羅埃西亞人為球隊瘋狂，又讀到有克羅埃西亞球迷不想國家隊成功的消息。

這些矛盾的訊息出現並不奇怪，因為球迷本身就不只有一類，而且同一個球迷也可以有矛盾的心態。就算只將焦點集中在Bad Blue Boys，我們也可以批判他們的極右民族主義立場，同時欣賞他們爭取球會民主化的訴求和昔日就球隊名字與前克羅埃西亞總統圖季曼（Franjo Tudman）對著幹的歷史（詳見〈改名切割了什麼？由克羅埃西亞足球到香港街道〉一文）。

或者不同克羅埃西亞球迷僅有的共識，就是球隊的成功，不會成為貪腐集團維護其既得利益的資本。

主要參考資料︰

Loïc Tregoures (2017), ‘Beyond the Pattern: Corruption, Hooligans, and Football Governance in Croatia’, in Borja García, Jinming Zheng (eds), Football and Supporter Activism in Europe, pp. 165-86.

Loïc Tregoures & Goran Šantek (2018) A comparison of two fan initiatives in Croatia: Zajedno za Dinamo (Together for Dinamo) and Naš Hajduk (Our Hajduk), Soccer & Society, 19:3, 453-464, DOI: 10.1080/14660970.2017.1333679

Dino Vukušić & Lukas Miošić (2018) Reinventing and reclaiming football through radical fan practices? NK Zagreb 041 and Futsal Dinamo, Soccer & Society, 19:3, 440-452, DOI: 10.1080/14660970.2017.1333676

本文獲授權轉載，原文見運動公社Facebook專頁。

責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎