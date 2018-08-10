民國時期最狂軍閥，出版過詩集的草莽將軍張宗昌 

提起民國時期的最狂軍閥，人們耳熟能詳的無非是隨口「媽了個巴子」的張作霖、或是盜過慈禧太后的墓的孫殿英，其實比起張宗昌來，他們差得遠了。

老張有政治天賦、老孫是機會主義者，而人家老張不玩政治，也不耍心機，竟能錢多、人眾、地盤大，還名正言順地做過山東省主席。有人戲稱他為「三不知將軍」：不知道自己有多少錢、多少兵、多少姨太太。同時，他還是個詩人，出版過詩集，請看這首《詠雪》：「什麼東西天上飛，東一堆來西一堆。莫非玉皇蓋金殿，篩石灰呀篩石灰。」真是韻味無窮，童貞反照。

這位草莽將軍一生罪孽深重、死有餘辜，但換方面來講，也算是多姿多彩，五色斑斕吧！

張宗昌出生於1881年2月13日是農曆正月十五元宵節，按照民間「初一的娘娘，十五的官」的說法，貧寒的張家為新生兒起了個小名叫「燈官」，後來他的家教嫌這個名字太鳥，為他起了大名──張宗昌。

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這家教可真是糟糕，古代中國講求「避諱」，意思就是名字不能與古人一樣的意思，然而這家教居然沒有熟讀歷史，不知武則天那時代也有一個人叫張宗昌，他是武則天的男寵，是個在宮中鉤心鬥角的美男子。避諱的本意是為了尊重，也有人說，如果不避別人的諱，那便會觸怒其人，遭受詛咒，此生不得好死，但依張宗昌後來當上山東省省主席來看，避諱這東西只是迷信而已。

之所以叫做張宗昌，是鼓勵張家昌盛宗族。張家很窮，張宗昌後來回憶說，小時候窮到不知道什麼是枕頭，經常忍飢挨餓。他放過牛，做過放銃手、酒保等，萬幸還讀過一段時間的私塾。老爹張萬福是個吹鼓手，往來於喜慶及喪事間，他想讓他克紹箕裘，張宗昌卻說：「屁，我才不幹呢！吹那破玩意兒能吹來女人嗎？」

三十年河東，三十年河西，現今山東雖然是經濟強省，但放在1897年，山東可真是爛透了，地勢爛，土壤爛，環境爛，且常常遇荒年，張宗昌在山東掖縣過得非常不爽，有一餐沒一餐，於是在朋友的慫恿下離開家鄉，闖關東！（闖關東是個專有名詞，山海關以東北是滿洲人的發源地，大清帝國覺得很神聖，所以不給漢人進去，但在清末時期，政府已經管不動人民啦，數百萬至數千萬的農夫趁勢跑到關東，在肥沃黑土的幫助下，順利創造事業） 。

張宗昌在闖關東期間一路流浪，能幹什麼就幹什麼，即使腳底走得冒泡，同行者都陸續回去了，但他仍然咬牙堅持。1899年，張宗昌終於來到了遼東半島，他參加了中東鐵路的建設工作，當過築路工、裝卸工和扳道工。

話說，中國人對中國人總會有些刻板印象，像是以為從上海來的一定是闊老爺，從廣西來的一定會唱山歌，從安徽來的一定吃重鹹，雖然這些印象看似歧視，但以某方面來說，也算是挺具有參考價值罷。

山東省的刻板印象尤其出名，如果有人長得特別高，別人肯定張嘴一問：「你是不是山東人？」以孔子為例，身高長192公分！再舉諸葛亮，身高190公分！總而言之，山東人長得特別高，特別霸氣，所以看起來特別有領導風範，這大概也是為啥有這麼多成功人士出自山東的原因吧。

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而張宗昌也受基因影響，也長得特別高，明明兒時受過飢荒影響，身高卻硬是衝到了籃球員等級的一米九。加上他平時寬厚大度，重義輕利，有事沒事就包妓院給好友，還會說一口流利的俄語，備受他人尊敬。（俄語是他在路上隨便學來的，可見他有多聰明，只可惜了家境不好，不然成為大公司老闆不在話下）。

在遼東半島時期，張宗昌雖然有份安穩的工作，卻是個低賤的苦力工。還好這情況並不長久，靠著一口標準的俄語，他順利應徵上了西伯利亞淘金工作，並深受老毛子信任，一開始就擔任了總工頭（因為全西伯利亞只有他一個中國人會說俄語）。

話說當時西伯利亞怪物很多，有事沒事礦場就跑出個普丁大熊，將礦工們咬成肉醬。還好張宗昌當時被俄國佬指定可以配戴槍枝，他槍法出眾，射殺猛獸跟吃飯一樣簡單。張宗昌扮演英雄，在野獸口中拯救出許多勞工，那些勞工倒也衷心耿耿，將他稱做老大，致死效忠。

又過了幾年，張宗昌和一幫小弟回到了中國的海參崴，當時海參崴幾乎是北方的小上海，他們在那建立據點，成立了保全組織和黑道組織，一方面收俄國人的錢，派小弟替他們雇店。一方面收老百姓的錢，威逼利誘，好不快樂。聰明的張宗昌靠著這種手段，很快便成為了全海參崴最具權威的黑幫老大，黃賭毒全包不提，據說還獨享各大妓院妓女的初夜權。

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黑道整天打打殺殺的所為何來？無非名聞利養。你再看看老張的境界，錢多少不說，問題是真不在乎：貪污無所謂，被騙無所謂，只要有錢就大家花；女人更是隨取隨用，跟人跑了也不追，稱得上「美女大家玩，混個好人緣」。這樣的大哥誰不跟啊，於是江湖上的兄弟爭相來投奔他。張宗昌還真把自己當回事，自詡為草莽皇帝劉邦，他在新版《大風歌》裡說：

大砲開兮轟他娘，威加海內兮回家鄉。

數英雄兮張宗昌，安得巨鯨兮吞扶桑。

張宗場的血液裡有著天生的叛逆天份，辛亥革命爆發後，張宗昌被一革命黨人忽悠了沒幾回，就和胡匪劉彈子聯手，率八百好漢南下上海。可惜胡匪劉彈是個坐地虎，不適應革命者的生活，不久便回去了。

老張則在人稱「革命瘋子」的陳其美手下如魚得水，先當團長，後做旅長，後來倒戈投靠北洋軍閥馮國璋，做了師長。有次打了敗仗，張宗昌用軍餉買了十幾個金獅子向曹錕行賄，想東山再起，誰知被曹錕的好朋友吳佩孚嚴詞拒絕，張宗昌一怒之下回了發蹟之地東北，投靠張作霖。

最初，張作霖很怕張宗昌，怕他人緣太廣，靠著人脈把自己給拉倒，所以只給了個憲兵營長當，還不讓上前線。誰知在直奉兩次大戰期間，吉林等地有人造反，張宗昌帶不多的人前去鎮壓，兩軍對壘還沒開打，對手便哭著喊著投降了，原來對方是西伯利亞認識的老弟兄。

就這麼著，老張迅速搞定了黑吉兩省，還另外收了許多兄弟。張作霖父子對他是一個頭兩個大，要消滅他嗎？不行，沒理由；要讓他繼續留著嗎？不行，將來肯定造反。張作霖不想留他，又不想讓他在後方坐大，只好派他到山東去做土皇帝。

在山東經營的這三年，張宗昌橫徵暴斂，罄竹難書，統計起來大概有這幾項「耀眼政績」：

課稅

張宗昌捐稅多達50餘種。

青島慘案

有次山東紡織工廠工人不滿日本老闆不給加班費，聯合發起大規模罷工，張宗昌不但不挺國人，還還派出軍警，聯合日本紗廠工人鎮壓中國罷工者，造成著名的「青島慘案」。此後張宗昌名聲瞬間下降，「狗肉將軍」「五毒將軍」的外號都是這時候叫起來的。

軍隊紀律糟糕

張宗昌崇尚數大便是美，所以大舉徵兵，一次徵個幾萬人，才發現沒有軍餉付錢。但張宗昌選擇將錯就錯，不願裁軍，而是種植大麻外銷來瓦解軍餉危機（此舉被張學良詬病，沒想到他後來也染毒了）。張宗昌軍隊裡有三分之一的人沒有槍，連軍服也長年不更新，士兵們一個個蓬頭垢面，還有很多人連鞋都沒有。

部隊裏發的一點軍餉全被各級軍官裝入自己的腰包，這樣的軍隊沒有戰鬥力也是可想而知的。不過張宗昌倒是挺有戰術理念的，購買了全中國第一輛裝甲列車，也創始性地採用體格壯碩的斯拉夫人當親衛隊，雖然成效不大就是了。

張宗昌私生活靡爛

有妻妾42人，其中21人是白人。他曾有一首《無題》，引起後世許多歷史研讀者噗哧一笑：「要問女人有幾何，俺也不知多少個。昨天一孩喊俺爹，不知他娘是哪個？」張宗昌玩弄女人是軍閥中最有名的，只要看上了，立馬帶走，找間房子，掛上張公館的牌子，門口站上倆衛兵，就算他的人了。他的姨太太隊伍中西合璧，號稱「八國聯軍」。

收留怪人

民國時期風評最差的軍閥當屬孫殿英，他曾盜過慈禧太后的墓，搶了她的夜明珠，還扒光了她的衣服，從此被中國輿論公幹爆。孫殿英眼看張宗昌這幫人過得挺快活的，也投靠了張宗昌，他後來回憶：跟過的老大多了，感覺跟誰幹都沒有跟著張宗昌順心。

老張在山東順心如意，當然不能沒有詩作，先來欣賞一下這首《大明湖》：「大明湖，明湖大，大明湖里有荷花。荷花上面有蛤蟆，一戳一蹦躂。」夠傳神的吧？還有即興之作《遊蓬萊閣》：「好個蓬萊閣，他媽真不錯。神仙能到的，俺也坐一坐。靠窗擺下酒，對海唱高歌。來來猜幾拳，舅子怕喝多！」《遊泰山》裡又說道：「遠看泰山黑糊糊，上頭細來下頭粗。如把泰山倒過來，下頭細來上頭粗。」最具個性的還得說那首《求雨》。

一九二七年的山東一帶又臨大旱，滴水不落，大地龜裂，莊稼枯乾而死。張宗昌帶領文武百官去龍王廟求雨，可是這雨就是不下，張宗昌暴怒不已，跳上神案，向龍王猛打了數裹巴掌，接著說道：「玉皇爺爺也姓張，為啥為難俺張宗昌？三天之內不下雨，先扒龍皇廟，再用大砲轟你娘。」可惜龍王硬脾氣，過了一星期還不下雨，張宗昌氣得七竅生煙，命令隊伍架上大炮，向青天開炮，說也奇怪，大炮這麼一轟，天氣很快就由晴轉陰，一場大雨瓢潑而下。

挺搞笑的是，張宗昌的這些打油詩，後來竟然編成了詩集，叫《效坤詩鈔》，據說還譯成了英文在海外出版。

1928年4月30日，國民政府的北伐軍三方包圍了濟南城。張宗昌不願投降，竟讓出商埠一帶交給日軍接防，隨後倉皇出逃，結果日軍還真不講義氣，老張交代些什麼都忘了，毫無規矩地大肆搶劫，瘋狂屠殺中國軍民，導致「濟南慘案」的發生。張宗昌被日本擺了一道，一下子成了千夫所指的孤家寡人，於1930年受到各方壓力，被迫辭職。九一八事變後，張宗昌打著抗日的招牌，企圖東山再起，表示願意戴罪立功，重新擔任山東省主席領導抗日。

Photo Credit: 中國名人錄 第四版增補，上海密勒氏評論報 @ public domain 韓復榘

此時山東省主席是後起之秀韓復榘，韓豈能容下這個心頭大患？張宗昌到了山東，兄弟們自然是熱情接待，韓復榘也給足了面子，三日一小宴，五日一大宴，張很是自得，絲毫沒察覺到危險逼近。1932年9月3日下午，張宗昌吃飽喝足，準備帶著倆護衛從濟南火車站回北平，站在車廂門口告別時，突然一聲槍響，張宗昌旁的車廂破了個洞，老張朝聲響處看去，只見一陌生人怒目而視，張宗昌嚇尿了，他掉頭就跑，奔往餐車，又跳車向北，還是沒有跑過命運，被那名陌生人亂槍打死。

陌生人是誰呢？是山東省政府參議鄭繼成，他的養父是西北軍閥鄭金聲將軍，在某次戰役中遭張宗昌俘虜，鄭金聲的戰術活躍，兵強馬壯，在戰爭時給了張宗昌許多麻煩，也讓張宗昌對其恨之入骨。很多人勸說殺俘不祥，但老張執意不聽，槍斃就算了，還不給別人收屍。他的兒子鄭繼成在韓復榘的資助下刺殺成功後，在各界強烈呼籲下，不但被赦免罪刑，還被冠予超高評價，後來參加了抗日部隊，功成名就。

張宗昌暴屍一天後，才被收殮起來，諷刺的是，他素來鄙視政治，自視「清流」，但到頭來還是死於政治算計之下。他有一首《混蛋詩》，說出了心中所想：

你叫我去這樣幹，他叫我去那樣幹。

真是一群大混蛋，全都混你媽的蛋。

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