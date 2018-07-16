柯文哲堅持不發敬老金：政治人物都在討好選民，國家就沒有前途

（中央社）

台北市長柯文哲今（16）日再談重陽敬老金，表示自己的態度非常清楚，將取消後的錢用於建置老人福利系統，「如果我們每個政治人物都要做討好選民的事，國家就沒有前途」。

柯文哲上午出席「嗡嗡嗡~市政小蜜蜂─107年暑期市政體驗營」第三梯次（高中職組）開幕式，結束後接受媒體訪問時做上述表示。

對於14日進行海選競選團隊面試作業時，就重陽敬老金的相關發言，柯文哲今天重申，他的態度很清楚，取消發放每名65歲以上長者新台幣1500元後，共有7億多元預算，將用於建置台北市老人福利系統。

柯文哲說：「這一條也不需要選舉電視辯論時再拿出來講，我態度已經很清楚了。」他說「如果7億多是你賺的錢，要拿出來發給大家，我會說Thank you，」若是國家的錢，很清楚應該如何運用才合理。

柯文哲坦言，每人都發放1500元重陽敬老金，在學術上是不對的，也違反他的價值與專業，「即使民意說大家不爽，如果我們每個政治人物都要做討好選民的事，國家就沒有前途。」

柯文哲表示，他相信前總統馬英九擔任台北市長時，推行垃圾費隨袋徵收一定是罵聲一片，但事後檢視，代表這政策是有效的，「台北市平均每人產生的垃圾是全台灣最低的」，也是台北市PM2.5為六都最低的重要因素之一。

對於國民黨6月底、7月初時做過一次3000人的大樣本民調，丁守中維持4至6個百分點領先，不過，該民調也顯示，12%藍營選民尚未歸隊。

柯文哲則重申，對他來講，選舉是一個改變台灣政治文化的社會運動，而社會運動成功與失敗，投票為重要因素之一，但不是全部；他說，選舉成敗當作唯一檢驗社會運動成敗的因素，最後就是綁手綁腳，什麼事都不敢做。

柯文哲表示，民調看一看就好，輸贏或勝敗本身對他而言沒那麼重要，重要的是過程。他說，他當市長以來，每天都有人在他耳邊窸窸窣窣，說這不可以做、說那不可以做，「我每天都在認真對抗這些窸窸窣窣」，發現愈不理這些耳語，做得愈好。

不是每個地方都要捷運 柯文哲：鄉下要有鄉下的樣子

依據財政部最新公布的「各級政府公共債務統計表」，今年5月底和四年前相較，新北市及桃園市債務增加，台北市減債成績最好，債務大減逾千億元，台南市也減債破百億元，但新北市和桃園市債務餘額分別增加了165和24億元。其他縣市方面，唯有彰化縣負債增加4億元。

《聯合報》報導，新北市財政局長黃細清說，近年快速推展捷運建設，包括環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌、三鶯線、萬大中和樹林線都在積極施工。另外持續接管汙水下水道、興建國民運動中心等，這類大型建設的資本支出，市府會舉長債因應，另外短期融資調度則屬於短債，到今年5月底1393億元中，有375億元是短債。

桃園市長鄭文燦則表示，桃園升格前103年12月底債務為262億元，長期債務為222億元、短期債務40億元，升格後迄今長期債務200億元、短期債務40億元，在他上任三年來已經償還22億元債務，並無債務增加問題。

《ETtoday》報導，柯文哲說，坦白講，台灣還是有國土規劃，不是每個城市都要做捷運，要看人口密度夠不夠、自償性夠不夠，「鄉下有鄉下的樣子、都市有都市的樣子，這是對的，不是每個鄉下都要把台北市的大眾捷運系統搬過去，不合理，國家還是有合理的規劃。」

「中央統籌分配款、中央與地方財政劃支要重訂，我同意，但是一旦訂了，國土有合理的規劃，再來每個人就要遵守財政紀律，不可以說財政劃支不公平所以我要負債。」

《大紀元》報導，柯文哲指出，負債有兩個問題：要還錢、繳利息。他上任的第一年，台北市負債利息29億元，還債還到現在每年利息只剩7億多元，單單利息就少掉21億元，如果一年利息少掉21億元，四年就少掉84億元。所以他對每個縣市負債非常有意見，因為負債，預算一編下去，利息馬上就被切掉40幾億元，到時錢又不夠，不夠再借，借錢後利息再疊上去，最後一定是惡性循環，「利上加利會把國家搞垮，不可以這樣。」

柯文哲提醒，台灣價值，除了民主、自由、多元、開放之外，還包括法治、人權、關懷弱勢、永續經營。對於永續經營，「我們要留下一個什麼樣的台灣給下一代？」

以下為台灣各地方政府「平均每人負擔債務」：

台北市：3.5萬元

高雄市：8.98萬元

新北市：3.5萬元

台中市：3.2萬元

台南市：3.16萬元

桃園市：1.09萬元

宜蘭縣：4.7萬元

新竹縣：3.2萬元

苗栗縣：7萬元

彰化縣：2萬元

南投縣：2.32萬元

雲林縣：3.3萬元

嘉義縣：3.42萬元

屏東縣：2.1萬元

台東縣：2.57萬元

花蓮縣：3萬元

澎湖縣：1.58萬元

基隆市：2.12萬元

金門縣、連江縣：0萬元

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核稿編輯：楊之瑜