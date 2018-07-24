《寫作課》：遇到「寫作者障礙」，試著寫自己有多恨寫作吧

文：安．拉莫特（Anne Lamott）

寫作者障礙不是障礙 Writer’s Block

寫作者障礙包括種種悽慘絕望的狀態——

腦袋打結、文思窒息、陳腔濫調……

我們都曾經歷過。

重點是，你不應該再視此為障礙，

因為這是看問題的角度有誤。

比如你太太把你關在家門外，不讓你進屋，

你不會認為這是門的錯。

在寫作者可能經歷的所有困境中，很少有比所謂的寫作者障礙更令人洩氣的。那是一種焦慮的枯竭狀態；你像死屍般坐在椅子上呆呆盯著白紙，感到腦袋打結，文思順著雙腿流下，從腳底漏光。或是，你讀著前陣子匆匆寫在筆記本或索引卡上的筆記，但它們看起來卻像連續殺人犯理查．史派克（Richard Speck）前晚隨手留下的。此時，你又恰巧得知你最親近的作家朋友寫得正順，源源不絕創作出短篇故事、電影劇本、童書，甚至一部小說的大半，速度之快，彷彿他或她是瘋狂趕工的隔熱墊製造廠，成品多到從窗口滿出來，只因為產量實在太驚人，沒有足夠的空間容納。

當你真的寫不出任何東西時，試著寫自己有多恨寫作吧！

遇到寫作者障礙是難免的。你讀著最近寫下的那些少得可憐的文字，清楚看出它們全是垃圾。令人欣喜的充沛文思戞然停止，令你覺得自己有如華納卡通裡的威利狼（Wile E. Coyote）跌落懸崖，連朝下方瞥一眼的時間也沒有。或者你已持續好一陣子寫不出任何東西。當你茫然不知所措，又正值精力和信心的最低點，你將會被從此再也無能寫作的恐懼襲擊。你可能覺得要寫出一部小說，有點像用牙醫的鑽子去爬北美第一高峰麥金利山（Mount McKinley）。情況令你感到絕望，或至少很悽慘，而你目前的想像力和組織力也不足以幫你釐清狀況，更別提獲得有用的結論。

你知道自己想到的每一個點子、引句和景象是從何處得來，但沒有一個稱得上新鮮。所有字句你都耳熟能詳，聽起來全是陳腔濫調。寫作者有如吸塵器，吸進我們看到、聽到、讀到、想到、感受到和明確表達的一切，以及其他人在能力範圍內聽見、思考和感覺的任何事物。我們模擬、重現——我們寫出來。但知道所有材料的來源，卻減損了它們的魅力，因為你會認為它們平凡、老調，似乎根本用不著去費力挖掘，因為它們就在大家看得到的地方。你可能會開始覺得自己像是在用微波食品冒充親手烹調的菜餚。

我們都曾遇到如此狀況，那種感覺就像世界末日來臨，像小山雀遭到氫彈轟炸。不過重點是，我們不應該再將它視為障礙，這是因為看問題的角度有誤。若你太太把你關在家門外，不讓你進屋，你不會認為這是門的錯。

障礙這個詞代表你覺得腦袋打結或卡住，但其實你是被抽空了。我在前兩章提過這種空虛感跟羞愧及挫折感一樣，能毀掉不少寫作者。你心知繆思女神之前已賜予你那麼多文思泉湧的好日子，甚至可能多到足以讓你完成一本好書及下一本的一部分。但此時你卻連續好幾天或好幾個星期腦袋空空，彷彿繆思女神突然告訴你：「夠了！別煩我！我賜給你的已經多到讓我受不了了！拜託，我也有自己的麻煩要處理。」

難題在於接受，我們從小受到的教育都要求我們別這麼做。我們被灌輸的觀念是必須設法改善艱難的現狀，扭轉情況，減輕不快的情緒。但若你接受事實——即你目前並非處於創造力旺盛的時期——你便等於解開束縛，讓自己能再被 填滿。我常鼓勵學生，處於撞牆期時，不妨試著寫出一頁文字，內容不拘，例如用三百字描述某個回憶、夢境，或者以想到什麼就寫什麼的方式，述說自己有多恨寫作——只是好玩，只是為了不讓手指變僵硬，只是因為自己已發誓每天必須寫三百字。在撞牆期時不妨持續這麼做。

等待靈感甦醒時，別死盯著電腦螢幕，去戶外走走！

我幾乎每天都會提醒自己在潘美過世前六個月，一名醫生告訴我的話。這位醫生總會直截了當地回答我的問題。我在那天晚上打電話給她，內心一邊期待她能為潘美每下愈況的病情發展提出樂觀的看法。她辦不到，卻說出改變我一生的話。「這段時間不妨好好看著她，」她說道，「因為她正在教導你如何生活。」

每當我寫不出東西，我都會用那段話提醒自己：用彷彿生命快到盡頭的心態過活，因為我們其實都離終點不遠。以臨終的心情度日，讓我們有機會去體驗真實的當下。對於心知自己即將死亡的人來說，每一天都很充實、寶貴，跟孩童過日子的方式很像，他們沒有一刻閒下來。因此我不再死盯著電腦螢幕，強迫自己有所進展，而是告訴自己：「好，嗯，我想想，明天就要死了。那我今天該做什麼呢？」接下來我可能會決定用上午剩下的時間閱讀華萊士．史蒂文斯（Wallace Stevens）的詩，或去海邊散步，或只是親身參與日常事務。這些都能啟動用氣味、想法、景象、回憶，和觀察把自己填滿的過程。我或許會想寫下生命最後一天的歷程，但我也知道有其他至少同樣緊迫的選項。我想我會希望讓所有事情變得簡單明瞭，而且我要活在當下。

在最初的階段，也就是你剛開始投入寫作時，你會有千萬個促使你放棄的理由，這也是為何要求自己非得完成幾個段落或故事的決心那麼重要。令人洩氣的聲音會纏著你——「這些全是廢話。」它會這麼說，而且還可能沒錯。但你所寫的只是練習；它能幫助你愈寫愈好，若你半途而廢，練習就失去意義。

我最新出版的那本小說寫到三分之二時，就碰上實實在在的信心危機。癥結在於之前有一連二十七篇書評對我的上一本小說評價很糟，使我有點懷疑自己的才能，也沖淡了出書的喜悅。於是，在這段信心危機期，我要求自己將關注的焦點完全放在這本小說的角色身上，而非只想著要完成整本書。我每天僅花一點點時間坐在書桌前，寫下我對家人及年少歲月的回憶，然後去散步、看早場電影、閱讀。在等待潛意識打開大門對我招手前，我都盡量待在戶外。

最後潛意識終於召喚我了。我並沒有體驗到那種挺起胸露出燦爛的微笑、然後拍掉手上的灰塵、回去工作的經典時刻，反而比較像得了痢疾。前一分鐘我才坐在一旁處理自己的事，下一分鐘我已經十萬火急地衝到書桌前，連我自己都難以置信。

這個方法能幫助你拋開一手主導自身命運的渴望。我們耗費全部精力想讓事情妥善運作，但事情並不會真如我們所願。我們就像在河裡掙扎的小蟲，一舉一動都落入在水下伺機而動的鱒魚眼裡。因為知道這點，像我這樣的人便會立下很多規矩，好讓自己有主導一切的幻覺。我必須告訴自己，親愛的，你並不需要如此。只要去感受身為小蟲的樂趣，善待他人，抓住一小片河苔草，欣賞你的蟲腳划水的模樣有多優美。

所有好故事都在等待有人以新奇、奔放的方式說出來。然而馬克．吐溫（Mark Twain）會說，亞當是人類當中唯一能在說出巧言妙語時，確知那句話從沒人講過。生命就像資源回收場，人類的一切喜怒哀樂和關切的事務都在世間反覆循環、再現。但你必須發揮感受力，也許是個人的幽默感、將心比心的同情或理解。

我們所有人也許都會唱同一首歌，但每個人的詮釋方法皆不同。有些人會不假思索地直接唱出來，並加入許多動人的即興橋段；有些人則會反覆練習，直到能唱得像美聲歌手般。想用合理又令人耳目一新的手法述說故事，所需具備的一切其實早已存在我們每個人的心中。你所需要的，就在你的腦海和回憶裡，在你感受到和看過、想到、吸收到的一切之中。而你的潛意識也就是真正進行創作之處，有個小男孩或蘇斯博士正在地窖忙著把各種材料拼縫起來。

當他準備好將成品交給你，例如一個段落，或讓某個角色做出轉變整個小說方向的意外行動，你會毫不猶疑地照章寫下。所以，在裁縫忙著工作的同時，不妨也出去呼吸點新鮮空氣。寫出三百字，然後出去散步，要不然你會想坐在書桌前試著幫忙，但這只會造成阻礙。若你老是在潛意識背後盯著它，它便無法好好工作。你會坐在那兒不斷地問：「你做完了沒？你做完了沒？」但其實它正試著好聲好氣地告訴你：「閉嘴，走開。」

相關書摘 ►《寫作課》：好的情節必須像夢境一樣「栩栩如生、不能中斷」

書籍介紹

本文摘錄自《寫作課：一隻鳥接著一隻鳥寫就對了！Amazon連續20年榜首，克服各類型寫作障礙的必備指南！》，野人文化出版

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作者：安．拉莫特（Anne Lamott）

譯者：朱耘

連續20年霸佔Amazon「寫作指導」排行榜NO.1

拯救上百萬人的「寫作求生聖經」！

TED百萬點閱、《紐約時報》熱情盛讚

紐約時報（New York Times）————「這是一部絕佳的寫作指導，不只意趣橫生、實用，更發人深省。」

殿堂級寫作雜誌《The Writer》精選「十大寫作指導經典」

【適 用】小說寫作、劇本寫作、專欄寫作、文字編輯

【各界好評】作家、文案寫手、記者、資深編劇、研究生、創意寫作教師、各大媒體

幽默破解寫作12大技巧障礙 ╳ 克服寫作心魔的五大竅門

暢銷書作家不藏私分享應建立的六項寫作日常習慣 ╳ 寫書前要了解的四個出版迷思

幾乎沒有一本教寫作的書，像這樣令人時而捧腹大笑，時而感動落淚，並且如同小說般，讀畢竟令人依依不捨。

安．拉莫特是現今美國最具影響力的寫作導師，在本書中，她道出了所有出色的寫作指南都沒提到的關鍵要點，並針對四大創作面向：「技巧」、「心理」、「日常」、「出版」，給予最私房的經驗傳承。不管你寫的是小說、報導、評論，還是文案，她都能讓你寫得更加自然流暢，且深刻動人！而且，寫作本身已經夠孤獨、折磨人了，所以你更需要這位極具幽默感的老師！

寫作技巧 On Skill

如何寫出好的初稿？

初稿應該很爛！寫初稿不能有所顧忌，你可以放肆耽溺，因為許多引人入勝的部分，無法靠理性、成人的方式獲得。

怎麼寫出有節奏感的對話？

離開你的書桌，去偷聽別人實際上如何聊天。然後，學習將五分鐘的言談濃縮成一個句子，同時保留原汁原味！

心理困境 On Mind

我經常半途而廢，寫了一段時間就失去興致和信心

這是因為你缺乏衷心相信的信念，因此無力推動你的故事。一個優秀的作家，不只要多寫，還必須擁有核心理念！

我非常嫉妒那些明明寫得很爛，卻登上暢銷書排行榜的作家！

這真的會讓人想上吊。唯一能緩解妒意的辦法，是把它當成寫作題材，用你的幽默感，把可悲的嫉妒變得好笑！

寫作日常 On Life

陷入靈感枯竭狀態，和嚴重的信心危機時，該怎麼辦？

寫作就像開夜車，你只要能看清前方兩、三英尺的範圍即可。如果真的什麼都寫不出來，就寫自己有多恨寫作吧！

需要讓別人讀讀我的稿子嗎？

必須！一定要！只要是寫作者，都難免會陷溺在自己的主觀意識裡，你需要有人用客觀的角度來審視你的作品！

出版迷思 On Publish

我很熱愛寫作，但內心真正渴望的是出書

寫作本身才是最可貴的獎賞。若你心裡想的是名聲和財富，出書這件事會讓你抓狂，因為書稿被採用的機率真的很低。

「三十年前，我的哥哥十歲，第二天得交一篇鳥類報告。雖然他之前有三個月的時間寫這份作業，卻一直沒有進展。當時他坐在餐桌前，周圍散置著作業簿、鉛筆和一本本未打開的鳥類書籍。面對眼前的艱鉅任務，他不知如何著手，簡直快哭出來了。後來身為作家的父親在他身旁坐下，把手放在他肩上說，『一隻鳥接著一隻鳥，夥伴。只要一隻鳥接著一隻鳥，按部就班地寫。』」

多年來，拉莫特把這個故事謹記在心：

你只要一個字一個字地將你想到的寫下，靈感便會來敲門。

Photo Credit: 野人文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九