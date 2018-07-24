你失敗不是因為你悲觀，而是因為你不夠悲觀

很多朋友多少都接觸過成功學這類的課程，無論是課程或書藉，一打開都會有一種法喜充滿的感覺，裡面充滿著心想事成的法則與案例故事，好像只要照著做就會一切順利，這就讓我想起了幾年前客戶公司的一位行政助理Amy的故事。

Amy是一個75年次的大學畢業生，由於雙方親都是在台南教書的老師，這也養成她文靜不善表達的個性，到公司三個月後，大主管才知道有這號人物的存在，她後來經由同事的介紹去上了一門類似職場心靈雞湯的課程，並且定期參加學員的聚會，沒有多久，大家都發現Amy變了，她變的很愛笑、很愛跟同事打成一片。

各位看到這裡，也許會覺得這是一件好事，但個性上的改變卻同時讓人發現她的工作表現開始有下滑的跡象，不是上班遲到就是文件出錯，直到公司年度考核的時候，她被打入了後段班，依照客戶公司的規定，那年是沒有年終獎金的，而跟她同期進入公司的人，平均的年終獎金是兩個月。

得到這個結果之後，她的表現更是一落千丈，但這一次她不止是出勤有問題，連個性也開始有了變化，越來越容易與同事起爭執，也常常會有拍打桌子的肢體動作，主管認為狀況有點不太樂觀，剛好那一陣子我也在客戶公司看績效考核相關的報告及相關的面談工作，因此客戶希望我來跟她面談，看看問題是什麼，而今天的這篇主題，就是我們的對話內容。

一、正向積極是一種生活態度，它不是一種基於交換而催生出來的情緒

所謂的正向積極是一種生活的態度，比如說澳洲有一位知名的作家，他的名字叫Nick Vujicic，他一出生便患有「先天性四肢切斷症」，意思是他的四肢無法完全發育，但他並沒有自怨自艾，反而利用他強大的心靈，克服了種種困難，成為一名作家及演說家，並且有了正常的家庭。

對我來說，這就是一種無謂身處在什麼環境，都能夠淡然處之的生活態度，但我看了坊間很多的正向課程，都把正向設成一種「KPI」，很像是一種基於交換而產生出來的激情，這跟生活態度兩相比較，我想各位應該可以看出這裡面有什麼問題了吧。

因此我先提醒Amy，正向的態度不是用想的、也不是用交換的，因此沒有人騙妳，單純是妳騙了妳自己啊！

二、心想事成如果那麼神，那妳現在變出100萬給我花？

當然，她不願意面對及承認這一件事，所以我便請她現場做一個練習給我看，我提醒她，如果妳認為心想事成是那麼的真實，反正顧問中午也還沒有吃飯，不如妳變出一碗排骨麵出來給我吃，或來個100萬認識一下好了？

她兩眼發直的看著我，不知道該說什麼，我便提醒她，越簡單的事情其實越少人會相信，心想事成的確是一門心法，但重點是後續的練習與實現，那才會有辦法達到我們心目中的目標，我是否說謊，那就得看她是否變得出來我想要的東西，她沉默了五分鐘，似乎才接受了這個再簡單不過的現實，所以我想既然現在打破了她的現實，不如我們就往下走下去，首先從她的工作表現不佳這件事情開始。

三、悲觀不是自卑，而是一種務實「設立停損點」的標準作業程序

有人都會認為悲觀是一種自卑的表現，我必須提醒大家，那是一個徹底錯誤到底的概念。

怎麼說呢？比如說你今天發生了山難，你要做的絕對不是自怨自艾的說自己有多麼不會爬山吧？你要做的一定先盤點身上的食物與水，因為你必須要設立停損點，你時須悲觀的認為目前救援不會那麼早到，所以悲觀不是一種自怨自艾，更不是自卑，悲觀是一種設立停損點的標準作業程序。

所以我提醒Amy，她現在要做的不是一直鬼打牆以及自我放哀怨，她要做的是想想，照這個狀況繼續發展下去，她是否還可以待在這間公司？沒有工作意謂著沒有收入，她連房租都繳不出來，請問這個比較重要？還是繼續待在牆角裡哭泣比較重要？她想了一下，結果她選擇了前者，也就是要來設立一個停損點，於是我們便開始了工作改善的計劃。

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四、我建議Amy這麼做

1. 找主管面談了解自已的狀況

找部門主管面談，並且了解目前的工作差距在什麼地方，在管理學上有那麼一招：「大方承認自己的弱點，並將弱點成為自己的優勢」大多數的失敗者其實都很喜想像自己工作是很好的，但唯有透過第三人，特別是自己的直屬主管，這才有辦法點出目前的盲點是什麼，這是最難但也最有效的第一步。

2. 與主管共同設立工作改善目標

在了解差距之後，接下來就是設定改善的計劃，請與主管共同設立，好讓主管在第一時間可以了解Amy的進度在哪，並給予適當的協助與指導，千萬不要陷入各說各話或自我感覺良好的狀況中，否則再多的改善計劃也是沒有效果。

3. 定期追蹤工作表現及成效

計劃訂定出來後，那就是定期的檢討與追蹤，我提醒Amy一定要實事求是，只要有一個地方沒有做好，就一定深究原因及找出相應的方法。這其實很難做到，因為時時面對自己不足的那一面，是需要極的勇氣與毅力的，太多的人都是在這個階段敗在自己的心魔上，的確一開始的時候Amy仍會有不適應甚至是情緒失控的狀況，但經過兩個星期後，她的狀況慢慢開始了有轉變。

4. 時間設定兩個月

我建議公司只給兩個月的時間，因為改善不可以一直持續下去，所以我也告訴Amy她只有兩個月的時間，時間一到，就是用結果來做判斷，所以她要把握時間，不要浪費。

五、 樂觀不等於不切實際、悲觀不等於自我放棄：

後來Amy並沒有通過公司的改善標準，最後也離開了公司。但她的進步其實看得見的，公司的主管仍幫她寫了推薦信，後來聽說Amy在別的公司表現的不錯，而且沒有類似的情形發生。

寫到這裡，我必須提醒各位，職場不是童話故事，未必會有美好的結局，但有一件事情是確定的，那就是每一個人都要為自身的行為負責，做錯事找理由不是樂觀、做錯事自怨自艾也不是悲觀，相反的，做錯事正面面對結果扛起責任才是樂觀，想辦法務實的改善工作表現也不是自卑。

別把這兩個概念搞錯了，務實的看待事物才是職場上的不二法則。