【插畫】法國人慶祝奪冠五字訣

Ms.PMS 經前症候群小姐

在台灣的許多球迷或許還沒從世界盃決賽的精采或運彩中回過神，但在主辦國俄羅斯另一端的法國，奪冠當晚的慶祝竟演變成暴動，不但有人打劫商店、放火燒車子，至今甚至已經造成兩人死亡。

這其實並不意外，因為和台灣四年一次的熱情相比，對世界上的許多國家而言，足球就是他們生活的一部分，贏球狂喜，輸球悲憤，在情緒、壓抑和酒精夾雜的情況下，各種脫序行為往往就像是SOP一般，機械化的執行，常逼迫政府要出動鎮暴警察，不論是歐洲或是南美洲，都十分常見。

舉國歡慶體育賽事的勝利是愛國的表現，原本無可厚非，但若因此造成無辜人士的財產遭毀甚至是生命死亡，那就真的太超過了。

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