道瓊工業指數踢走奇異，百年老字號鋒芒不再

文：馬牧原

6月26日起，投資人在道瓊工業指數裡再也找不到奇異電氣（GE）。1896年道瓊工業指數成立，奇異就占一席之地，從1907年起更雄踞指數成分至今，成為美國企業精神的代表。半世紀以來，奇異9位執行長，更是全球矚目的天之驕子，每一位都被管理學界當作治理企業的經典教案。為公司掌舵20年的前執行長威爾許（Jack Welch），更被《財星》雜誌譽為「20世紀最佳經理人」。

奇異確實是全世界企業的標竿。2000年，奇異股價來到最高點57.81美元，市值高達5,000億美元，為市值稱霸全球的績優股，地位宛如今天的蘋果。但如今，它市值剩下當年五分之一，更雪上加霜的是，連道瓊工業指數成分股的位置都遭剔除。在美國總統川普高舉「美國優先」的大旗下，這個「美國製造」的典範轟然倒塌，無疑是一大反諷。

股價表現遠遜於大盤

從數字看，奇異困局極為明顯：公司在金融海嘯後股價表現遠遜大盤、僅僅上漲39.27％，對比道瓊工業指數上漲223％，及多年對手────德國電機工業設備大廠西門子（Siemens）的同期漲幅177％，何以在美國失業率創50年新低的此刻，美國龍頭企業卻在股市遭到爭先恐後地拋售？主因有二。

首先，奇異事業過於分散，令市場難以精準評價，更不易掌握巨大營運版圖下，到底潛藏哪些未知風險與漏洞，長久下來，投資人必然卻步。這種集團同時經營多種業務，導致評價低於全體價值累計的現象，又稱為「綜合企業折價」（conglomerate discount）。

凡是歷史悠久的集團企業，在資本市場幾乎都有綜合企業折價的現象，由於家大業大，改革不易，只有少數經營者不辭艱難，積極用各種手段改革組織架構，試圖讓市場發現公司的隱含價值。最好例子首推香港首富李嘉誠。

2015年初，長和集團宣布資產重組，集團原本以長江實業、和記黃埔並列事業旗艦，但這兩家皆為持有能源、建設、房地產、公用事業等多種業務的控股公司，長江實業還持有和記黃埔股權，組織非常龐雜，外界無法清楚衡量集團整體價值。李嘉誠的解方就是來一次徹底重組，由長江和記實業（簡稱長和）控股所有非地產業的投資，地產、不動產信託及飛機租賃業務，則劃歸長江實業地產（簡稱長地，後改名為長江實業集團），並讓兩家新公司同時上市。這次重組牽動近兩兆元新台幣資產，被視為李嘉誠正式退休前的最後一次重大行動。

系列改革卻連揮空棒

奇異並非對改革無動於衷，自從伊梅特（Jeff Immelt）在2001年接任威爾許成為奇異執行長，他就不斷分拆、出售公司業務，出手甚至比李嘉誠早十餘年。伊梅特的代表作之一，是將家電業務連同許多專利，以54億美元賣給中國的青島海爾，這筆交易也堪稱開啟了中國民企近年大舉海外併購的序幕。

除了家電業務，伊梅特還大舉分拆公司原本的獲利核心──金融業務，成為獨立上市的健沃金融（Genworth Financial）和奇異資本（GE Capital），力求讓公司重新聚焦在製造業項目。但在監管措施日趨嚴謹影響下，非關本業的金融轉投資漸漸落入虧損邊緣，觀察市場反應，對一年營收上千億美元、員工超過30萬人的奇異而言，這一系列改革進度也還未讓投資人埋單。去年接任執行長的范拉瑞（John Flannery）強調，公司未來將聚焦醫療、能源和航空三大重點產品，並繼續分拆非核心的資產；這項誓言，市場正緊盯著進度。

奇異如今的困境，與伊梅特大有關係。在金融海嘯前，奇異資本規模大到足以成為美國第七大銀行，其承作大量房貸的經營模式，占集團獲利竟然超過半數，固然讓母公司在順境時風光無限，但是當房價崩盤，也讓母公司險些滅頂。儘管伊梅特確實戮力扭轉金融業務過度膨脹的怪象，但他隨後看走眼，重金押寶能源業務，又讓公司在近年油價下跌時吃盡苦頭，這正是奇異業績繼續疲弱的另一個主因。

未來將聚焦三大領域

2014年，奇異在漫長的競標過程，併購法國工業巨擘阿爾斯通（Alstom）的能源業務，然後花了上百億美元併購多家能源開發設備廠，再以74億美元併購能源服務大廠貝克．休斯（Baker Hughes），躍居全球第二大油氣設備商。想不到油價就在這一連串併購的同時一路下墜，導致奇異面對每桶50美元以下的油價，砸了大錢卻無利可圖，業績於是坐困愁城。

在公司風雨飄搖時上任的范拉瑞，運氣實在欠佳，但他倒是展現比前兩任執行長更高的效率，推動一個又一個難堪的決定，力求振衰起敝。范拉瑞先砍掉公司創立一百多年來從未停發的主管獎金，二方面取消高階經理人出差搭乘專機的禮遇，再裁員1.2萬人；最震撼市場的決定，則是他去年底宣布，現金股息將打五折，也無法保證來年可以恢復配息，終於牆倒眾人推，引發股票拋售潮。

稱霸工業界一百多年的奇異，崛起時固然備受矚目，深陷困境時的反應，其實更值得學習。當養尊處優太久的企業頓挫，領導人要如何凝聚共識，重新專注本業、甩掉身上包袱，在在考驗這家老字號。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航