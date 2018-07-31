透過遊戲「Dungeon Maker」學時間管理，然後花掉你更多時間

「Dungeon Maker」是款最近佔據多國策略遊戲榜第一名的Android與iOS App，台灣許多遊戲實況主介紹他時，紛紛以中毒型遊戲、精神時光屋稱之。

如果沒有下定決心，最好不要開始玩「Dungeon Maker」，因為一轉眼一兩個小時飛逝，都是很正常的遊戲過程。

而「Dungeon Maker」讓人不覺時光飛逝的原因，第一是他的「精打計算」，雖然不是「文明帝國」那樣的史詩巨作，但「Dungeon Maker」看似自動產生的大量怪物數據、陷阱技能，其實都對「長遠戰略目標」有著影響，遊戲背後有一個精密的生態系統，讓每一個環節緊緊相扣，一個小動作，也可能在未來發展路線中產生關鍵作用，讓人邊玩邊思考而忘了時間。

第二是他的「易學難精」，「Dungeon Maker」的遊戲方法看似簡單，結合了塔防、卡牌、怪物養成和Roguelike等熱門遊戲類型，並且有一點放置遊戲的味道，遊戲初期很好上手，玩家看似不用什麼複雜操作，只要「做選擇」就好。殊不知，做選擇正是最簡單又最困難的，但也是最迷人的！

我自己也是「Dungeon Maker」這款遊戲的愛好者、中毒者，我喜愛他的原因，除了上述精美而讓人讚嘆的遊戲設計水準外，還因為這款遊戲的玩法，深有時間管理的精髓。

今天這篇文章，就讓我為大家做一次地城導覽，一起進入「Dungeon Maker（地城創造者）」，看看扮演魔王的玩家，如何在地城中佈置陷阱、招募怪物，以抵擋百折不撓的勇者，維護地城尊嚴。並且搭配我的另類解說，在這樣的遊戲過程中，到底有什麼時間管理的真諦？

1、有行動很簡單，但亂行動只會自取滅亡

我在＜Evernote子彈筆記術－1：關鍵是先放下我的清單＞這篇文章裡提過：

子彈清單的實踐，不是很快完成一些瑣碎簡單的事情，而是持續朝向真正有價值的目標前進......有行動很簡單，但被實踐的常常是相對沒有價值的小事情。

在「Dungeon Maker」這遊戲裡，一開始你會覺得在這遊戲當個魔王真簡單，每一回合翻一張牌，獲得怪物、陷阱、各種機運，然後地城就會慢慢擴大，勇士們也一波一波自動被我打退。直到40－50天（回合）後，開始發現前面輕易的行動產生的成果，到了後面真正遇到強大的勇者時，根本不堪一擊。

就像日常工作與生活，要有某些行動很簡單，但忙碌也可能只是瞎忙，如果行動之間是分散而不相關的，沒有凝聚成一個更大更專注的價值，等到真正的挑戰來臨，我們有可能根本無法防禦。

2、確認目標，才能選擇當下最佳行動

我在＜設定未來目標的真正價值：「改變當下現實感」的最佳手段＞一文中提過：

新目標的設定，改變的不是遙遠的未來，而是「立即改變」我看事情的眼光......讓我們開始拓展這個當下看事情的眼光，於是開始發現那些原本就已經存在的改變的機會。

在「Dungeon Maker」中，你會發現沒有目標的行動，是不足以應付50天、100天後更強大的勇者挑戰。所以要開始設定目標，想要走陷阱流？還是怪物海？未來想要設定什麼樣的戰略來抵禦勇者BOSS的挑戰？

目標一旦設定好，我們就知道怎麼行動，每一次翻牌時，看到都很好的牌，就知道要怎麼選擇，陷阱流就知道要優先採取陷阱互補搭配，讓行動朝向目標前進，就必須捨棄那些可能在別的目標下看似的好牌。或者有時候沒有翻到好牌，但因為有明確的目標，所以也知道當下對我來說的最佳選擇是什麼。甚至有時候翻到一張別人看來的壞牌，但是因為我的目標明確，我知道這張壞牌其實會在未來目標下得到好的影響，那麼這時候，這個行動才是我的最佳選擇。

選擇看似簡單，但有了目標，我們才知道如何去做最佳選擇，以及如何發現真正的最佳選擇。

3、排程規劃，讓行動串連成一個系統

我在＜Evernote子彈筆記術－2：四個步驟先準備真正的子彈任務＞一文中提過：

連結才能讓不同任務去完成相同的更高價值。攻擊時到底目標是什麼？要鎖定目標，每一波攻擊都是向最終目標前進，這樣才能更有效的突進到目標地點。

在「Dungeon Maker」中，每一格擺上最強陷阱或最強怪物，可能還不一定能抵擋住最厲害的闖關勇者。反而是能夠串連起每一格行動，讓陷阱在勇者身上留下火苗，讓下一格的怪物把火苗引爆成火焰，再讓下一格怪物特別適合對受傷勇者造成更大傷害，然後最後一格擺上讓勇者跳回迷宮入口的陷阱，再來一次流程。那麼，再強大的勇者，在這樣的串連攻擊系統中，也要知難而退。

這是這遊戲最有趣之處，也是他成為精神時光屋之處，因為我們必須仔細的排程規劃，讓行動之間互相關聯，組成火網，這樣的系統才會真正強大。

4、會選擇後，還要優化自己

今年（2018年）開始，電腦玩物的讀者可能發現我寫了大量生活習慣改變的文章，從走路、跑步等運動，到閱讀習慣的養成，而這背後有一個目的，就是時間管理。當漸漸熟練那個選擇、行動的系統後，還要回頭「優化自己」，把自己變得更強大，那麼產生的行動才會更強大。

在「Dungeon Maker」中也是如此，一開始不斷尋找與替換新的怪物、陷阱，但直到一百多天（回合）之後，玩家會開始發現，只透過不斷尋找「新行動」是不行的。如果之前沒有好好回頭針對「已經有的怪物、陷阱」來最佳化，那麼迷宮依然脆弱不堪。

甚至如果之前沒有好好回頭訓練魔王自己，把魔王該有的抵禦技能養成，那麼在勢必會遇到勇者突破到最後一個房間的那一天，反而魔王自己最不堪一擊。

5、看到更大世界後，就能產生改變

我在＜生活現實，總是還有最佳化下一步行動的空間＞說道：

養成「可以改變」的習慣，是最好的習慣。相信任何事情都還有可能因為改變而變得更好，所以我們值得去改變，不需要放棄，並且不用困於目前的現實煩惱中。

「Dungeon Maker」是我覺得難度設定得最好的遊戲之一，所謂難度設定，不是讓玩家一開始選擇簡單或困難，而是一開始很簡單，讓玩家以為就這樣。接著給玩家打擊，於是玩家開始發現原來有點難，就練習改變策略來度過這個挑戰。接著到了下個階段又給玩家新的打擊，讓玩家再次發現原來還要改變。

在遊戲裡，我們透過目標設定、行動策略，突破原本我們沒辦法突破的階段，然後到了下個階段，我們又看到原本所沒看到的新世界、新挑戰，於是繼續提升我們的目標與戰略。這其實也正是透過經驗學習，讓我們持續成長的真實世界法則。

小結：

這是我對「Dungeon Maker」這款個人非常喜愛的遊戲，用我最喜愛的時間管理思維，來做的一番特別介紹。說不定你也可以透過「Dungeon Maker」，體會一輪時間管理的精髓：

有行動很簡單，但亂行動只會自取滅亡 確認目標，才能選擇當下最佳行動 排程規劃，讓行動串連成一個系統 會選擇後，還要優化自己 看到更大世界後，就能產生改變

只要別一不小心，陷入精神時光屋，讓「Dungeon Maker」本身花掉你更多時間就好。

本文經電腦玩物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航