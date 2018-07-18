雙北戰局，「藍綠白紅」各將如何出招？

文：胡嚴

文化大學「大群館事件」算是慢慢落幕，除非另有「反高潮」，雙方可能開始清點戰場。

「反高潮」是否能發生，要看民進黨是否有「深喉嚨」，把侯家的納稅資料揭落，那就可能是另一大戰役的開始？或是「深文周內」地，從澳大利亞武官的回憶錄開始，重新釐清「陳進興事件」：當年侯友宜只是「割稻尾」，真正不畏生死，首先入內談判，而使陳某放棄抵抗意志，啟其端者，是另有其人。侯隊長抱著男孩，脫離危險，只是下半邊的故事，卻頓成「即時英雄」。「見過地獄」的，他不見得是第一位，也不是唯一，姑且暫時不論他過去，是不是只是個會奉行上級命令的黨國鷹爪工具 ？

「大群館事件」民進黨收穫頗豐。更重要的，讓黨內外發現，雙北黨籍議員能爭能戰，論述能力甚佳，絕不是「小雞仔」，而是能爭能鬥的「成年雞」，不愧為執政隊伍！誰說台北市需要一隻「母雞」來帶隊，方能成事？

民進黨把新北市當作「主戰場」，全黨投入，戰略是很清楚。新北勝，就是大勝。對於台北市戰局，黨中央不可能訂定不同策略，怕的是雙北策略應用，互相抵觸，主客易位，進退失據。北市戰局看來要靠候選人自己的創意和發揮。

台北市三名候選人，民進黨姚文智年紀最輕，照道理吸收各方覬覦的年輕世代選票，應佔優勢，但事實並非如此。何以故？是不是小姚「拘謹」、「老實」、「放不開」，人家柯P伯伯雖年高德劭，最會「擠眉弄眼」、「搔頭摸耳」、「抿著嘴角瞇瞇笑、顧左右而言它」。照道理應該年輕輩最善長此類身體語言，可惜小姚不幸當「發言人」太早，四平八穩，喪失活潑的朝氣。要想調整，吸引年輕世代，非朝夕之功，就能濟事。

假若胡某是小姚幕僚，就會主張進行選戰，必用大型聚會，型式有如開演唱會，以補助候選人魅力能量的不足。首先，讓我們先「瘋狂」一下，再談政治。以歡樂為主，政治為輔，可以六四開，甚至七三開。時力的Freddy應懂得此類的巧妙，一個接一個個演唱會，不同的樂團和主唱：胡某就不相信爭奪年輕世代的選票，一定要在PTT！

柯P目前民調超前，他看來老神在在，其實是鴨子划水，不動聲色。他為甚麼最近自己承認，送給國安會的雙城論壇的演講稿並非正本。他真正後來在對岸說的，有他添加的「兩岸一家親」。媒體傳聞，充當國安會和柯P之間「秘使」的某陳姓委員，顯然是被柯P「出賣」，卻不敢站出來指正，讓柯P混淆全國視聽多時。怪不得某名媒體人近日氣憤地公開指陳某為「窩囊廢」！

柯P敢公然地如此「告悔」，其實是向綠營「示好」，求的是能「退一步，進兩步」，出席「雙城論壇」，好好向對岸表現一番，可以不怕綠營有太大反彈；同時刨挖國民黨的根，吸引藍營選票，親民黨的盟友一定提供謀略。丁伯伯可要好好部勒藍色群眾，步步為營，一有失著，後果難料。

柯P的策略是劍及履及，絕不含糊以對。反觀國民黨則是忽左忽右，實挾兩端。一方面稱連爺爺可望獲得習主席接見的此次大陸之行，是連爺爺個人的決定，和國民黨黨中央無關。吳主席也沒有托請連爺爺帶話。難道對岸不邀請吳主席，「國共論壇」就此結束，吳記「一中各表」，南柯一夢，吳主席不會有所掙扎？那麼丁伯伯怎麼辦？只能謹小慎為，劃地自限做個「小市長」。不幸，多數藍色選民，首先考慮的是所謂「大是大非」、「堂堂正正的中國人」，真會由大巨蛋的下場，決定他的選票？台北市長從來沒有小過，丁伯伯要當小的，最樂的可能是柯P。

年底大選，中國有個強而有力的地位，無人可挑戰。他可以扶持柯P，也可以支持丁伯伯。趙孟可貴之，趙孟也可賤之，完全看中國的臉色。而且更重要的，此次中國不會被動式地看台北市選後，到底藍營誰勝誰負，再作處理。而是事先就決定要支持誰，全力支持他獲勝。

國民黨中央和柯P都明白這關鍵點。我們不知道柯P在「雙城論壇」時，會對中國掏心，再「追加」甚麼？或是連爺爺會不會向習主席傳達國民黨「未來的承諾」、「天鵝最後的哀啼聲」？我們大小國民們只能盡心盡力，嚴加檢視：在台灣，和中國同一鼻孔出氣的政客和媒體人確實太多！

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航