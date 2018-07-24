《寫作課》：好的情節必須像夢境一樣「栩栩如生、不能中斷」

文：安．拉莫特（Anne Lamott）

情節 Plot

你應該先思考角色，而不是為情節操心，

因為情節是從角色身上發展出來的，

反過來強加在角色身上的情節，都會顯得空洞虛假。

而好的情節必須像夢境一樣，栩栩如生、不能中斷。

情節是指書或短篇小說的主線。若你們想找針對情節寫法的精采長篇論述，E．M．福斯特（E. M. Forster）和約翰．蓋德納（John Gardner）都寫過這類書籍。他們精闢透徹、充滿智慧的論點，令人拍案叫絕。我只想在這裡補充幾點，是我會在學生似乎特別苦惱和困惑時傳授給他們的觀念。

先了解角色再發展情節，千萬不要讓情節綁架角色

情節是從角色身上發展出來的，所以不妨將注意力放在你筆下的角色是什麼樣的人。若你持續描寫你所知的兩個人，並愈來愈了解他們，那麼最後必定會發展出情節。

角色不應該被已設定好的情節綁架。你反過來強加在角色身上的任何情節，都會顯得空洞虛假。所以我才說，別為情節操心，應該多加思考角色。讓他們的一言一行揭示他們的本質，參與他們的生活，並不斷自問，此刻發生了什麼事？角色之間的關係發展，將創造出情節。弗蘭納莉．歐康諾在《祕密與態度》（Mystery and Manners）一書中提到，她會將一疊初試創作的故事拿給住在街道另一頭的老太太看，老太太遞還給她時說：「這些故事只是讓你看到為何某些人就是會做某些事。」

情節與角色的關聯正是如此：什麼樣的人會義無反顧地起而行，即使所有的一切都告訴他們不可以，所有的一切都告訴他們應該安安靜靜坐在沙發上練習拉梅茲（Lamaze）呼吸法，或打電話給他們的心理醫生，或吃東西，直到做那件事的衝動過去。

所以，你應該把注意力放在角色身上。比如說，在福克納（William Faulkner）的小說中發生的一切，都是源自於每個角色的天性，即使他們不見得是你想約會的對象，但他們深深吸引我們，因為我們相信他們真的存在，而且他們的所作所為與其為人相符。我們之所以欣賞福克納的作品，是因為他創造出來的可怕角色令人著迷，再加上文筆流暢優美；我們透過閱讀他的作品，得知從他的觀點所看到的人生。福克納經由自己筆下的人物呈現這點。你能給予我們的是從你的觀點看到的人生。你無法給我們潛水艇設計圖；畢竟人生不是潛水艇，也沒有設計圖。

你不妨思考每個角色在這世上最在意的是什麼，因為你將發現哪些人事物正受到威脅。接著，找出一種表達方式揭示這個危機，然後讓角色找到、緊緊把握、挺身保衛自己在意的人事物。然後，你可以讓角色們從順境到困境，再回到順境，或從困境到順境，或從失去到找回。重點是，一定要有某個人事物面臨危機，否則故事便沒有張力，讀者也不會想繼續讀下去。不妨想想冰上曲棍球員——場上得要有球可打，否則就會顯得很可笑。

我的做法是這樣的：我每天早上在書桌前坐下，將前一天寫的篇章重讀一遍，然後便盯著白紙或空氣浮想連篇。我思考故事裡的角色，做著跟他們有關的白日夢。於是，一部隱含各種起伏情緒的電影開始在我腦中播放，我出神地盯著電影畫面，直到一堆文字跳出來，形成句子。然後，我會乖乖將它寫在紙上，因為我是被指定的打字員，也是在小孩忙著挖掘時幫忙打燈的人。小孩在挖什麼？一堆寶物，其中包含細節、線索、景象、虛構的事物、新點子，以及對角色的直覺了解。我可以告訴你，那個提燈的人幾乎半數時間甚至根本不知道小孩在挖什麼——但等到她看見，會知道它們很珍貴。

好的情節必須像夢境一樣：栩栩如生、不能中斷

隨著你每天一次仔細聆聽、觀察自己筆下的角色做事、說話、相遇，故事情節也會跟著成形。你會看到這些人如何影響彼此的生活，他們為何能夠付諸行動，以及他們各自不同的結局。這個發掘故事演變的過程，通常不會是持續連貫的，而是一陣一陣的。別擔心，不妨繼續試著向前推展，反正到時候可以再整篇順過。約翰．蓋德納曾寫道，作者創造出一個夢境並邀請讀者進入其中，而夢境必須栩栩如生、沒有中斷。我要學生們把這句話寫下來——夢境必須栩栩如生、沒有中斷——因為這點非常重要。出了教室你不可能坐在讀者身邊解釋自己沒寫清楚的小事，或添加細節好讓人物角色的行為更有趣或更具說服力。情節必須靠其本身發揮作用，而夢境必須栩栩如生、沒有中斷。不妨回想晚上睡覺時做的夢，其中的景象流暢地一幕接著一幕，你不會轉動緊閉的雙眼打岔說：「等一下——我從來沒有跟卡特總統夫人一起打毒品，也沒有養馬，更別提擁有好幾匹阿拉伯迷你馬了。」你大都任由景象一幕接著一幕，因為它是如此直接又吸引人。你只需要去發現接下來發生什麼事，而這正是你希望讀者感覺到的。

你也許會需要別人，某個朋友或你的另一半，幫你看看自己的作品。他或她能夠告訴你哪裡接不起來或是離題，或指出作品並沒有你想得那麼糟，而且前一百頁其實寫得不錯。但無論如何，務必讓別人看看你的作品。一人身兼創造者和劊子手，未免太痛苦了。再者，你可能無法看出問題所在，因為在你在發掘角色特質及他們的經歷並加以描述時，依靠的是感覺，而非視覺。所以不妨找個能提出冷靜客觀意見的人看看你的作品。我有位朋友名叫艾爾（Al），不時會送別人養的貓去獸醫院接受安樂死，因為牠們的主人無法忍受親自去做這件事。這些貓都因生重病或衰老失禁，令人不忍心眼睜睜看牠們受苦。但艾爾不在意貓咪的任何狀況。他一直幻想自己有家公司，業務是送貓咪去安樂死，公司標語是「即使貓咪也得付錢」。讓別人為你的稿子做這件事，幫助你刪除絕不可能起作用的情節轉折，無論你曾為它耗費多少精力或有多中意它。

如果我要三十個學生寫一篇故事，主角必須是一對夫妻，原本考慮離婚，後來發展出乎意料的轉折。最後學生會交給我三十篇截然不同的故事，因為每個人都有不同的個人經歷和感受。某個學生會寫出一篇跟頓悟有關的故事；那位妻子看見一群野雁在月光下飛過夜空，突然決定給她的丈夫第二次機會。另一個學生則寫那位丈夫在晨間慢跑時，第一次相信自己的婚姻值得挽回，當他朝回家的路一邊跑一邊想著要把這個好消息告訴妻子時，卻被新手駕駛的車撞倒。還有一名學生會把故事背景設定在好萊塢，因為他前一陣子正在讀納松尼爾威斯特（Nathanael West）的小說，因此他的故事在怪異中透出華麗的光芒。

每位寫作者對愛與生命的內涵，都會有他或她自己的描述，這些描述有的悲傷，有的憤世嫉俗，有的充滿希望，有的節奏緩慢而含蓄，有的則戲劇性十足。

情節必須「持續推向」高潮，絕對不可憑空捏造

戲劇性是抓住讀者注意力的一種方法。戲劇的基本公式是設定，發展，高潮——如同說笑話一般。設定是告訴我們背景是什麼。發展是在某個點開始行動，向前推進，並逐漸聚集所有要素。高潮則是問題的解答。你究竟為何將我們帶到此處？之前你不斷嘗試告訴我們的到底是什麼？戲劇情節必須向前推進並向上發展，否則觀眾必定會感到如坐針氈，最後失去耐性，大失所望，忿忿不平。所以，一定要有持續導向高潮的進展。

你必須推動故事角色往前進，即使他們的行動很緩慢。不妨想像你帶著他們穿過一個荷花池。若荷葉很美，不妨詳加描寫，這樣讀者會比較願意跟著你們一起往池塘另一端前進，同時只需要少許幫助他們融入的元素——例如節奏、氣氛或情緒。

你可能必須運用一些手法和特效來發展情節，幫助我們記得每個角色是什麼樣的人——給他一枝雪茄，給她一雙像酗酒者般布滿血絲的小眼睛——但若你是毫無根據捏造出來的，沒多久就會洩底。若你明知自己硬加了某個天外飛來一筆的元素，好讓情節進一步發展，例如，你只是為了讓情節發揮效果，而插入一個你根本不了解的角色，賦予他連你都無法信服的情感，你很可能逃不過讀者的眼睛。讀者會開始不信任你，甚至可能變得尖刻不滿。在讀者會產生的情緒中，這些可能是最糟糕的。你必須假設我們——即讀者，是聰明又專注的，即使近幾年稍有退步。所以若你想憑空編造，我們會逮到你的。

如果你明了自己已經這麼做了，就應該停筆，重新審視故事角色。你應該深入研究這些人，既然你不了解他們，便代表你必須深入研究自己。擁有這麼多特質和麻煩、卻又如此奇妙的你，將會弄清楚這些角色的真實樣貌，以及他們在某個已知狀況下會或不會做什麼。

我曾讀到一篇訪問美國作家卡洛琳．丘特（Carolyn Chute）的文章，其中一段非常精采。這位《緬因州的埃及豆》（The Beans of Egypt, Maine）一書作者在訪問中談到重寫：「我大部分時間對寫作過程的感覺，就像是我有二十盒左右的聖誕裝飾，但是沒有樹。你會問，那我要把裝飾掛在哪兒？然後他們說，好，你可以得到聖誕樹，但我們會先蒙上你的眼睛，而且你得用一根湯匙把樹砍下來。」

這正是我過去無數次創造出情節的方式。我擁有這些晶光閃亮的漂亮燈泡，但沒有可以掛它們的聖誕樹。於是我將心思全放在角色身上，關注他們，試著愈來愈了解他們，同時每天早上乖乖坐在書桌前，盡我所能努力寫作。奇妙的是，我不知怎地就會知道他們的經歷為何。我一次又一次感覺到自己筆下的角色明了他們是誰、會有什麼遭遇、去過哪裡，和將要去哪裡，以及他們有能力做什麼。但他們需要我幫他們寫下來，因為他們的字跡很難看。

如何創造令人驚訝但合情合理的高潮？

——讓角色發生重大轉變，以及短篇寫作公式「ABDCE」

有些寫作者宣稱自己在動筆沒多久、離故事高潮還很遠的階段，便知道它是什麼。通常接近故事尾聲的高潮，是個將你演奏到目前為止的所有旋律化為一個主要和弦的重大事件，在此之後，你筆下的角色至少會有一個產生極大轉變。若沒有人轉變，你的故事重點何在？為了製造高潮，必須有人被殺害、被治癒，或支配一切。被殺害可以是真的被奪去生命，一樁謀殺也可以是精神上的扼殺，或喪失靈魂深處的某部分，或是解除內心有如死水的麻木，而使那個角色重新活了過來。治癒或許可以是癒合、改造，或某個受珍視的脆弱事物獲得拯救。但無論發生什麼，高潮都必須讓我們感到那是無可避免的，即使可能令我們驚訝，卻仍覺得如此發展很合理：事情理所當然會走到這個地步，故事角色理所當然會陷入這樣的狀況。

要讓讀者產生這種無可避免的感覺，你只能讓故事高潮隨著時間自己慢慢浮現在你面前。你或許自認知道這段高潮包含哪些內容——雖然寫作者以此認知為目標去寫，倒也合情合理——但我建議你不要太過局限於此。不妨將注意力集中在故事角色是什麼樣的人，以及他們對彼此的感受、他們會說的話、他們身上的氣味、他們害怕誰等等。讓你的故事角色跟隨著他們聽見的聲音走，讓聲音引領他們到該去的地方。之後，等你已經接近到足以窺見入口的距離，有如從小開口看見復活節彩蛋的內部彩繪裝飾般，你或許便會發現，角色們的內心想法，自始至終都比你所想賦予他們的還更機敏、更有意義。

所以朝目標前進，但不要過於局限，當你終於看到高潮在眼前成形，便可朝著它全力衝刺。

最後再加一點補充。我有次聽愛麗絲．亞當斯（Alice Adams）以短篇小說為題的演講，她提到的一點令在場的寫作班學生深感鼓舞，從此我也將它傳授給學生。（大多數時間我都會記得提她的名字，將功勞歸於她。）她說，有時她會運用一套公式來寫短篇小說，這套公式簡稱為ABDCE，即行動（Action）、背景（Background）、發展（Development）、高潮（Climax），以及結尾（Ending）。你以具有強烈吸引力的人物行動為起頭，吸引我們融入故事，促使我們想知道更多。背景是讓我們看見並了解這些人物是誰，他們如何聚在一起，以及在開始有所進展前發生了什麼事。接著你進一步推演這些人物，好讓我們得知他們最在意的是什麼。而情節——戲劇性、行動張力——將會由此發展出來。你將他們向前推進，直到集合了所有要素的高潮，而在高潮過後，主角們則有所轉變，跟之前不同了，呈現出某種實實在在的差異。接著則是結尾：我們如今對這些人物的感覺是什麼？他們經歷過什麼遭遇？對他們有何影響？以及那些遭遇代表什麼？

一套公式會是幫助你起頭的好辦法，而且，終於跳進水中的感覺很棒；也許你會有一陣子手忙腳亂地打水，但終究下水了。接著你開始依照自己記憶中的方法划動著，也感到害怕——這有多困難、不知還得游多遠——但你終究在水裡了，不只浮著，而且正在前進。

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書籍介紹

本文摘錄自《寫作課：一隻鳥接著一隻鳥寫就對了！Amazon連續20年榜首，克服各類型寫作障礙的必備指南！》，野人文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：安．拉莫特（Anne Lamott）

譯者：朱耘

連續20年霸佔Amazon「寫作指導」排行榜NO.1

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幾乎沒有一本教寫作的書，像這樣令人時而捧腹大笑，時而感動落淚，並且如同小說般，讀畢竟令人依依不捨。

安．拉莫特是現今美國最具影響力的寫作導師，在本書中，她道出了所有出色的寫作指南都沒提到的關鍵要點，並針對四大創作面向：「技巧」、「心理」、「日常」、「出版」，給予最私房的經驗傳承。不管你寫的是小說、報導、評論，還是文案，她都能讓你寫得更加自然流暢，且深刻動人！而且，寫作本身已經夠孤獨、折磨人了，所以你更需要這位極具幽默感的老師！

寫作技巧 On Skill

如何寫出好的初稿？

初稿應該很爛！寫初稿不能有所顧忌，你可以放肆耽溺，因為許多引人入勝的部分，無法靠理性、成人的方式獲得。

怎麼寫出有節奏感的對話？

離開你的書桌，去偷聽別人實際上如何聊天。然後，學習將五分鐘的言談濃縮成一個句子，同時保留原汁原味！

心理困境 On Mind

我經常半途而廢，寫了一段時間就失去興致和信心

這是因為你缺乏衷心相信的信念，因此無力推動你的故事。一個優秀的作家，不只要多寫，還必須擁有核心理念！

我非常嫉妒那些明明寫得很爛，卻登上暢銷書排行榜的作家！

這真的會讓人想上吊。唯一能緩解妒意的辦法，是把它當成寫作題材，用你的幽默感，把可悲的嫉妒變得好笑！

寫作日常 On Life

陷入靈感枯竭狀態，和嚴重的信心危機時，該怎麼辦？

寫作就像開夜車，你只要能看清前方兩、三英尺的範圍即可。如果真的什麼都寫不出來，就寫自己有多恨寫作吧！

需要讓別人讀讀我的稿子嗎？

必須！一定要！只要是寫作者，都難免會陷溺在自己的主觀意識裡，你需要有人用客觀的角度來審視你的作品！

出版迷思 On Publish

我很熱愛寫作，但內心真正渴望的是出書

寫作本身才是最可貴的獎賞。若你心裡想的是名聲和財富，出書這件事會讓你抓狂，因為書稿被採用的機率真的很低。

「三十年前，我的哥哥十歲，第二天得交一篇鳥類報告。雖然他之前有三個月的時間寫這份作業，卻一直沒有進展。當時他坐在餐桌前，周圍散置著作業簿、鉛筆和一本本未打開的鳥類書籍。面對眼前的艱鉅任務，他不知如何著手，簡直快哭出來了。後來身為作家的父親在他身旁坐下，把手放在他肩上說，『一隻鳥接著一隻鳥，夥伴。只要一隻鳥接著一隻鳥，按部就班地寫。』」

多年來，拉莫特把這個故事謹記在心：

你只要一個字一個字地將你想到的寫下，靈感便會來敲門。

Photo Credit: 野人文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九