從真人真事改編電影《非常上訴》，反思證據取得與死刑存廢

文：法操司想傳媒

《非常上訴（Conviction）》是2010年一部真人真事改編的電影，由奧斯卡影后希拉蕊・史旺（Hilary Swank）主演，故事描述女主角貝蒂・安・沃特斯（Betty Anne Waters）的哥哥肯尼，因遭警方誣陷為殺人兇手而入獄。貝蒂為證明肯尼的清白，決定親自考取法學院，成為一名律師，並在案發後的16年，靠著科學證據輔佐，還肯尼一個無罪的判決。

遭警方誣陷為罪犯 靠科學討回公道

1983年的麻薩諸塞州發生一起兇殺案，死者布洛女士身中30多刀，慘忍的行兇手法一時在當地瀰漫詭譎的氛圍。當地警方在調查此案時，鎖定滋事份子肯尼，並在案發兩年後將他逮補。儘管肯尼堅稱他沒犯罪，但法庭上的證人，甚至是他的前妻，都跳出來作證肯尼曾坦言他有殺人，且案發現場驗出的血型與肯尼相符，肯尼因此被判犯一級謀殺罪而終身監禁。

從小與肯尼相依為命的貝蒂，堅信她的哥哥不是殺人兇手，在求助無門的情況下，她決定自己成為一名律師，來拯救哥哥。經過多年努力，成為律師的貝蒂因緣際會得知一個由薛克律師建立的「清白專案」，也就是透過DNA鑑定的技術，找出過去被誤判的刑事案件。

然而，根據麻州法律，超過十年的案件證據就會被銷毀。在貝蒂鍥而不捨的奔波和請求下，終於找到當年兇刀上的血液證據，並驗出與肯尼DNA不符。最後，透過當年證人的翻供，終於讓肯尼步出監獄的大門，得以回歸正常的生活。

證據瑕疵重重 作偽證要負刑責

本片有幾個值得討論的議題。首先，DNA鑑定技術的出現，可說是貝蒂能翻案的關鍵，在尚未仰賴科學辦案的1980年代，確實力有未逮。但試想，本案的物證僅因現場驗出死者以外的「O型血」，就認定同樣是O型血的肯尼就是犯人，如此粗糙的將證據和犯人做連結，實在說不過去（全天下有多少O型血的人⋯⋯）。

當然，證人的口供是本案另一個關鍵證據，卻在事過多年DNA鑑定結果出爐後，發現另一個驚人真相：本案的證人都是在被警方威脅下，被迫偽證。事實上，經手此案的南希警官，威脅證人如果不將肯尼說成犯人，就會把證人變成共犯處理。這種惡劣至極的逼供手法，在我國過去屢見不鮮，從蘇炳坤案、鄭性澤案、蘇建和案都有警察刑求的事實，然而，卻多未見他們被追究責任，就像本案的南希警官也因當地法律保護而免責。

至於在本片中作偽證的前妻，雖同意為肯尼翻供，但這也代表她承認自己過去說謊的事實，在美國無論哪州都是可能面臨有期徒刑的重罪；而在我國，做偽證同樣是件嚴重的事，刑法第168條偽證罪須負七年有期徒刑以下的刑責，同樣是重罪且不得易科罰金。

死刑存廢再思考 避免錯誤無法挽回

貝蒂在片中和肯尼的女兒說過一句話：「如果不是麻薩諸塞州沒有死刑，肯尼早就死了。」確實，正因為肯尼還活著，才得以改變過去錯誤的判決。根據統計，截至2010年底，清白專案已讓近260位被判重罪入獄的人重獲自由，而這一切都建立在沒被死刑處決的前提，譬如我國的江國慶案，即便在2011年透過再審獲判無罪，後來又依《刑事補償法》補償江國慶家屬上億元，仍無法挽回被誤殺的槍下亡魂。

「人們總是不願意承認他們所犯過的錯」，這句話從貝蒂口中說出更顯深刻。即便現今已有更科學的辦案方式，對程序的要求也較過去嚴謹，仍無法避免錯誤的可能。但司法人員若能正視曾發生過的錯誤，至少能給予當事人一個遲來的補償，而不是選擇蒙蔽雙眼，繼續囚禁一個無辜的靈魂，同時縱放真正的犯人逍遙法外。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航