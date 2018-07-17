南投安置機構三年爆出21起性侵案，為何監察院首次彈劾了「少年保護官」？

2017年，南投一間司法安置機構爆發少年遭集體性侵案，三年間共發生發生21起侵害案件。監察院昨（16）日彈劾南投縣政府社會及勞動處5名前後任官員及3名地方法院少年保護官。這類收容「犯罪行為或犯罪之虞的未成年人」的安置機構，主管的是社政機關，給補助的卻是司法機關，「雙頭馬車」的困境造成性侵事件一直沒有被通報到地方政府的社政機關。

（中央社）南投縣某少年安置機構爆發少年遭集體性侵案，監委王美玉、林雅鋒經一年多調查，彈劾南投縣政府社會及勞動處五名前後任官員及3名地方法院少年保護官，也創下少保官被彈劾首例。

監察委員王美玉、林雅鋒昨日下午召開記者會，說明案情。彈劾審查會主席張武修表示，11名監察委員對於8名公務員的彈劾案全數通過，並具名投票，也顯示監察院對此案的重視。

王美玉說，這間安置機構2014～2017年3月間共發生21起院生遭侵害案件，以撫摸性器官、口交、肛交等方式，合意或被迫發生性侵，地點遍及寢室、廁所、視聽室、活動中心，甚至在參訪活動時也發生在外宿機構的廁所內，此機構違法受託的兒童學苑也發生類似憾事。機構內的被害人也可能轉為加害人，關係紛亂。

調查發現，其中遭侵害最嚴重的A生被安置時僅13歲，因長相討喜，個子瘦小，成為被欺負的對象，而性侵事件是因為A生離開機構返回學校，被老師發現感染梅毒，才遭揭發。

調查指出，安置機構發生性侵案件卻未依規定通報，違法超收個案卻申報不實，立案許可僅19床，實際收容最多達106床；將超收個案收容於一處立案，其餘四處皆為未經許可的安置場所；機構內涉嫌不當管教及虐待，老師知道性侵事件後就是打安置少年，並威脅少年要乖一點，否則送感化，「看法官是相信你們，還是相信我們。」

三年間21起性侵案件，南投縣政府：不知道是因為都沒人通報

王美玉指出，南投縣府社會及勞動處長林俊梧、前處長林榮森、前副處長賴瓊美、科長王基祥和辦事員劉佳萍對安置機構沒有依法通報，也未善盡監督之責，未落實查核，即使曾懷疑機構有高壓管教，但對地方法院司法少年安置來函公文置之不理，對性侵事件全然不知，未能防堵憾事發生，嚴重違法失職，是明顯的行政怠惰。

南投縣副縣長陳正昇表示，法院辦理少年交付安置及離院、安置費用核撥及輔導都未知會縣府，難掌握實際安置人數，而機構內兒少性行為屬極私密案件，有賴當事人、機構工作人員、法院少年保護官通報，本案相關人員都未依規定通報主管機關，以致難啟動輔導及調查機制。

陳正昇說，縣府民國2016年11月主動發現兒少性侵害案件，通報警察局並配合地方法院檢察署調查，2017年3月配合檢察官調查證據，同年4月全面清查機構及院生輔導，6月底學生畢業後，機構無再收容個案。

陳正昇表示，這家機構違反《兒童及少年福利與權益保障法》部分，已共裁罰新台幣12萬元並處停業一年，從107年5月17日到108年5月16日。

知道性侵卻沒通報，法院少年保護官首次被彈劾

此外，王美玉說，台中地院少年保護官沐士芬、南投地院少年保護官林芝君、屏東地院少年保護官朱銀雪明知自己為法定的責任通報人員，在執行業務時知道安置機構的個案發生性侵案件，卻未依法向地方政府主管機關通報。

調查發現，A生的少保官林芝君受約詢時被問到為什麼不通報時表示，「我以為機構會通報」。法官出身、曾擔任少年及家事廳廳長的林雅鋒表示，孩子是相信法官的，當生活在地獄中的A生向少保官說明遭性侵一事，少保官漏接不說，未與法官翔實評估即自行中止安置，且未安排新的安置環境，將送回A生原先就失能的家庭，令人感到非常痛心。

林雅鋒指出，這顯然辜負了當初司法院把少年司法從刑事司法獨立出來，成立少年法庭、少年專業法院及少年家事廳的初衷，目的在保護少年，但少保官卻如此輕忽。

林雅鋒說，少保官是受過專業訓練，司法院也對其頒布倫理規範，她認為，司法單位在此案件中，源頭的缺失、不合法令是比較嚴重的。

王美玉說，彈劾審查會委員對於司法院，尤其是少年家事廳的不作為相當不滿，認為這不只是個案，後面有系統性的問題，當然不是只有這8位公務員應受責難，「我們不會放棄」，會繼續追究系統性的疏失。她說，監察院對司法院沒有糾正權，但對所有公務員有彈劾權。

安置機構財源來自「司法」機關，主管單位卻是「社政」

這次監察院彈劾的對象，包括地方政府的「社政」人員和「司法」體系的少年保護官。也凸顯出這類安置機構夾在「司法」和「社福」間的特殊性。

《端傳媒》2017年6月曾報導，2017年涉及性侵的南投少年安置機構，收容的是12歲～18歲，有犯罪行為或犯罪之虞的未成年人。

1997年《少年事件處理法》修法通過，對於有犯罪行為或犯罪之虞的少年，由原本的「責罰」轉為「保護」，並增加了《少事法》獨有的「保護處分」，保護處共分四類，最嚴重的就是「感化教育」，其次則是「安置輔導」。

安置輔導主要是針對家庭功能缺失，但犯行不至於要送感化教育的少年，讓這群少年24小時住在機構裡，對他們進行生活照顧及行為輔導。這類「司法安置機構」補助來自司法機關，主管單位卻是社政機關。

司法人員遇到需要「安置」的少年時，就會通知全台25家安置機構，委託他們接手這些需安置的少年，機構的補助也來自司法機關，此外，制度上，司法機關會派保護官擔任少年的「個案管理員」，協助少年就學就業等問題。

但這些機構主要是由社政機關主管，機構評鑑與機構設置規範都由社政機關訂定。現在的安置機構，大多數也都是從既有的社福機構轉型而來。像2017年涉及性侵的機構，原本是協助社區災後重建，之後才開始發展安置的業務，到2017年為止已和法院合作15年。

這間機構的青少年中心負責人受訪時也曾解釋，「社政單位從來不懂什麼是司法安置，我們有事通常都是跟地方法院通報。」而根據監察院，這次被彈劾的少年保護官，被問到為什麼不通報時表示，「我以為機構會通報」。機構內的性侵事件就是在這樣的的狀況下，脫離社政單位的管理。

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核稿編輯：羊正鈺